Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση από το Παρίσι με την οικογένειά της – Δες τις φωτογραφίες

Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε στο Παρίσι μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια και το μοιράστηκε στα social media

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στο Παρίσι με τον σύντροφό της και την πέντε μηνών κόρη τους, Ξένια.

Πρόκειται για το πρώτο οικογενειακό ταξίδι του ζευγαριού με την κόρη τους.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τρυφερή ανάρτηση για το πώς η μητρότητα άλλαξε την εμπειρία της.

Η ίδια δήλωσε πως γνώρισε το Παρίσι για πρώτη φορά μέσα από αυτό το ταξίδι με την οικογένειά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, όμως αυτή τη φορά η επίσκεψή της στη γαλλική πρωτεύουσα έχει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Η παρουσιάστρια ταξίδεψε μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την πέντε μηνών κόρη τους, Ξένια, πραγματοποιώντας το πρώτο οικογενειακό ταξίδι τους. Και όπως φαίνεται, η παρουσία της μικρής έκανε ακόμη και ένα μέρος που η Κατερίνα γνωρίζει καλά να μοιάζει σαν να το ανακαλύπτει από την αρχή.

Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα από το Παρίσι. Μέσα από τα λόγια της περιέγραψε πόσο διαφορετικά ένιωσε αυτή την επίσκεψη, αφού πλέον δεν ταξίδευε μόνη, αλλά έχοντας δίπλα της τους δύο ανθρώπους που αποτελούν την οικογένειά της. Για εκείνη, το ταξίδι δεν ήταν απλώς μια ακόμη απόδραση, αλλά η αρχή μιας σειράς από πρώτες οικογενειακές αναμνήσεις.

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Η ίδια εξήγησε πως έχει περπατήσει πολλές φορές στους δρόμους του Παρισιού και έχει συνδέσει την πόλη με αρκετές προσωπικές στιγμές. Αυτή τη φορά, όμως, τα γνώριμα σημεία απέκτησαν διαφορετική εικόνα, καθώς τα αντίκριζε έχοντας στην αγκαλιά ή στο πλευρό της τη μικρή Ξένια. Η μητρότητα φαίνεται πως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βιώνει ακόμη και τις απλές στιγμές, αφού πλέον κάθε βόλτα μπορεί να γίνει μια καινούργια ανάμνηση για την οικογένειά της.

Στην ανάρτησή της, η Κατερίνα στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η κόρη της είναι ακόμη πολύ μικρή για να θυμάται το πρώτο της ταξίδι. Εκείνη, όμως, όπως έγραψε, θα κρατήσει αυτές τις ημέρες για πάντα στη μνήμη της. Το σημαντικό για την παρουσιάστρια δεν είναι αν η Ξένια θα θυμάται τους δρόμους και τα αξιοθέατα του Παρισιού, αλλά ότι οι τρεις τους έζησαν μαζί τις πρώτες στιγμές ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή τους.

Και κάπως έτσι, ένα ταξίδι σε μια πόλη που ήδη γνώριζε μετατράπηκε για την Κατερίνα σε κάτι ολοκαίνουργιο. Το Παρίσι παρέμεινε το ίδιο, όμως η δική της ματιά είχε αλλάξει, αφού πλέον το έβλεπε μέσα από την εμπειρία της μητρότητας και έχοντας στο πλευρό της τη νέα της οικογένεια. Με ένα τρυφερό μήνυμα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε αυτή την ξεχωριστή στιγμή με τους followers της, κλείνοντας την ανάρτησή της με μια μεγάλη δόση αγάπης.

«Το Παρίσι το ήξερα. Αλλά το Παρίσι μαζί σας, το γνώρισα για πρώτη φορά», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας μέσα σε μία φράση όλο το συναίσθημα αυτού του πρώτου οικογενειακού ταξιδιού.

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