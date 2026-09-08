Η Cardi B έγινε Minnie Mouse για τα γενέθλια των παιδιών της και το απότελεσμα ήταν iconic

Με μια ματιά Η Cardi B γιόρτασε τα γενέθλια των δύο μικρότερων παιδιών της, Wave και Blossom, τον Σεπτέμβριο.

Η Blossom εμφανίστηκε με φόρεμα εμπνευσμένο από τη Minnie Mouse, ενώ ο Wave με Chrome Hearts σύνολο.

Η ράπερ μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πάρτι στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη της για τα παιδιά της.

Η Cardi B έχει τρία παιδιά με τον Offset και έναν τέταρτο γιο με τον Stefon Diggs. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cardi B είχε διπλό birthday mode μέσα στον Σεπτέμβριο, αφού δύο από τα παιδιά της έχουν γενέθλια με μόλις λίγες ημέρες διαφορά. Η ράπερ αφιέρωσε ένα γλυκό post στα δύο μικρότερα παιδιά της, τον Wave και την Blossom, που έγιναν 5 και 2 ετών αντίστοιχα, και φυσικά η οικογενειακή γιορτή είχε πολύχρωμα looks, Disney διάθεση και αρκετό… Minnie Mouse.

Η Cardi B μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από το πάρτι των παιδιών της, γράφοντας ένα τρυφερό μήνυμα για τα δύο «Virgo babies» της. Ο Wave γιόρτασε τα πέμπτα γενέθλιά του στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ η μικρή Blossom έκλεισε τα δύο στις 7 Σεπτεμβρίου. Και αφού και τα δύο παιδιά ανήκουν στο ίδιο ζώδιο, η Cardi δεν έχασε την ευκαιρία να το κάνει και λίγο zodiac-themed.

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Το party είχε, φυσικά, όλα όσα θα περίμενε κανείς από μια Cardi B celebration. Η Blossom εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα με τούλι και λεπτομέρεια εμπνευσμένη από τη Minnie Mouse, ενώ ο Wave επέλεξε ένα μαύρο Chrome Hearts σύνολο με έντονα χρώματα. Τα δύο αδέρφια φωτογραφήθηκαν μαζί, αλλά και με τη μαμά τους και τη μεγαλύτερη αδερφή τους, Kulture, δημιουργώντας ένα μικρό family photo album που η Cardi μοιράστηκε με τους followers της.

Στο post της, η Cardi B έστειλε τις ευχές της στον Wave και την Blossom, αποκαλύπτοντας παράλληλα πόσο διαφορετική είναι η προσωπικότητα του καθενός μέσα στο σπίτι. Για τον Wave μίλησε ως τον «πρώτο και cool γιο» της, ενώ για τη Blossom χρησιμοποίησε το χαϊδευτικό «Blossy Belles», λέγοντας πως η μικρή έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να φωτίζει ολόκληρο το σπίτι.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά της για τα δύο παιδιά της και έδειξε για ακόμη μία φορά την πιο οικογενειακή πλευρά της, μακριά από τα φώτα της μουσικής σκηνής. Άλλωστε, για την Cardi ο Σεπτέμβριος έχει πλέον γίνει ένας μικρός μήνας γενεθλίων, με δύο συνεχόμενες αφορμές για celebration.

Η Cardi B έχει αποκτήσει τρία παιδιά, την Kulture, τον Wave και τη Blossom, με τον ράπερ Offset. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2017, όμως η σχέση τους έχει περάσει αρκετές διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια. Η Cardi κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2024, ενώ η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, η οικογένεια μεγάλωσε ξανά τον Νοέμβριο του 2025, όταν η Cardi υποδέχτηκε τον τέταρτο γιο της, τον οποίο απέκτησε με τον NFL star Stefon Diggs. Το όνομα του 10 μηνών πλέον μωρού δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό δημόσια. Έτσι, η Cardi έχει πλέον τέσσερα παιδιά, με τον Σεπτέμβριο να είναι ξεκάθαρα ένας από τους πιο busy μήνες για τα birthday celebrations της οικογένειας.

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