Life 07.09.2026

Οι θρυλικές κούκλες της Aardman βγαίνουν σε δημοπρασία

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Περισσότερα από 220 αντικείμενα από την ιστορία του διάσημου βρετανικού studio animation βγαίνουν στο σφυρί για τα 50 χρόνια της Aardman
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Δημοπρατούνται αυθεντικές κούκλες και αντικείμενα από το βρετανικό studio animation Aardman.
  • Η δημοπρασία σηματοδοτεί τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Aardman.
  • Θα πωληθούν πάνω από 220 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων puppets από Wallace, Gromit και Shaun the Sheep.
  • Η πώληση διοργανώνεται από τον οίκο Propostore και συνδυάζει κινηματογραφική ιστορία με συλλεκτική αξία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς το stop-motion animation και έχεις μεγαλώσει με τον Wallace και τον Gromit, τον Shaun the Sheep και τον Morph, αυτή η δημοπρασία έχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό να σου προσφέρει. Αυθεντικές κούκλες και αντικείμενα από την ιστορία του βρετανικού studio animation Aardman θα διατεθούν προς πώληση, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνολικά, περισσότερα από 220 αντικείμενα αναμένεται να περάσουν από τη διαδικασία της δημοπρασίας, προσφέροντας στους συλλέκτες και στους fans την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μικρό κομμάτι από τον κόσμο που δημιούργησε μερικούς από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του animation. Ανάμεσα στα αντικείμενα ξεχωρίζουν οι puppets του Wallace, του Gromit και του κακού Feathers McGraw, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην τελευταία τους περιπέτεια, «Vengeance Most Fowl», που κυκλοφόρησε το 2024.

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Στη δημοπρασία θα βρεθεί επίσης μια puppet του Shaun the Sheep από την επερχόμενη ταινία «Shaun The Sheep: The Beast Of Mossy Bottom», δίνοντας στους fans μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσουν αυθεντικό υλικό από τις παραγωγές της Aardman.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πώληση διοργανώνεται από τον οίκο Propostore και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια της Aardman. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια δημοπρασία που συνδυάζει κινηματογραφική ιστορία και συλλεκτική αξία, με χαρακτήρες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην παγκόσμια animation σκηνή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και αν είσαι fan του Wallace και του Gromit, του Shaun the Sheep ή γενικότερα της μοναδικής αισθητικής της Aardman, δύσκολα θα περάσεις αδιάφορος μπροστά σε αυθεντικές puppets που χρησιμοποιήθηκαν για να ζωντανέψουν αυτούς τους χαρακτήρες στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

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Aardman Animation Δημοπρασία
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