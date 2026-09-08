Cinema 08.09.2026

«The Odyssey» vs «Spider-Man: Brand New Day»: Η μεγάλη μάχη στο box office συνεχίζεται

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Με μια ματιά
  • Το "The Odyssey" ξεπέρασε το "Spider-Man: Brand New Day" στο παγκόσμιο box office, με 45,96 εκατομμύρια δολάρια έναντι 44,1 εκατομμυρίων.
  • Το "The Odyssey" έχει συγκεντρώσει 1,627 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και πλησιάζει το ρεκόρ της Universal.
  • Το "Spider-Man: Brand New Day" έχει φτάσει τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κατατάσσοντάς το τρίτο όλων των εποχών.
  • Το "The Odyssey" είναι η πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία του IMAX, με 486 εκατομμύρια δολάρια από προβολές του format.
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Η κινηματογραφική μάχη του 2026 απέκτησε νέο ενδιαφέρον, καθώς το «The Odyssey» του Christopher Nolan κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του παγκόσμιου box office, αφήνοντας για πρώτη φορά πίσω του το «Spider-Man: Brand New Day». Η ταινία με πρωταγωνιστές τους Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya και Tom Holland συγκέντρωσε 45,96 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο τελευταίο τριήμερο, την ώρα που η νέα περιπέτεια του Spider-Man σημείωσε 44,1 εκατομμύρια δολάρια στην έκτη εβδομάδα προβολής της. Και κάπως έτσι, δύο ταινίες με κοινό πρωταγωνιστή τον Tom Holland βρέθηκαν να κοντράρονται για την κορυφή.

the_odyssey
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Το εντυπωσιακό είναι ότι το «The Odyssey» βρίσκεται ήδη στην όγδοη εβδομάδα του στους κινηματογράφους και συνεχίζει να προσθέτει εκατομμύρια στο τεράστιο box office του. Μέχρι στιγμής έχει φτάσει τα 1,627 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με τα 584,7 εκατομμύρια να προέρχονται από την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Με αυτά τα δεδομένα, η ταινία πλησιάζει πλέον επικίνδυνα το «Jurassic World» και τα 1,67 δισ. δολάρια, έχοντας την ευκαιρία να γίνει η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Universal.

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Την ίδια στιγμή, το «Spider-Man: Brand New Day» έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία. Η ταινία έχει αγγίξει συνολικά τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και βρίσκεται στην τρίτη θέση των πιο εμπορικών ταινιών όλων των εποχών, πίσω από το «Avatar» και το «Avengers: Endgame». Στη Βόρεια Αμερική έχει συγκεντρώσει περίπου 917,8 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την Κυριακή και αναμένεται να ξεπεράσει τα 923 εκατομμύρια μετά το τετραήμερο του Labor Day. Ωστόσο, η κορυφή της παγκόσμιας λίστας παραμένει πολύ μακριά.

Ο Spider-Man σηκώνει ένα βαρύ αντικείμενο, καθώς οι εισπράξεις του ξεπερνούν τον Τιτανικό στο box office.
https://www.imdb.com/

Το «Odyssey» συνεχίζει το ταξίδι της

Ένα από τα μεγάλα όπλα της ταινίας του Nolan είναι η εξαιρετική πορεία της στις διεθνείς αγορές. Το «The Odyssey» έχει ήδη ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια εκτός ΗΠΑ, ενώ η είσοδός του στην Ιαπωνία ξεκίνησε με previews σε 62 αίθουσες IMAX, αποφέροντας 755.000 δολάρια. Η αποκλειστική προβολή σε IMAX συνεχίζεται μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, πριν από την ευρύτερη κυκλοφορία της ταινίας στη χώρα.

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας στο «The Odyssey», για το οποίο ο Holland μίλησε ως «Αριστούργημα».
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Η IMAX έχει παίξει, άλλωστε, καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της «Odyssey». Η ταινία έχει συγκεντρώσει συνολικά 486 εκατομμύρια δολάρια από IMAX προβολές, επίδοση που την κάνει την πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία του συγκεκριμένου format. Μόνο στο τελευταίο διάστημα, οι πωλήσεις εισιτηρίων IMAX έφτασαν τα 22,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η Mia Goth ως Μελανθώ και η Anne Hathaway ως Πηνελόπη στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
L to R: Mia Goth is Melantho and Anne Hathaway is Penelope in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Ιδιαίτερα δυνατή είναι και η πορεία της σε χώρες όπως η Νότια Κορέα, όπου το «The Odyssey» έφτασε τα 80 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και η Κίνα, με συνολικά 98,4 εκατομμύρια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία έχει ήδη ξεπεράσει τα 111 εκατομμύρια, ενώ στη Γαλλία πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια. Η ταινία συνεχίζει επίσης να γράφει ιστορία στην Αυστραλία και την Ιταλία, όπου έχει γίνει η πιο επιτυχημένη παραγωγή της Universal.

Ο Tom Holland ως Τηλέμαχος στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Tom Holland is Telemachus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό… rivalry

Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν συγκρίνει κανείς τις επιδόσεις των δύο ταινιών ανά χώρα. Το «The Odyssey» έχει βγει μπροστά από το «Spider-Man: Brand New Day» σε αγορές όπως η Νότια Κορέα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Σαουδική Αραβία. Από την άλλη, ο Spider-Man παραμένει ισχυρότερος σε τεράστιες αγορές όπως η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μεξικό και η Βραζιλία.

Ο Tom Holland ποζάρει μπροστά από φόντο με τον τίτλο Spider-Man: Brand New Day.
https://www.instagram.com/tomholland2013/

Το «Brand New Day» έχει αυτή τη στιγμή 1,485 δισ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές και 917,8 εκατομμύρια από τη Βόρεια Αμερική, επιβεβαιώνοντας πως το νέο κεφάλαιο του Spider-Man με τον Tom Holland έχει εξελιχθεί σε τεράστιο blockbuster. Μάλιστα, στη Βόρεια Αμερική απέχει περίπου 13,66 εκατομμύρια δολάρια από το να ξεπεράσει το «Star Wars: The Force Awakens» ως η υψηλότερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών στην περιοχή.

Ο Tom Holland ποζάρει σε κόκκινο χαλί δίπλα σε λογότυπο Spider-Man
https://www.instagram.com/tomholland2013

Έτσι, η μάχη ανάμεσα στις δύο ταινίες συνεχίζεται με διαφορετικούς στόχους. Το «Spider-Man: Brand New Day» έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο top 3 των μεγαλύτερων box office hits στην ιστορία, ενώ το «The Odyssey» κυνηγά πλέον ένα διαφορετικό ρεκόρ: να γίνει η πιο επιτυχημένη ταινία που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η Universal. Και το γεγονός ότι και στις δύο ταινίες πρωταγωνιστεί ο Tom Holland κάνει αυτή την κινηματογραφική κόντρα ακόμη πιο fun.

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box office Spider-Man: Brand New Day The Odyssey
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