Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: 3 μήνες ευτυχίας με τον γιο τους

Με μια ματιά Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη γιόρτασαν τρεις μήνες από τη γέννηση του γιου τους.

Η άφιξη του παιδιού τους άλλαξε τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά τους.

Το ζευγάρι μοιράστηκε τρυφερές οικογενειακές στιγμές από εξόρμηση στη θάλασσα.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανέφερε πως είναι οι πιο ευτυχισμένοι 3 μήνες της ζωής τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ζουν πλέον μια από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιόδους της κοινής τους ζωής, αφού πριν από τρεις μήνες υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Η άφιξη του γιου τους άλλαξε τις ισορροπίες, τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά τους, χαρίζοντάς τους στιγμές που, όπως φαίνεται και μέσα από τις αναρτήσεις τους στα social media, απολαμβάνουν όσο τίποτα άλλο. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, ο μικρός τους συμπλήρωσε τρεις μήνες ζωής και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θέλησε να γιορτάσει αυτή τη μικρή αλλά τόσο σημαντική επέτειο με μια τρυφερή οικογενειακή ανάρτηση.

Το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού για μια ακόμη οικογενειακή εξόρμηση στη θάλασσα, έχοντας φυσικά μαζί του τον μικρό πρωταγωνιστή της ζωής του. Οι εικόνες που μοιράστηκε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη αποτυπώνουν την οικογενειακή τους ευτυχία, με τους δύο γονείς να απολαμβάνουν την παρουσία του γιου τους και να κρατούν για τον εαυτό τους, αλλά και για τους διαδικτυακούς τους φίλους, μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της νέας τους καθημερινότητας.

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Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με μια ιδιαίτερα τρυφερή φράση, γράφοντας: «Οι πιο ευτυχισμένοι 3 μήνες της ζωής μας 6/9». Η ημερομηνία μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς στις 6 Ιουνίου 2026 η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί της με τον Σάκη Κατσούλη. Από εκείνη την ημέρα και μετά, η ζωή τους περιστρέφεται γύρω από τον γιο τους, με το ζευγάρι να βιώνει καθημερινά όλες εκείνες τις μικρές και μεγάλες «πρώτες φορές» που συνοδεύουν την απόκτηση ενός παιδιού.

Ένα καλοκαίρι διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα

Αν έχεις παρακολουθήσει την πορεία του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη τα τελευταία χρόνια, εύκολα καταλαβαίνεις πόσο διαφορετικό είναι το φετινό καλοκαίρι για τους δυο τους. Μέχρι πρόσφατα, οι κοινές τους εμφανίσεις και οι στιγμές που μοιράζονταν με το κοινό είχαν συνδεθεί κυρίως με τη σχέση τους, τα ταξίδια, τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και φυσικά τη συμμετοχή τους στο Survivor. Τώρα, όμως, η καθημερινότητά τους έχει αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό πρωταγωνιστή.

Ο γιος τους είναι πλέον τριών μηνών και κάθε οικογενειακή έξοδος αποκτά ξεχωριστή σημασία. Ακόμη και μια απλή βόλτα στη θάλασσα γίνεται μια ανάμνηση που θέλουν να κρατήσουν, ενώ οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές τους στιγμές δείχνουν τη νέα πραγματικότητα που έχουν δημιουργήσει μαζί. Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έχουν επιλέξει, πάντως, να μοιράζονται επιλεκτικά στιγμές από τη ζωή του παιδιού τους. Έτσι, μέσα από τα social media μπορείς να πάρεις μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά τους, χωρίς εκείνοι να αποκαλύπτουν κάθε λεπτομέρεια της οικογενειακής τους ζωής.

Μια νέα ζωή γεμάτη τρυφερότητα

Και κάπως έτσι, μια σχέση που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, πέρασε από έναν χωρισμό, μια αναπάντεχη επανασύνδεση στον Άγιο Δομίνικο, δύο νίκες στο Survivor, μια πρόταση γάμου και έναν γάμο, βρίσκεται σήμερα σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της. Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δεν είναι πλέον μόνο ένα ζευγάρι που έχει μοιραστεί πολλές τηλεοπτικές και προσωπικές στιγμές. Είναι πλέον μια οικογένεια τριών ανθρώπων, με τον γιο τους να αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή της καθημερινότητάς τους. Και αν κάτι δείχνουν οι τελευταίες οικογενειακές τους φωτογραφίες, είναι πως αυτή η νέα εποχή έχει για τους δυο τους έναν εντελώς διαφορετικό ρυθμό – πιο ήσυχο, πιο τρυφερό και γεμάτο στιγμές που πιθανότατα θα θυμούνται για πάντα.

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