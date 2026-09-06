Καλλιστώ Βαρδή: Για πρώτη φορά έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή – Το φύλο του μωρού

Η κόρη του αείμνηστου Αντώνη Βαρδή διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς σε λίγους μήνε θα γίνει για πρώτη φορά μαμά

Με μια ματιά Η Καλλιστώ Βαρδή είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Η εγκυμοσύνη της αποτελεί χαρά για την ίδια και την οικογένειά της.

Το φύλο του μωρού αποκαλύφθηκε σε πάρτι με ροζ κομφετί.

Η Καλλιστώ Βαρδή περιμένει κοριτσάκι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιόδους της ζωής της διανύει η Καλλιστώ Βαρδή, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί και θα γνωρίσει από κοντά έναν εντελώς νέο ρόλο, εκείνον της μητέρας. Η κόρη του αείμνηστου Αντώνη Βαρδή και αδελφή του Γιάννη Βαρδή μοιράστηκε τη χαρά της με τους ανθρώπους που αγαπά και έδωσε ακόμη περισσότερη λάμψη στην ευχάριστη είδηση, αποκαλύπτοντας και το φύλο του μωρού που περιμένει. Η οικογένεια ετοιμάζεται πλέον για μία ακόμη μεγάλη αλλαγή, καθώς ένα νέο μέλος έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια Βαρδή, με την είδηση να γεμίζει χαμόγελα τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Η εγκυμοσύνη της Καλλιστώς Βαρδή αποτελεί αναμφίβολα μία ιδιαίτερα χαρμόσυνη στιγμή για την ίδια, αλλά και για ολόκληρη την οικογένειά της. Η ίδια φαίνεται πως θέλησε να ζήσει την αποκάλυψη του φύλου του μωρού έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα, δημιουργώντας μία στιγμή που θα μείνει ξεχωριστή για όλους.

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Το φύλο του μωρού αποκαλύφθηκε μέσα από ένα πάρτι που οργανώθηκε ειδικά για την περίσταση, με τη στιγμή να καταγράφεται σε βίντεο και να δημοσιεύεται στα social media από τον Πέτρο Τσαπαρδόνη. Το σκηνικό ήταν στημένο έτσι ώστε η μεγάλη αποκάλυψη να γίνει ακόμη πιο εντυπωσιακή. Ένα μεγάλο μαύρο μπαλόνι είχε πάνω του το χαρακτηριστικό ερώτημα «Boy or Girl?», κρατώντας για λίγα ακόμη λεπτά την αγωνία των παρευρισκόμενων.

Η στιγμή της αποκάλυψης δεν άργησε να έρθει. Όταν το μπαλόνι έσκασε, ροζ κομφετί γέμισε τον χώρο, δίνοντας την απάντηση που όλοι περίμεναν. Η Καλλιστώ Βαρδή περιμένει κοριτσάκι. Η χαρά και ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτα στους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά της σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη στιγμή, καθώς η οικογένεια γνωρίζει πλέον πως σε λίγους μήνες θα υποδεχτεί ένα μικρό κορίτσι.

Και κάπως έτσι, μέσα σε χαμόγελα, αγαπημένα πρόσωπα και μία ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή, η Καλλιστώ Βαρδή έκανε ακόμη ένα βήμα προς τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται στη ζωή της: τη μητρότητα.

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