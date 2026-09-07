Γιάννης Στάνκογλου: Τι άλλαξε στη ζωή του τα τελευταία χρόνια και δεν θυμίζει τον παλιό του εαυτό

Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στη ζωή του αφήνοντας πίσω τα ξενύχτια

Με μια ματιά Ο Γιάννης Στάνκογλου έχει υιοθετήσει έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής τα τελευταία χρόνια.

Προτιμά πλέον στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι, όπως ταινίες και μαγείρεμα.

Το μαγείρεμα έχει γίνει για εκείνον προσωπικός "διαλογισμός" και δημιουργική διαδικασία.

Παραμένει δραστήριος, προσηλωμένος στους στόχους του, αλλά με λιγότερα ξενύχτια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στην καθημερινότητα του Γιάννη Στάνκογλου. Ο ηθοποιός, που στο παρελθόν αγαπούσε ιδιαίτερα τις νυχτερινές εξόδους και τα ξενύχτια, σήμερα έχει επιλέξει έναν πολύ πιο ήρεμο τρόπο ζωής, δίνοντας περισσότερο χώρο στις στιγμές στο σπίτι και στα πράγματα που τον χαλαρώνουν πραγματικά. Μιλώντας στη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ, ο ίδιος περιέγραψε αυτή τη διαφορετική πλευρά του εαυτού του, εξηγώντας πως πλέον προτιμά μια ταινία, ένα καλό φαγητό και κυρίως το μαγείρεμα, το οποίο έχει γίνει για εκείνον κάτι σαν προσωπικός «διαλογισμός». Παράλληλα, η δουλειά και οι στόχοι παραμένουν σημαντικό κομμάτι της ζωής του, μόνο που ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο του δεν έχει πλέον καμία σχέση με εκείνον που είχε πριν από μερικά χρόνια.

Ο Γιάννης Στάνκογλου έκανε ποδαρικό στη νέα τηλεοπτική σεζόν της εκπομπής και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τη ζωή και την καθημερινότητά του. Παρά τις αλλαγές που έχει κάνει στις συνήθειές του, παραμένει ένας άνθρωπος δραστήριος και προσηλωμένος στους στόχους του. «Θα έλεγα πως είμαι προσαρμοστικός αρκετά και όταν θα βάλω κάτι μες στο μυαλό μου θέλω θα να το κάνω. Βάζω στόχους, τρέχω πολύ και μ’ αρέσει η δουλειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, φαίνεται πως αφορά τον ελεύθερο χρόνο του. Ο Γιάννης Στάνκογλου παραδέχτηκε πως στο παρελθόν αγαπούσε ιδιαίτερα το ξενύχτι, τις εξόδους και τον πιο έντονο ρυθμό ζωής, όμως σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. «Μου άρεσε πάρα πολύ το ξενύχτι, παλιά, αλλά εδώ και πέντε έξι χρόνια έχω ηρεμήσει. Καμία σχέση με το πώς ήμουν, εδώ και πέντε έξι χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέμε… του καναπέ», είπε με χιούμορ.

Και μπορεί η έκφραση «του καναπέ» να ακούγεται διαφορετική για έναν άνθρωπο που έχει συνηθίσει σε ένα έντονο πρόγραμμα, όμως στην πραγματικότητα δείχνει μια αλλαγή που πολλοί άνθρωποι κάνουν μεγαλώνοντας. Οι έξοδοι και τα ξενύχτια δεν εξαφανίζονται απαραίτητα από τη ζωή σου, απλώς παύουν να αποτελούν προτεραιότητα. Η ανάγκη για ηρεμία, προσωπικό χρόνο και στιγμές στο σπίτι αποκτά μεγαλύτερη αξία.





Αν υπάρχει μία συνήθεια που φαίνεται να έχει κερδίσει ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα του Γιάννη Στάνκογλου, αυτή είναι το μαγείρεμα. Ο ίδιος δεν το αντιμετωπίζει απλώς ως μια υποχρέωση ή ως έναν τρόπο να ετοιμάσει το φαγητό του. Για εκείνον έχει γίνει μια δημιουργική διαδικασία, ένας προσωπικός χρόνος ηρεμίας. «Θα κάτσω να δω μια ταινία, θα κάτσω να μαγειρέψω το φαγητό μου. Το μαγείρεμα είναι το χόμπι μου, ο διαλογισμός μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθώ να εφεύρω καινούργιες συνταγές και γεύσεις», ανέφερε.

Από μια βραδινή έξοδο, λοιπόν, μπορεί πλέον να προτιμήσει μια ταινία στο σπίτι ή να περάσει χρόνο στην κουζίνα δοκιμάζοντας μια διαφορετική συνταγή. Ο Γιάννης Στάνκογλου φαίνεται πως έχει βρει αυτή την ισορροπία. Συνεχίζει να βάζει στόχους, να δουλεύει πολύ και να κυνηγά όσα θέλει να πετύχει, αλλά παράλληλα έχει δημιουργήσει περισσότερο χώρο για τις ήσυχες στιγμές. Τα ξενύχτια έχουν περιοριστεί, το σπίτι έχει γίνει περισσότερο σημείο χαλάρωσης και το μαγείρεμα έχει αποκτήσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην καθημερινότητά του.

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