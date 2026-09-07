TEDxDereeACG: Οι αιτήσεις μόλις άνοιξαν – Γίνε κι εσύ μέρος της ομάδας!

Mόλις ολοκληρώθηκε η 3η διοργάνωσή του TEDxDereeACG στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, μπες κι εσύ στην οργανωτική ομάδα της επόμενης διοργάνωσης

Με μια ματιά Άνοιξαν οι αιτήσεις για την οργανωτική ομάδα του TEDxDereeACG.

Η ομάδα χωρίζεται σε επτά τμήματα, καλύπτοντας όλες τις πτυχές της διοργάνωσης.

Η συμμετοχή προσφέρει πρακτικές δεξιότητες, δικτύωση και ανάπτυξη soft skills.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, μόνο διάθεση για μάθηση και συμβολή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το TEDxDereeACG μόλις ολοκλήρωσε την 3η διοργάνωσή του στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, φέρνοντας στη σκηνή ιδέες που άξιζε να ακουστούν και μια εμπειρία που έμεινε αξέχαστη στη μνήμη όσων παρευρέθηκαν. Και τώρα, ήρθε η στιγμή να μπεις κι εσύ στην οργανωτική ομάδα που θα φέρει στη ζωή την επόμενη διοργάνωση.

Η ομάδα μας αποτελείται από 7 επιμέρους τμήματα:

Finance and Sponsorships: Υπεύθυνη για τη βιωσιμότητα της εκδήλωσης, τη διαχείριση του προϋπολογισμού και την εξασφάλιση χορηγιών μέσα από συνεργασίες με εταιρείες, οργανισμούς και τοπικές επιχειρήσεις.

IT and Production: Αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης καθώς και τον συντονισμό της παραγωγής επί σκηνής άλλα και την ιστοσελίδα του οργανισμού, ώστε όλα να κυλήσουν απρόσκοπτα τη μέρα της εκδήλωσης.

Volunteer Support: Φροντίζει τον συντονισμό και την καθοδήγηση της ομάδας εθελοντών για την ημέρα της εκδήλωσης, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν τον ρόλο τους και λειτουργούν αποτελεσματικά ως ομάδα.

Communications and Marketing: Υπεύθυνη για την προβολή της εκδήλωσης μέσα από τα social media, τη δημιουργία περιεχομένου και την επικοινωνία του μηνύματος του TEDxDereeACG στο ευρύτερο κοινό.

Speakers and Performances: Αναλαμβάνει την επιλογή, επικοινωνία και διαχείριση των

ομιλητών και καλλιτεχνών, συνεργαζόμενη στενά μαζί τους ώστε το όραμα να φτάσει στη

σκηνή.

Venue and Experience: Φροντίζει τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του χώρου της εκδήλωσης και δραστηριότητες για τους καλεσμέμους, δημιουργώντας μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη στους συμμετέχοντες.

Graphic Design and Visuals: Υπεύθυνη για την οπτική ταυτότητα της εκδήλωσης, από τα social media μέχρι το υλικό επί τόπου, διατηρώντας συνέπεια στο brand του TEDxDereeACG.

Μέσα από αυτή την εμπειρία, θα αποκτήσεις πρακτικές δεξιότητες σε οργάνωση εκδηλώσεων, θα διευρύνεις το δίκτυό σου μέσα από την παγκόσμια κοινότητα του TED, θα αναπτύξεις soft skills όπως επικοινωνία, ομαδικότητα και διαχείριση χρόνου, και θα γίνεις μέρος μιας ομάδας ανθρώπων με κοινό πάθος για τις ιδέες που αξίζει να μοιραστούμε.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, μόνο διάθεση να μάθεις και να συμβάλεις.

Κάνε την αίτησή σου τώρα και γίνε μέρος της ομάδας πίσω από το TEDxDereeACG.