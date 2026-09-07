Νews 07.09.2026

Η Μαρία Κάλλας υποψήφια για να «ντύσει» το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ

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Η ΕΚΤ προχωρά στον πρώτο ιστορικό επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων του ευρώ από το 2002, βάζοντας στο επίκεντρο τη Μαρία Κάλλας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η ΕΚΤ επανασχεδιάζει τα χαρτονομίσματα του ευρώ, με 10 προτεινόμενες σχεδιαστικές ιδέες.
  • Η Μαρία Κάλλας προτείνεται για το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Πολιτισμού".
  • Εναλλακτική πρόταση είναι η θεματική "Ποταμοί και Πουλιά", με βιοποικιλότητα και ευρωπαϊκά κτίρια.
  • Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από δημόσια έρευνα και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ιστορική διαδικασία επανασχεδιασμού των τραπεζογραμματίων του ευρώ, της πρώτης από την κυκλοφορία τους το 2002, προχωρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ΕΚΤ αποκάλυψε τις 10 προκρινόμενες σχεδιαστικές προτάσεις για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων, φέρνοντας στο προσκήνιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας ιστορίας, όπως η αείμνηστη Ελληνοαμερικανίδα υψίφωνος Μαρία Κάλλας, αλλά και εντυπωσιακές θεματικές από το φυσικό περιβάλλον της ηπείρου.

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ECB

Οι προτάσεις που διακρίθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από 1.200 αιτήσεις γραφιστών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κινούνται γύρω από δύο κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος είναι ο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός», μια ενότητα αφιερωμένη σε προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην τέχνη, την επιστήμη και τη σκέψη. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, η Μαρία Κάλλας προορίζεται για το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν για τα 10 ευρώ, η Μαρί Κιουρί για τα 20 ευρώ, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες για τα 50 ευρώ, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι για τα 100 ευρώ και η Μπέρτα φον Ζούτνερ για τα 200 ευρώ.

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Ο δεύτερος άξονας είναι τα «Ποταμοί και Πουλιά», μια εναλλακτική θεματική που εστιάζει στη βιοποικιλότητα της Ευρώπης. Στην εμπρόσθια όψη κάθε χαρτονομίσματος θα απεικονίζονται προστατευόμενα είδη πτηνών, όπως η αλκυόνα και ο λευκός πελαργός σε ποτάμια τοπία, ενώ στην πίσω όψη θα δεσπόζουν κτίρια ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όπως επεσήμανε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τα τραπεζογραμμάτια αποτελούν μια από τις πιο απτές εκφράσεις της ευρωπαϊκής ταυτότητας, συνδυάζοντας την αισθητική ομορφιά με βαθύτερους συμβολισμούς.

Η γνώμη των πολιτών και το χρονοδιάγραμμα

Η τελική επιλογή δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια των ειδικών, καθώς η ΕΚΤ καλεί τους πολίτες όλης της Ευρώπης να συμμετάσχουν ενεργά σε δημόσια διαδικτυακή έρευνα, η οποία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών θα πραγματοποιήσει παράλληλη δημοσκόπηση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα της ευρωζώνης.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ αναμένονται στα τέλη του 2026, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της 21μελούς κριτικής επιτροπής και τα αποτελέσματα της κοινής γνώμης. Τα νέα χαρτονομίσματα, πέραν της αισθητικής τους ανανέωσης, θα ενσωματώνουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας κατά της παραχάραξης, θα είναι πιο προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης και θα διαθέτουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μέχρι την κυκλοφορία τους τα επόμενα χρόνια, τα τρέχοντα χαρτονομίσματα θα εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν κανονικά διατηρώντας ακέραια την αξία τους.


Κεντρική Εικόνα: Wikipedia 

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Μαρία Κάλλας Χαρτονομίσματα
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