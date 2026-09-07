Γιάννης Πάριος: «Δεν με νοιάζει η ηλικία μου» – Η απάντηση που έδωσε μετά τα σχόλια για την εμφάνισή του

Με μια ματιά Ο Γιάννης Πάριος απάντησε στα σχόλια για την εμφάνισή του στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν τον νοιάζει η ηλικία του.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι αισθάνεται καλά, έχει καλές επιδόσεις και νιώθει πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική.

Ο Πάριος τόνισε ότι τον ενδιαφέρει μόνο η αγάπη του κόσμου και όχι τα αρνητικά σχόλια.

Υπήρξε μεγάλο κύμα στήριξης προς τον Γιάννη Πάριο από θαυμαστές και συνεργάτες του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολούθησες τις τελευταίες ημέρες τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τον Γιάννη Πάριο, θα έχεις δει πως μερικά δευτερόλεπτα από μια ζωντανή εμφάνιση ήταν αρκετά για να ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα στα social media. Ο σπουδαίος ερμηνευτής βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων μετά τη συναυλία του στην Κύπρο και συγκεκριμένα μετά τη μουσική παράσταση «Όλη η ζωή μου», που παρουσίασε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Αποσπάσματα από την εμφάνισή του άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους χρήστες να ασκούν κριτική στη φωνητική του απόδοση και άλλους να σχολιάζουν ακόμη και την ηλικία του, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να αποχωρήσει από τις ζωντανές εμφανίσεις. Η συζήτηση, όμως, δεν έμεινε εκεί. Ο Γιάννης Πάριος επέλεξε να απαντήσει δημόσια και το έκανε με έναν τρόπο που δείχνει ξεκάθαρα ότι, για εκείνον, η μουσική δεν είναι μια υπόθεση που μετριέται ούτε με χρόνια ούτε με μερικά αποσπάσματα που γίνονται viral.

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Η συναυλία στην Κύπρο που άνοιξε τη συζήτηση

Ο Γιάννης Πάριος μίλησε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok και έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους σχολίασαν την εμφάνισή του στην Κύπρο. Χωρίς να αφήσει την ηλικία να γίνει το επίκεντρο της συζήτησης, ο αγαπημένος τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως αισθάνεται καλά, πως συνεχίζει να έχει καλές επιδόσεις στο τραγούδι και, κυρίως, πως νιώθει σήμερα ακόμη πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια. «Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια. Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική», έγραψε χαρακτηριστικά.

Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ουσιαστικό κομμάτι της τοποθέτησής του. Γιατί, αν διαβάσεις προσεκτικά τα λόγια του, θα καταλάβεις πως ο Γιάννης Πάριος δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για την ηλικία του. Δεν φαίνεται να αισθάνεται ότι χρειάζεται να αποδείξει πως παραμένει νέος. Αντίθετα, μιλά για το πώς αισθάνεται ο ίδιος σήμερα και για τη σχέση που εξακολουθεί να έχει με το τραγούδι. «Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα», πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Το κύμα στήριξης στον Γιάννη Πάριο

Τα αρνητικά σχόλια δεν έμειναν αναπάντητα από το κοινό. Αντίθετα, κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κύμα στήριξης προς τον Γιάννη Πάριο, με πολλούς θαυμαστές του να υπογραμμίζουν πως η αξία και η προσφορά ενός τόσο σημαντικού ερμηνευτή δεν μπορούν να κρίνονται από μερικά δευτερόλεπτα μιας ζωντανής εμφάνισης. Στο πλευρό του στάθηκε δημόσια και ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του, Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος απάντησε στους επικριτές του τραγουδιστή και αναφέρθηκε στη σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που έχει αφήσει πίσω του.

Για πολλούς ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου, άλλωστε, η φωνή του δεν είναι απλώς ένα μουσικό χαρακτηριστικό. Είναι συνδεδεμένη με αναμνήσεις, έρωτες, χωρισμούς, οικογενειακές στιγμές και ολόκληρες εποχές της ελληνικής μουσικής. Γι’ αυτό και η συζήτηση για την ηλικία του άγγιξε ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα: μέχρι ποιο σημείο ένας καλλιτέχνης οφείλει να αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος με τον εαυτό που γνώρισε το κοινό του πριν από δεκαετίες;

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«Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο»

Ο ίδιος ο Γιάννης Πάριος είχε ήδη τοποθετηθεί για τα σχόλια, σε δήλωσή του στη Σάσα Σταμάτη και στα Παραπολιτικά. Η θέση του ήταν ξεκάθαρη και δεν άφηνε ιδιαίτερο περιθώριο για παρερμηνείες. «Τελείως (μου είναι αδιάφορα τα σχόλια). Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής σχολίασε ακόμη το γεγονός ότι αρκετοί από εκείνους που τον επέκριναν δεν έβαλαν το όνομά τους κάτω από τα σχόλιά τους. «Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκάτς (κότσια) – που λένε – να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε», είπε, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε με τον χαρακτηριστικό δικό του τρόπο πως δεν θέλει να σκέφτεται άσχημα για κανέναν. Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από την απάντησή του και μια αναφορά σε δύο πράγματα που αγαπά ιδιαίτερα. «Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν», δήλωσε.

Η ηλικία δεν φαίνεται να είναι για εκείνον το ζητούμενο

Αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο από τη νέα τοποθέτηση του Γιάννη Πάριου, είναι πως ο ίδιος δεν βλέπει την ηλικία ως λόγο για να απομακρυνθεί από τη μουσική. Το αντίθετο. Μιλά για μια σχέση με το τραγούδι που, όπως λέει, έχει γίνει ακόμη πιο βαθιά με τα χρόνια. Και ίσως αυτή να είναι η ουσία της υπόθεσης. Ένας καλλιτέχνης που έχει περάσει δεκαετίες πάνω στη σκηνή δεν είναι υποχρεωμένος να παραμένει ίδιος.

Η φωνή αλλάζει, το σώμα αλλάζει, ο τρόπος που ερμηνεύει αλλάζει. Αυτό που μπορεί να παραμένει ίδιο είναι η ανάγκη του να τραγουδά και να επικοινωνεί με το κοινό. Ο Γιάννης Πάριος, πάντως, φαίνεται πως έχει ήδη αποφασίσει τι κρατά από όλη αυτή τη συζήτηση. Την αγάπη του κόσμου. Και τη μουσική. Τα υπόλοιπα, όπως φρόντισε να πει και ο ίδιος, δεν τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.

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