Celeb World 07.09.2026

Ο Apon ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς – Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του, Έφης Παππά

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Ο APON και η Έφη Παππά περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι, με την νέα ανάρτηση της μέλλουσας μαμάς να κεντρίζει το ενδιαφέρον
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Έφη Παππά, σύζυγος του Apon, περιμένει το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι.
  • Η Έφη μοιράστηκε φωτογραφίες από το καλοκαίρι με λεζάντα "Thinking about next summer with u!".
  • Η λεζάντα εκφράζει την ανυπομονησία της για το επόμενο καλοκαίρι με το μωρό τους.
  • Η εγκυμοσύνη έγινε γνωστή τον Ιούνιο, ενώ το ζευγάρι παντρεύτηκε νωρίτερα σε στενό κύκλο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Έφη Παππά, η οποία μετρά αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Η σύζυγος του Apon μοιράστηκε με τους followers της ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από το καλοκαίρι της και, χωρίς να χρειαστεί να γράψει πολλά, κατάφερε να περάσει ένα πολύ γλυκό μήνυμα. Η λεζάντα που επέλεξε ήταν αρκετή για να μας κάνει να καταλάβουμε πού βρίσκεται ήδη το μυαλό της.

https://www.instagram.com/pappas_pappa/
https://www.instagram.com/pappas_pappa/

«Thinking about next summer with u!», έγραψε χαρακτηριστικά η Έφη Παππά, κοιτάζοντας ουσιαστικά προς το επόμενο καλοκαίρι και φανταζόμενη τις στιγμές που θα ζήσει τότε με το μωρό της. Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο που η ίδια και ο Apon ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό.

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Η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει λοιπόν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Το φετινό καλοκαίρι ήταν διαφορετικό για την Έφη, όμως το επόμενο αναμένεται να είναι ακόμη πιο ξεχωριστό, αφού θα το ζήσει έχοντας πλέον στην αγκαλιά της το παιδί της. Και μόνο η σκέψη αυτή φαίνεται πως την κάνει ήδη να ανυπομονεί για όσα έρχονται.

https://www.instagram.com/pappas_pappa/
https://www.instagram.com/pappas_pappa/

Το καλοκαιρινό άλμπουμ της Έφης Παππά

Η Έφη Παππά επέλεξε να μοιραστεί ένα μικρό summer photo dump, συγκεντρώνοντας στιγμές από τις καλοκαιρινές της ημέρες. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, η μέλλουσα μαμά ποζάρει χαλαρή και χαμογελαστή, απολαμβάνοντας την περίοδο αυτή λίγο πριν από τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της.

https://www.instagram.com/pappas_pappa/
https://www.instagram.com/pappas_pappa/

Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε περισσότερο ήταν η λεζάντα. Το «Thinking about next summer with u!» μοιάζει σαν ένα μικρό μήνυμα προς το μωρό της, αφού το επόμενο καλοκαίρι θα είναι το πρώτο που θα ζήσουν μαζί.

https://www.instagram.com/pappas_pappa/
https://www.instagram.com/pappas_pappa/

Η εγκυμοσύνη της Έφης Παππά έγινε γνωστή τον Ιούνιο, όταν ο Apon ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 και αποκάλυψε ότι σε λίγους μήνες θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Λίγο αργότερα, η ίδια επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι περιμένουν γιο.

https://www.instagram.com/pappas_pappa/
https://www.instagram.com/pappas_pappa/

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή και έχει προστατεύσει ιδιαίτερα τη σχέση του από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, είχε προηγηθεί και ο γάμος τους σε στενό κύκλο, μακριά από τα media, πριν γίνει γνωστή η εγκυμοσύνη.

https://www.instagram.com/pappas_pappa/
https://www.instagram.com/pappas_pappa/

Τώρα, όμως, η Έφη φαίνεται πως αφήνει μικρές και πολύ γλυκές «ματιές» σε αυτή τη νέα εποχή. Και η σκέψη της για το επόμενο καλοκαίρι είναι ίσως η πιο cute από όλες: εκείνη, το μωρό της και ένα εντελώς διαφορετικό summer story.

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Apon Έφη Παππά
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