Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

Από το πρωινό μέχρι το βραδινό, η ώρα που καταναλώνεις ορισμένες τροφές μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινή σου διατροφή

Με μια ματιά Η ώρα κατανάλωσης τροφών επηρεάζει την πέψη, προκαλώντας δυσφορία, φούσκωμα ή καούρα.

Η μπανάνα, το πορτοκάλι και το γκρέιπφρουτ μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση με άδειο στομάχι, ειδικά σε ευαίσθητα άτομα.

Η ντομάτα, η σοκολάτα, το κρεμμύδι, το σκόρδο και οι πικάντικες πιπεριές αργά το βράδυ μπορεί να επιδεινώσουν καούρες.

Η ατομική αντίδραση σε τρόφιμα διαφέρει, οπότε είναι σημαντικό να παρατηρείς πότε εμφανίζονται συμπτώματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν έχει σημασία μόνο τι τρως, αλλά και πότε το τρως. Κάποιες τροφές μπορεί να σου φαίνονται απολύτως αθώες μέσα στην ημέρα, όμως όταν τις καταναλώνεις με άδειο στομάχι ή λίγο πριν τον ύπνο είναι πιθανό να σου προκαλέσουν φούσκωμα, βάρος ή καούρα. Από τη μπανάνα και το πορτοκάλι μέχρι την ντομάτα, τη σοκολάτα και τα τηγανητά, η ώρα μπορεί να επηρεάσει το πώς νιώθεις μετά το φαγητό.

1. Μπανάνα

Η μπανάνα είναι από τα πιο εύκολα φρούτα που μπορείς να βάλεις στην καθημερινότητά σου και για πολλούς αποτελεί την πρώτη επιλογή μόλις ξυπνήσουν. Αν όμως την τρως μόνη της, πολύ νωρίς το πρωί και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο άλλο τρόφιμο, μπορεί να παρατηρήσεις ότι δεν αισθάνεσαι τόσο καλά όσο περίμενες. Σε ορισμένους ανθρώπους η μπανάνα μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή γαστρεντερική ενόχληση, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται σε άδειο στομάχι. Αν σου συμβαίνει, δεν χρειάζεται να την αποκλείσεις από τη διατροφή σου. Μπορείς να τη συνδυάσεις με γιαούρτι, βρώμη ή ξηρούς καρπούς και να δεις αν η αντίδραση του οργανισμού σου αλλάζει.

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2. Πορτοκάλι

Ένα πορτοκάλι ή ένα ποτήρι φυσικό χυμό μπορεί να μοιάζει με την ιδανική πρωινή επιλογή, όμως τα εσπεριδοειδή δεν είναι εξίσου φιλικά με όλα τα στομάχια. Αν έχεις ευαισθησία στην καούρα ή στην παλινδρόμηση, η οξύτητα του πορτοκαλιού μπορεί να εντείνει τα συμπτώματα, ειδικά όταν το καταναλώνεις με άδειο στομάχι. Αν έχεις παρατηρήσει ότι το πρωινό πορτοκάλι σε κάνει να νιώθεις κάψιμο, ίσως είναι προτιμότερο να το φας αργότερα και μαζί με ένα κανονικό γεύμα ή σνακ.

3. Γκρέιπφρουτ

Το γκρέιπφρουτ είναι ακόμη ένα φρούτο που μπορεί να δημιουργήσει ενόχληση σε ανθρώπους με ευαισθησία στην παλινδρόμηση. Η όξινη φύση του μπορεί να επιδεινώσει την καούρα, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται μόνο του και με άδειο στομάχι. Αν σου αρέσει, μπορείς να δοκιμάσεις να το μεταφέρεις σε άλλη στιγμή της ημέρας και να παρατηρήσεις αν η ενόχληση μειώνεται. Αν λαμβάνεις φαρμακευτική αγωγή, χρειάζεται επίσης προσοχή, καθώς το γκρέιπφρουτ αλληλεπιδρά με ορισμένα φάρμακα.

