ASAP Rocky και Rihanna: Η κόρη τους Rocki έκανε το δεύτερο εξώφυλλό της πριν καν γίνει ενός έτους

Πριν προλάβει να σβήσει το πρώτο της κεράκι, η κόρη της Rihanna και του ASAP Rocky βρέθηκε για δεύτερη φορά σε εξώφυλλο περιοδικού, αυτή τη φορά μαζί με τον πατέρα της

Με μια ματιά Η κόρη της Rihanna και του ASAP Rocky, Rocki, εμφανίζεται στο δεύτερο εξώφυλλο περιοδικού πριν κλείσει τον πρώτο χρόνο της.

Η Rocki πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο του W Magazine China μαζί με τον πατέρα της, ASAP Rocky.

Η φωτογράφιση για το W Magazine China περιλαμβάνει ένα προσωπικό ποίημα του ASAP Rocky.

Η Rocki είχε εμφανιστεί και στο εξώφυλλο του αμερικανικού W Magazine τον Απρίλιο με τη μητέρα της, Rihanna. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι χρειάζονται χρόνια για να αποκτήσει κάποιος το πρώτο του εξώφυλλο σε μεγάλο περιοδικό, η μικρή Rocki έρχεται να σου αλλάξει γνώμη. Η κόρη της Rihanna και του ASAP Rocky δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τον πρώτο χρόνο της ζωής της και έχει ήδη καταφέρει να εμφανιστεί για δεύτερη φορά σε εξώφυλλο περιοδικού, επιβεβαιώνοντας πως η λάμψη της οικογένειας έχει περάσει με τον πιο χαριτωμένο τρόπο και στην επόμενη γενιά.

Η μικρή, που γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 2025, πρωταγωνιστεί αυτή τη φορά μαζί με τον πατέρα της στο νέο τεύχος του W Magazine China, σε μια φωτογράφιση που συνδυάζει οικογενειακή τρυφερότητα, μόδα και φυσικά εκείνη τη δόση celebrity glamour που συνοδεύει κάθε εμφάνιση των δύο διάσημων γονιών της. Και αν υπάρχει κάτι που κάνει τη συγκεκριμένη εικόνα να ξεχωρίζει, αυτό είναι πως η Rocki δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά για να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα.

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Η Rocki στην αγκαλιά του ASAP Rocky και το εξώφυλλο που ξεχώρισε

Για τις ανάγκες της φωτογράφισης του W Magazine China, η μικρή Rocki πόζαρε στην αγκαλιά του πατέρα της, δείχνοντας απόλυτα άνετη μπροστά στον φακό. Η κόρη του ASAP Rocky και της Rihanna εμφανίζεται στο εξώφυλλο φορώντας ένα denim σύνολο, ενώ το χαμόγελό της δίνει στη φωτογραφία μια αυθόρμητη και παιχνιδιάρικη διάθεση. Ο ASAP Rocky κινήθηκε στο ίδιο στιλιστικό κλίμα με την κόρη του. Επέλεξε τζιν παντελόνι, μπλε πουκάμισο και λευκό T-shirt, δημιουργώντας ένα ταιριαστό father-daughter look, ενώ για τη φωτογράφιση εμφανίστηκε με ροζ μαλλιά. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που περισσότερο θυμίζει μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή παρά μια τυπική φωτογράφιση μόδας – και ίσως ακριβώς εκεί βρίσκεται η γοητεία της.

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Το «τεύχος της αγάπης» και το προσωπικό ποίημα του ASAP Rocky

Η συγκεκριμένη φωτογράφιση φιλοξενείται στο «τεύχος της αγάπης» του W Magazine China, μια έκδοση που δεν είναι αφιερωμένη μόνο στον έρωτα, αλλά και στις διαφορετικές μορφές οικογενειακής αγάπης. Και ποιος καλύτερος τρόπος για να αποτυπωθεί αυτή η θεματολογία από μια φωτογραφία του ASAP Rocky με την κόρη του; Μάλιστα, στο εξώφυλλο έχει τοποθετηθεί ένα ποίημα του ίδιου του ράπερ, γραμμένο με τον δικό του γραφικό χαρακτήρα. Μια λεπτομέρεια που κάνει το εξώφυλλο ακόμη πιο προσωπικό και δίνει στη φωτογράφιση έναν χαρακτήρα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα fashion editorials.

Στο εσωτερικό του τεύχους, ο ASAP Rocky μιλά για την πατρική αγάπη και την ευτυχία που του προσφέρουν τα παιδιά του. «Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να αγαπήσουμε κάποιον χωρίς να περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα, και είμαι αρκετά τυχερός ώστε να έχω τρία μικρά παιδιά, τα οποία μπορώ να αγαπώ με αυτόν τον τρόπο», δηλώνει χαρακτηριστικά. Μια φράση που αποτυπώνει με απλό τρόπο μια πλευρά του ASAP Rocky που δεν βλέπεις απαραίτητα μέσα από τη μουσική, τη μόδα και τη δημόσια εικόνα του.

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Αυτό είναι το δεύτερο εξώφυλλο της μικρής Rocki

Και εδώ βρίσκεται ίσως η πιο εντυπωσιακή λεπτομέρεια της ιστορίας. Το εξώφυλλο του W Magazine China δεν είναι η πρώτη εμφάνιση της Rocki σε περιοδικό. Η μικρή έχει ήδη γράψει το όνομά της σε ένα από τα πιο λαμπερά fashion editorials, πριν καν κλείσει τον πρώτο χρόνο της. Τον Απρίλιο, η Rocki είχε εμφανιστεί μαζί με τη Rihanna στο εξώφυλλο του αμερικανικού W Magazine.

Τότε, η εμφάνισή της είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά της διάσημης μητέρας της, αλλά και λόγω της ξεχωριστής επιλογής στο outfit της. Η μικρή φορούσε μια couture πάνα του οίκου Dior, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μια τόσο απλή παιδική εμφάνιση μπορεί να μετατραπεί σε fashion statement όταν βρίσκεται στο σωστό editorial. Λίγους μήνες αργότερα, η Rocki επιστρέφει μπροστά στον φακό, αυτή τη φορά δίπλα στον πατέρα της. Και κάπως έτσι, πριν ακόμη γιορτάσει τα πρώτα της γενέθλια, έχει ήδη αποκτήσει δύο εξώφυλλα περιοδικών στο βιογραφικό της.

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