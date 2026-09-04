Από τις σελίδες του best seller στην οθόνη του Netflix: Το «Better Than The Movies» αποκτά επιτέλους τη δική του ταινία

Με μια ματιά Το best seller «Better Than The Movies» της Lynn Painter μεταφέρεται σε ταινία για το Netflix.

Οι πρωταγωνιστές Liz Buxbaum και Wes Bennett θα υποδυθούν οι Beatrice Kitsos και David Iacono.

Η ταινία σκηνοθετείται από την Julie Hart, με σενάριο των Hart, Heather Flanders και Jordan Horowitz.

Η παραγωγή της ταινίας δεν έχει ξεκινήσει, οπότε δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα είδος που το Netflix ξέρει πολύ καλά να μετατρέπει σε guilty pleasure, αυτό είναι η ρομαντική κομεντί. Και αυτή τη φορά, η πλατφόρμα στρέφει το βλέμμα της σε ένα βιβλίο που έχει ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό: το «Better Than The Movies» της Lynn Painter. Πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του μυθιστορήματος, η ιστορία της Liz Buxbaum και του Wes Bennett ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, καθώς μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη για το Netflix. Μπορεί η ταινία να μην έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, αφού η παραγωγή δεν έχει ξεκινήσει, όμως πλέον γνωρίζεις αρκετά για το project ώστε να αρχίσεις να το περιμένεις. Από το βασικό καστ και τους χαρακτήρες μέχρι τη σκηνοθέτιδα, το σενάριο και τα υπόλοιπα βιβλία της συγγραφέα που έχουν μπει στο στόχαστρο για κινηματογραφικές μεταφορές, το «Better Than The Movies» έχει ήδη αρκετά στοιχεία που το κάνουν μία από τις ρομαντικές ταινίες που αξίζει να παρακολουθείς.

Το «Better Than The Movies» γίνεται ταινία στο Netflix

Το best seller της Lynn Painter ετοιμάζεται να μεταφερθεί σε ταινία για το Netflix, συνεχίζοντας την ιδιαίτερα επιτυχημένη παράδοση της πλατφόρμας να επενδύει σε νεανικές και ρομαντικές ιστορίες που έχουν ήδη δημιουργήσει κοινό μέσα από τα βιβλία. Η κινηματογραφική μεταφορά βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης και δεν έχει μπει στην παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας στο Netflix. Με άλλα λόγια, αν περιμένεις να δεις σύντομα τη Liz και τον Wes στην οθόνη, θα χρειαστεί να κάνεις λίγη υπομονή. Το σημαντικό, όμως, είναι ότι το project έχει πλέον σκηνοθέτη, βασικούς πρωταγωνιστές και ένα σημαντικό μέρος του καστ, οπότε η ταινία αρχίζει να παίρνει κανονικά μορφή.

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Ποιοι θα παίξουν τη Liz και τον Wes

Στους δύο βασικούς ρόλους θα δεις τους Beatrice Kitsos και David Iacono, οι οποίοι αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν τους Liz Buxbaum και Wes Bennett αντίστοιχα. Η Beatrice Kitsos, γνωστή και από το «Percy Jackson and the Olympians», θα υποδυθεί τη Liz, έναν χαρακτήρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας. Απέναντί της θα βρίσκεται ο David Iacono, τον οποίο έχεις δει μεταξύ άλλων στο «The Summer I Turned Pretty», αλλά και στο «Jurassic World Rebirth».

Η επιλογή των δύο ηθοποιών είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν τραβήξει ήδη την προσοχή γύρω από την ταινία, ειδικά αν έχεις διαβάσει το βιβλίο και έχεις ήδη σχηματίσει στο μυαλό σου τη δική σου εκδοχή για τους δύο χαρακτήρες. Και φυσικά, υπάρχει μία λεπτομέρεια που κάνει την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα: το «Better Than The Movies» βασίζεται σε εκείνη την πολύ γνώριμη συνταγή της νεανικής ρομαντικής κομεντί όπου η σχέση ανάμεσα στους δύο ήρωες δεν είναι ακριβώς τόσο απλή όσο θα ήθελαν να πιστεύουν.

