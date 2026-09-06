Cinema 06.09.2026

«The Comebacker»: Η ιστορία που φέρνει Tom Hanks και Callum Turner στην ίδια ταινία

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Η Amy Madigan εντάσσεται στο καστ του «The Comebacker» με τους Tom Hanks και Callum Turner, στη νέα παραγωγή της Sony Pictures
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Amy Madigan εντάσσεται στο καστ της ταινίας «The Comebacker» της Sony Pictures.
  • Η ταινία, βασισμένη σε διήγημα του Dave Eggers, εστιάζει στο μπέιζμπολ και μια προσωπική δοκιμασία.
  • Ο Callum Turner υποδύεται έναν παίκτη των New York Mets που τραυματίζεται, αλλάζοντας τη ζωή του.
  • Η Amy Madigan θα παίξει την ιδιοκτήτρια της ομάδας, πλαισιώνοντας τους Tom Hanks και Patricia Clarkson.
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Ένα νέο όνομα έρχεται να προστεθεί στο καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Comebacker», με την Amy Madigan να μπαίνει στην παραγωγή της Sony Pictures. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα βρεθεί στο πλευρό των Tom Hanks και Callum Turner, σε μια ιστορία που έχει στο επίκεντρο το μπέιζμπολ και μια απρόβλεπτη ανατροπή στη ζωή ενός νεαρού αθλητή.

Η ηθοποιός με το Όσκαρ στα χέρια της, γιορτάζει τον θρίαμβο του One Battle After Another στα Όσκαρ 2026.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του Dave Eggers, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024. Η ιστορία παρουσιάζεται ως ένας φόρος τιμής στο μπέιζμπολ, αλλά φαίνεται πως δεν θα περιοριστεί μόνο στη δράση μέσα στο γήπεδο, αφού στο επίκεντρο βρίσκεται μια προσωπική δοκιμασία που αλλάζει τα πάντα για τον βασικό χαρακτήρα.

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Ο Callum Turner υποδύεται έναν ανερχόμενο παίκτη των New York Mets, ο οποίος βλέπει την πορεία του να παίρνει ξαφνική τροπή όταν τραυματίζεται από μια μπάλα κατά τη διάρκεια αγώνα. Από εκεί και πέρα, η ιστορία ακολουθεί τις συνέπειες που έχει το περιστατικό στη ζωή και την καριέρα του, δημιουργώντας ένα αθλητικό δράμα με αρκετό ανθρώπινο ενδιαφέρον.

Ο Ed Harris και η σύζυγός του Amy Madigan σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Amy Madigan αναλαμβάνει τον ρόλο της ιδιοκτήτριας της ομάδας, προσθέτοντας έναν ακόμη σημαντικό χαρακτήρα στην ιστορία. Η παρουσία της έρχεται να ενισχύσει ένα καστ που ήδη έχει αρκετά δυνατά ονόματα του Hollywood και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω από την παραγωγή.

Στο «The Comebacker» συμμετέχει επίσης η Patricia Clarkson, η οποία θα υποδυθεί τη σύζυγο του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Tom Hanks. Έτσι, η ταινία συγκεντρώνει τρεις διαφορετικές γενιές σημαντικών ηθοποιών, με τους Hanks, Clarkson και Madigan να πλαισιώνουν τον νεότερο Callum Turner.

Callum Turner, το νέο πρόσωπο του James Bond, ποζάρει με κοστούμι και γραβάτα σε επίσημη εκδήλωση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιλογή του Tom Hanks σε μια ιστορία που συνδέεται με το αμερικανικό μπέιζμπολ έχει, φυσικά, το δικό της ενδιαφέρον, ειδικά για όσους θυμούνται την παρουσία του σε εμβληματικές αθλητικές ταινίες. Αυτή τη φορά, όμως, ο ηθοποιός επιστρέφει σε ένα διαφορετικό project, βασισμένο σε σύγχρονο λογοτεχνικό υλικό.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «The Comebacker» βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήδη από το στάδιο της παραγωγής, χάρη στο δυνατό καστ και την ιστορία του Dave Eggers. Με Tom Hanks, Callum Turner, Amy Madigan και Patricia Clarkson, μένει πλέον να δούμε πώς θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη η ιστορία ενός αθλητή που βλέπει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη τη ζωή του να αλλάζει.

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Amy Madigan The Comebacker
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