Celeb World 04.09.2026

Η Hilary Duff ανέβασε το πιο cute sibling moment και λιώνουμε

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Η Hilary Duff μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία του 14χρονου γιου της Luca να κρατά τη μικρή του αδερφή Townes
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Hilary Duff μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή μεταξύ του γιου της Luca και της κόρης της Townes.
  • Η φωτογραφία δείχνει τον 14χρονο Luca να κρατά στην αγκαλιά του τη δίχρονη αδερφή του Townes.
  • Η Duff έχει τέσσερα παιδιά: τον Luca και τις τρεις κόρες της Banks, Mae και Townes.
  • Ο γιος της Luca δεν εντυπωσιάζεται εύκολα από τη δόξα της μητέρας του, σε αντίθεση με τους φίλους του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια πολύ γλυκιά οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Hilary Duff στα social media, με πρωταγωνιστές τον 14χρονο γιο της, Luca, και τη δίχρονη κόρη της, Townes. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα Instagram Stories μια φωτογραφία όπου ο έφηβος κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή του αδερφή, σε ένα αυθόρμητο και τρυφερό sibling moment.

Η Hilary Duff ποζάρει με το νέο της στυλ, δείχνοντας την αλλαγή στην εμφάνισή της.
https://www.instagram.com/hilaryduff/

Στο στιγμιότυπο, ο Luca φαίνεται να έχει σηκώσει την Townes στο πλάι του, ενώ εκείνη φορά τις πιτζάμες της και έχει την πιπίλα στο στόμα. Ο 14χρονος είναι ο μεγαλύτερος από τα τέσσερα παιδιά της Hilary Duff, η οποία έχει αποκτήσει τον Luca με τον πρώην σύζυγό της Mike Comrie και τις τρεις κόρες της, Banks, Mae και Townes, με τον σύζυγό της Matthew Koma.

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Η οικογένεια της Duff έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα. Τον Αύγουστο, οι τρεις κόρες της βρέθηκαν μαζί της στη σκηνή του Madison Square Garden, κατά τη διάρκεια της sold-out συναυλίας της για την Lucky Me Tour, όπου δοκίμασαν pizza μπροστά στο κοινό.

Η Hilary Duff ποζάρει με τζιν και μπλε τοπ, αναδεικνύοντας το sibling moment που μοιράστηκε.
https://www.instagram.com/hilaryduff/

Παρά τον ενθουσιασμό των μικρότερων παιδιών της για τις εμφανίσεις της, η Hilary Duff έχει παραδεχτεί ότι ο έφηβος γιος της κρατά πιο… cool στάση. Σε συνέντευξή της στη Jennifer Hudson, αποκάλυψε πως ο Luca δεν της χαρίζει ιδιαίτερα «cool points», ενώ αστειεύτηκε ότι η φάση του να θεωρεί τη μαμά του embarrassing μάλλον πλησιάζει.

Η Hilary Duff κρατάει στην αγκαλιά της το μικρότερο παιδί της, ένα γλυκό sibling moment.
https://www.instagram.com/hilaryduff/

Πάντως, η ίδια αποκάλυψε πως αρκετοί φίλοι του Luca στο σχολείο σπεύδουν να της μιλήσουν, έχοντας αναγνωρίσει τη διάσημη μαμά του από το TikTok. Έτσι, μπορεί ο Luca να μην εντυπωσιάζεται εύκολα, αλλά η Hilary Duff παραμένει ξεκάθαρα… celebrity mom στα μάτια των φίλων του.

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Hilary Duff
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