Το υπόλοιπο καστ της «Better Than The Movies»

Το Netflix έχει συγκεντρώσει ένα αρκετά ενδιαφέρον σύνολο ηθοποιών γύρω από τους δύο πρωταγωνιστές. Στην ταινία θα συμμετέχουν επίσης οι Deacon Phillippe, Nicole Bruner, Luke Kirby και Judy Greer, ενώ στο καστ βρίσκονται ακόμη οι Claire Coffee, Ora Duplass, Veronica Garrubbo και Kynlee Heiman. Ο Deacon Phillippe θα παίξει τον Michael Young, ενώ η Nicole Bruner θα υποδυθεί τη Jocelyn. Ο Luke Kirby αναλαμβάνει τον ρόλο του Brian Buxbaum και η Judy Greer εκείνον της Helena. Παράλληλα, η Claire Coffee θα παίξει τη Martha Buxbaum, η Ora Duplass τη Laney Morgan, η Veronica Garrubbo την Alex και η Kynlee Heiman τη νεότερη εκδοχή της Liz, τη Young Liz. Το καστ, λοιπόν, δεν περιορίζεται μόνο στους δύο βασικούς χαρακτήρες, αλλά περιλαμβάνει αρκετά πρόσωπα που αναμένεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κόσμου της ιστορίας.

Ποια είναι η σκηνοθέτιδα της ταινίας

Πίσω από την κάμερα θα βρίσκεται η Julie Hart, η οποία θα αναλάβει τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής μεταφοράς. Η Hart έχει ήδη συνεργαστεί με το Netflix, καθώς σκηνοθέτησε το coming-of-age δράμα «Don’t Say Good Luck», με πρωταγωνίστρια τη Sunny Sandler. Το σενάριο της «Better Than The Movies» υπογράφει η Heather Flanders, μαζί με τους Hart και Jordan Horowitz. Οι Hart και Horowitz έχουν ήδη συνεργαστεί δημιουργικά στο «Don’t Say Good Luck», τόσο στο γράψιμο όσο και στην παραγωγή. Για την παραγωγή της νέας ταινίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους οι Jordan Horowitz και Julie Hart μέσω της εταιρείας τους Original Headquarters, μαζί με τους Shauna Phelan και Melanie Krauss. Η συγκεκριμένη ομάδα δημιουργών είναι ένα ακόμη κομμάτι του παζλ που δείχνει προς τα πού θέλει να κινηθεί η κινηματογραφική μεταφορά.

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Πότε θα κυκλοφορήσει το «Better Than The Movies» στο Netflix;

Εδώ είναι που θα χρειαστεί να κρατήσεις μικρό καλάθι, τουλάχιστον προς το παρόν. Η ταινία δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας στο Netflix, καθώς δεν έχει μπει καν σε παραγωγή. Επομένως, οποιαδήποτε ημερομηνία εμφανιστεί αυτή τη στιγμή ως πιθανή πρεμιέρα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ανεπιβεβαίωτη. Μόλις ξεκινήσουν τα γυρίσματα, είναι πιθανό να αρχίσουν να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την παραγωγή και, αργότερα, για την ημερομηνία που θα εμφανιστεί η ταινία στον κατάλογο του Netflix.