4. Ντομάτα

Η ντομάτα είναι βασικό συστατικό της ελληνικής κουζίνας και δύσκολα λείπει από το τραπέζι. Το πρόβλημα για κάποιους δεν είναι η ίδια η ντομάτα, αλλά η ώρα και η ποσότητα. Αν καταναλώνεις μεγάλη ποσότητα ντομάτας ή σάλτσας ντομάτας στις 21:00-22:00 και στη συνέχεια ξαπλώνεις σχετικά σύντομα, μπορεί να εμφανίσεις καούρα ή παλινδρόμηση. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν η ντομάτα συνοδεύεται από λιπαρά υλικά, τυριά ή τηγανητά. Αν έχεις παρατηρήσει αυτό το μοτίβο, ίσως ένα πιο πρώιμο βραδινό γεύμα να κάνει τη διαφορά.

Το βραδινό κομμάτι σοκολάτας είναι για πολλούς μια μικρή καθημερινή απόλαυση, όμως αν υποφέρεις από καούρες, μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή ακριβώς πριν ξαπλώσεις. Η σοκολάτα μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα παλινδρόμησης σε ορισμένα άτομα και περιέχει επίσης καφεΐνη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μαύρη σοκολάτα. Αν συνηθίζεις να τρως σοκολάτα στις 22:00-23:00 και λίγο αργότερα αισθάνεσαι κάψιμο ή βάρος, δοκίμασε να τη μεταφέρεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

6. Κρεμμύδι

Το ωμό κρεμμύδι μπορεί να γίνει αρκετά έντονο για ένα ευαίσθητο πεπτικό σύστημα. Σε ορισμένους ανθρώπους προκαλεί φούσκωμα, ενώ μπορεί επίσης να επιδεινώσει συμπτώματα παλινδρόμησης. Αν το βραδινό σου περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα ωμού κρεμμυδιού και στη συνέχεια εμφανίζεις καούρα ή δυσφορία, ίσως αξίζει να δοκιμάσεις μικρότερη ποσότητα ή να το καταναλώσεις νωρίτερα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσεις τη χωριάτικη σαλάτα – απλώς μπορεί να μην είναι η ιδανική επιλογή ακριβώς πριν από τον ύπνο για ένα ευαίσθητο στομάχι.

7. Σκόρδο

Το σκόρδο μπορεί να απογειώσει τη γεύση ενός πιάτου, αλλά όταν καταναλώνεται σε μεγάλη ποσότητα και πολύ αργά το βράδυ, μπορεί να προκαλέσει ενόχληση σε ορισμένους ανθρώπους. Ειδικά το ωμό σκόρδο είναι αρκετά έντονο και μπορεί να συνδεθεί με καούρα ή γαστρεντερική δυσφορία σε ευαίσθητα άτομα. Αν μετά από ένα πολύ «σκορδάτο» βραδινό αισθάνεσαι το στομάχι σου βαρύ, ίσως η ώρα και η ποσότητα να είναι δύο παράγοντες που αξίζει να επανεξετάσεις.

8. Πικάντικες πιπεριές

Αν αγαπάς τα καυτερά, πιθανότατα δεν θέλεις να τα αποχωριστείς. Και δεν υπάρχει λόγος, εφόσον τα ανέχεσαι καλά. Αν όμως έχεις τάση για καούρα, οι πικάντικες πιπεριές και τα πολύ καυτερά φαγητά μπορεί να γίνουν περισσότερο ενοχλητικά όταν καταναλώνονται αργά το βράδυ. Ένα πικάντικο πιάτο στις 22:00 και ύπνος λίγο αργότερα είναι ένας συνδυασμός που μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο κάποιον με παλινδρόμηση από ένα αντίστοιχο γεύμα αρκετές ώρες νωρίτερα.

Το βασικό που χρειάζεται να κρατήσεις είναι ότι δεν υπάρχει ένας απόλυτος πίνακας που να καθορίζει πότε «επιτρέπεται» να φας κάθε τρόφιμο. Το σώμα σου δεν λειτουργεί με ένα ίδιο ρολόι για όλους και μια τροφή που προκαλεί καούρα σε εσένα μπορεί να μην προκαλεί καμία ενόχληση σε κάποιον άλλον. Γι’ αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία να παρατηρείς πότε εμφανίζονται τα συμπτώματα και τι έχει προηγηθεί. Αν, για παράδειγμα, η μπανάνα με άδειο στομάχι σε φουσκώνει, αλλά την ίδια μπανάνα μαζί με γιαούρτι την ανέχεσαι κανονικά, έχεις ήδη βρει μια χρήσιμη πληροφορία για το δικό σου σώμα.

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