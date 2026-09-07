City Guide 07.09.2026

«McNEAL» Η τελευταία ανθρώπινη ιστορία στο θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ

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«McNEAL» Η τελευταία ανθρώπινη ιστορία στο ρόλο του Jacob McNeal ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε σκηνοθεσία Χρήστος Σουγάρης
Mad.gr

«Τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από έναν άνθρωπο που φοβάται ότι δεν είναι πλέον μοναδικός».

Η Happy Productions εξασφάλισε και παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «McNeal», το θεατρικό γεγονός που συγκλόνισε το Broadway και σηματοδότησε το πολυαναμενόμενο θεατρικό ντεμπούτο του οσκαρικού Robert Downey Jr.

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Το αριστούργημα του βραβευμένου με Pulitzer Ayad Akhtar, που ανέβηκε με τεράστια επιτυχία στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, αποτέλεσε το απόλυτο talk-of-the-town της θεατρικής σεζόν, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τη θεματική του τόλμη και τη σκηνική του πρωτοπορία.

Το έργο θα παρουσιαστεί στο Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ, με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, μετά τη διετή σαρωτική επιτυχία της «Φάλαινας», να αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Jacob McNeal. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Χρήστος Σουγάρης, στην πρώτη του συνεργασία με τον Δαδακαρίδη.

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Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Jacob McNeal, ένας διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, διεκδικώντας το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Καθώς όμως η σχέση του με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταρρέουν, ο McNeal έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα και τρομακτική πραγματικότητα: την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το «McNeal» είναι ένα αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ που θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Μιλά για την εξουσία, τη ματαιοδοξία, την οικογένεια, τη δημιουργία και τα όρια της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα, οι λέξεις και η ίδια η ανθρώπινη σκέψη μπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να παραποιηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα.

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Πού σταματά η έμπνευση και πού ξεκινά η λογοκλοπή;
Τι σημαίνει πλέον «πρωτότυπο έργο»;
Και κυρίως: μπορεί η τέχνη να παραμείνει ανθρώπινη σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές αρχίζουν να
δημιουργούν;

ΜΙΑ HIGH-TECH ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το «McNeal» δεν είναι μια συμβατική θεατρική παράσταση, αλλά μια υψηλής τεχνολογίας σκηνική
εμπειρία. Με τη χρήση cutting-edge video design, ψηφιακών προβολών, ειδικών εφέ και deepfake
τεχνολογίας, η παραγωγή δημιουργεί έναν εντυπωσιακό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η
τεχνητή νοημοσύνη συγχέονται διαρκώς.

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Η σκηνή του ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΟΥ μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό λαβύρινθο εικόνων, δεδομένων και
ψευδαισθήσεων, μέσα στον οποίο το κοινό δεν παρακολουθεί απλώς μια ιστορία, αλλά βυθίζεται
ολοκληρωτικά στο διαταραγμένο σύμπαν του McNeal.

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο σπουδαίος μουσικός και συνθέτης Φώτης Σιώτας,
δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο σκοτεινό, ηλεκτρισμένο και βαθιά κινηματογραφικό, που συνομιλεί
διαρκώς με τον ψηφιακό και ψυχολογικό κόσμο του έργου.

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ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Δίπλα στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, η Γιώτα Φέστα και ένας εξαιρετικός θίασος γνωστών και ανερχόμενων ηθοποιών —Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, Μαρίζα Τσάρη, Δημήτρης Σέρφας, Αλίκη Ανδρειωμένου και Μαρίτα Γαγάνη— συνθέτουν ένα σύμπαν γεμάτο ένταση, μυστήριο και συναισθηματικές συγκρούσεις, όπου τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Μια από τις πιο φιλόδοξες και σύγχρονες θεατρικές παραγωγές της νέας σεζόν έρχεται στον ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΟ

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Διανομή:

  • Πυγμαλίων Δαδακαρίδης
  • Γιώτα Φέστα
  • Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου
  • Μαρίζα Τσάρη
  • Δημήτρης Σέρφας
  • Αλίκη Ανδρειωμένου
  • Μαρίτα Γαγάνη

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Συντελεστές:

  • Συγγραφέας: Ayad Akhtar
  • Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης
  • Θεατρική Απόδοση: Αντώνης Γαλέος
  • Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας
  • Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή
  • Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα
  • Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Πάνος Κούγιας
  • Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
  • Γραφιστική Επιμέλεια: Μαύρα Γίδια
  • Σχεδιασμός Video: Χρήστος Σουγάρης / Δημήτρης Κλουβάτος
  • Επιμέλεια Μαλλιά / Μακιγιάζ: Εύα Τόμπρου / Le Boudoir
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης
  • Παραγωγή: Happy Productions

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Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email: [email protected])

Παραστάσεις: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00

Πρεμιέρα: 7 Οκτωβρίου 2026

MCNEAL (5)

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Τιμές Εισιτηρίων: Ζώνη VIP: 40€, Ζώνη Α: 30€, Ζώνη Β: 25€, Ζώνη Γ: 20€, Μειωένης Σε καρέκλα: 15€

ΝΕΟΣ Ακάδημος: Ακαδημίας & Ιπποκράτους 17, Μετρό Πανεπιστήμιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
α.Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/mcneal
β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-18:00)
γ. Στα ταμεία του θεάτρου: Ιπποκράτους 17 και Ακαδημίας (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)
δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Αριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00

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Happy Productions MCNEAL ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ
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