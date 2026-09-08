Celeb World 08.09.2026

Millie Bobby Brown: Οι διακοπές στην Ιταλία με την κόρη της είναι ό,τι πιο cute θα δεις σήμερα

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Η Millie Bobby Brown μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ιταλία με τον σύζυγό της και την μικρή τους κόρη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Millie Bobby Brown απολαμβάνει οικογενειακές διακοπές στην Ιταλία με τον σύζυγό της και την κόρη τους.
  • Η οικογένεια επέλεξε τις Δολομίτες και ένα family-friendly nature resort για την απόδρασή τους.
  • Η Millie μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένων βόλτων με αλπακά και χαλαρών φωτογραφιών.
  • Το ζευγάρι βρήκε έναν τρόπο να χαλαρώσει μακριά από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας τη φύση και την ιταλική ζωή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Millie Bobby Brown άφησε για λίγο πίσω της το Hollywood και ταξίδεψε στην Ιταλία μαζί με τον σύζυγό της, Jake Bongiovi, και τη μικρή τους κόρη, απολαμβάνοντας μερικές οικογενειακές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της μερικά στιγμιότυπα από την απόδρασή τους και, όπως φαίνεται, η οικογένεια επέλεξε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι.

https://www.instagram.com/milliebobbybrown/
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Το ταξίδι τους είχε ως προορισμό τις εντυπωσιακές Δολομίτες, με το ζευγάρι να περνά χρόνο σε ένα family-friendly nature resort, το San Sonnea Family. Ανάμεσα στη φύση, τα βουνά και τις outdoor δραστηριότητες, η Millie και ο Jake φαίνεται πως βρήκαν τον ιδανικό τρόπο για να χαλαρώσουν και να απολαύσουν χρόνο όλοι μαζί, μακριά από το busy πρόγραμμα της καθημερινότητάς τους.

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Και φυσικά, η Millie φρόντισε να δώσει στους fans της μια μικρή γεύση από το ταξίδι μέσα από το Instagram. Σε ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα, κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της και περπατά πάνω σε μια ξύλινη γέφυρα, οδηγώντας ένα alpaca, ενώ ο Jake βρίσκεται δίπλα τους με ένα ακόμη ζωάκι. Το άλμπουμ περιλάμβανε επίσης πιο χαλαρές καλοκαιρινές φωτογραφίες του ζευγαριού, με την ηθοποιό να ποζάρει με μαύρο bikini bottom και T-shirt που γράφει «Italia», ενώ ο Jake απολαμβάνει τον ήλιο.

https://www.instagram.com/milliebobbybrown/
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Από τις φωτογραφίες δεν έλειψε φυσικά και το fashion moment. Η Millie επέλεξε ένα απλό T-shirt με τη λέξη «Italia», συνδυασμένο με μαύρο bikini bottom, δημιουργώντας ένα effortless vacation look που ταιριάζει απόλυτα στο summer mood της απόδρασης.

https://www.instagram.com/milliebobbybrown/
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Η Millie συνόδευσε το φωτογραφικό της άλμπουμ με μια σύντομη αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Different in the Dolomites», περιγράφοντας με τον δικό της τρόπο την ατμόσφαιρα του ταξιδιού.

https://www.instagram.com/milliebobbybrown/
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Και αν κρίνουμε από τα στιγμιότυπα, η συγκεκριμένη οικογενειακή απόδραση είχε πραγματικά κάτι διαφορετικό: alpacas, βόλτες στη φύση, βουνό, ήλιο και πολλές οικογενειακές στιγμές. Για τη Millie Bobby Brown και τον Jake Bongiovi, φαίνεται πως αυτή τη φορά το πρόγραμμα δεν είχε ούτε red carpets ούτε φωτογραφήσεις, αλλά απλώς… la dolce vita στην ιταλική φύση.

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Jake Bongiovi Millie Bobby Brown διακοπές ΙΤΑΛΙΑ
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