Τι πρέπει να ξέρεις για το βιβλίο

Το «Better Than The Movies» κυκλοφόρησε το 2021 και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά έργα της Lynn Painter. Η ιστορία κινείται στον χώρο της νεανικής ρομαντικής λογοτεχνίας και αξιοποιεί πολλά από τα αγαπημένα στοιχεία του είδους: έρωτες που δεν ξεκινούν ακριβώς όπως θα περίμενες, δυναμικές σχέσεις ανάμεσα στους χαρακτήρες, χιούμορ και φυσικά εκείνη την αίσθηση μιας ρομαντικής ταινίας που μεταφέρεται από τις σελίδες ενός βιβλίου στη δική σου φαντασία. Και επειδή ο τίτλος «Better Than The Movies» δεν είναι τυχαίος, οι αναφορές στη ρομαντική κινηματογραφική κουλτούρα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας της ιστορίας. Αν, λοιπόν, σου αρέσουν οι ιστορίες που συνδυάζουν βιβλία, κινηματογραφικά κλισέ και έναν έρωτα που δεν ακολουθεί ακριβώς το σενάριο που έχεις στο μυαλό σου, η συγκεκριμένη μεταφορά έχει αρκετούς λόγους για να σου τραβήξει την προσοχή.

Υπάρχει συνέχεια του «Better Than The Movies»;

Ναι, και αυτή είναι μία πληροφορία που πιθανότατα θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους αγαπήσουν την κινηματογραφική μεταφορά. Το «Better Than The Movies» έχει sequel, το «Not Like The Movies», το οποίο κυκλοφόρησε το 2024. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ήδη ένα δεύτερο κεφάλαιο στον κόσμο που δημιούργησε η Lynn Painter, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια γνωστή πληροφορία ότι το sequel βρίσκεται επίσης σε ανάπτυξη για το Netflix.

Ποια άλλα βιβλία της Lynn Painter έχουν γίνει ή θα γίνουν ταινίες;

Αν το «Better Than The Movies» είναι το βιβλίο που σε έφερε στον κόσμο της Lynn Painter, έχεις αρκετά ακόμη να περιμένεις. Η συγγραφέας έχει γράψει και άλλα δημοφιλή έργα, τόσο στην κατηγορία young adult όσο και στο adult romance. Στα YA βιβλία της περιλαμβάνονται τα «The Do-Over», που κυκλοφόρησε το 2022, «Betting On You» του 2023 και «Fake Skating» του 2025. Και το «Fake Skating» έχει ήδη βρει τον δρόμο του προς τον κινηματογράφο. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου 2027. Με λίγα λόγια, η «Better Than The Movies» δεν είναι ένα μεμονωμένο project. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου κύματος μεταφορών του έργου της Painter, γεγονός που δείχνει ότι οι ιστορίες της έχουν αρχίσει να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία και έξω από τον χώρο των βιβλίων.

Γιατί το «Better Than The Movies» είναι μία από τις ταινίες που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου

Ακόμη κι αν η ταινία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, έχει ήδη αρκετά από τα συστατικά που χρειάζεται μία σύγχρονη ρομαντική κομεντί για να δημιουργήσει προσμονή. Έχει ένα δημοφιλές best seller ως βάση, δύο νεαρούς πρωταγωνιστές με εμπειρία σε σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές, μία σκηνοθέτιδα που έχει ήδη συνεργαστεί με το Netflix και μία δημιουργική ομάδα που έχει ξαναδουλέψει μαζί. Και πάνω απ’ όλα, έχει μία ιστορία που έχει ήδη αγαπηθεί από το αναγνωστικό κοινό.

Τώρα μένει να δούμε αν η Liz Buxbaum και ο Wes Bennett θα καταφέρουν να αποκτήσουν στην οθόνη την ίδια χημεία που είχαν στις σελίδες του βιβλίου. Προς το παρόν, πάντως, η «Better Than The Movies» βρίσκεται στη λίστα των τίτλων που θα θέλεις να παρακολουθείς στενά, ειδικά αν έχεις αδυναμία στις ρομαντικές κομεντί του Netflix και στις κινηματογραφικές μεταφορές αγαπημένων βιβλίων. Και μέχρι να ανακοινωθεί η ημερομηνία πρεμιέρας, έχεις έναν ακόμη λόγο να ξαναθυμηθείς το βιβλίο: γιατί, όπως φαίνεται, η ιστορία της Liz και του Wes ετοιμάζεται να γίνει πολύ περισσότερο από μία ακόμη σελίδα στη βιβλιοθήκη σου.

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