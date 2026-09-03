Karol G και Bruno Mars: Η απόλυτη έκρηξη ενέργειας στο video clip του «Still»

Οι δύο αστέρες της μουσικής αποτυπώνουν την ενέργεια της πρώτης τους ζωντανής εμφάνισης σε ένα ασπρόμαυρο βίντεο

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το επίσημο βίντεο του «Still» της Karol G και του Bruno Mars, αποτυπώνοντας την ενέργεια της ζωντανής τους εμφάνισης.

Το βίντεο ξεκινά ασπρόμαυρο με παρασκηνιακές στιγμές και μετατρέπεται σε πολύχρωμο, δείχνοντας το σόου μπροστά σε 50.000+ θαυμαστές.

Το τραγούδι «Still» από το άλμπουμ No Me Arrepiento de Sentir Tanto, είναι power ballad με synthwave επιρροές και αγγλόφωνους στίχους.

Η Karol G συνεχίζει την περιοδεία της, ενώ ο Bruno Mars είναι σε παγκόσμια περιοδεία μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Karol G και ο Bruno Mars απογειώνουν τη συνεργασία τους, κυκλοφορώντας το επίσημο μουσικό βίντεο για το κομμάτι «Still». Το οπτικό υλικό αποτυπώνει την ανεπανάληπτη ενέργεια πίσω από την πρώτη τους κοινή ζωντανή εμφάνιση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου στο κατάμεστο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της περιοδείας της Κολομβιανής σταρ, Viajando Por El Mundo Tropitour.

Το βίντεο ξεκινά με μια νοσταλγική, ασπρόμαυρη αισθητική, παρουσιάζοντας αυθόρμητες στιγμές των δύο καλλιτεχνών, όπως γέλια στις κερκίδες, τρυφερές στιγμές στα παρασκήνια, βόλτες με ηλεκτρικό αμαξίδιο στους διαδρόμους του γηπέδου και εντατικές πρόβες πάνω στη σκηνή λίγο πριν ανέβουν μπροστά στο κοινό. Καθώς το τραγούδι προχωρά, το κλιπ μεταμορφώνεται σε μια έκρηξη χρωμάτων, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό ζωντανό σόου μπροστά σε περισσότερους από 50.000 ενθουσιασμένους θαυμαστές.

Διάβασε επίσης: Σταμάτης Γονίδης και Λένα Ζευγαρά: Η συνεργασία που έρχεται να φωτίσει τη νυχτερινή Αθήνα

Το τραγούδι «Still» περιλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ της Karol G με τίτλο No Me Arrepiento de Sentir Tanto, το οποίο κατέκτησε την κορυφή στο Top Latin Albums του Billboard και μπήκε δυναμικά στο No. 8 του γενικού Billboard 200. Πρόκειται για μια δυναμική power ballad με έντονες synthewave επιρροές από τη δεκαετία του ’80, που ντύνεται με ένα νοσταλγικό, neon ηχητικό τοπίο. Το αγγλόφωνο κομμάτι αναδεικνύει τις φωνές των δύο καλλιτεχνών να εναρμονίζονται τέλεια, τραγουδώντας για την άνευ όρων αγάπη, με στίχους όπως «I still love you even with a broken heart».

Η Karol G είχε εξομολογηθεί πρόσφατα στο TikTok πόσο οργανικά προέκυψε αυτή η συνεργασία, τονίζοντας πως το τραγούδι βρήκε την ίδια τη στιγμή που το χρειαζόταν περισσότερο, εκφράζοντας ακριβώς τα συναισθήματά της και ελπίζοντας να αγγίξει πολλές καρδιές.

Όσον αφορά τα μελλοντικά τους σχέδια, η περιοδεία της Karol G στη Βόρεια Αμερική συνεχίζεται έως τις 15 Οκτωβρίου με σταθμούς σε Σικάγο, Ουάσινγκτον και Λας Βέγκας, ενώ θα ακολουθήσουν συναυλίες σε Λατινική Αμερική και Ευρώπη, συμπληρώνοντας πάνω από 60 shows έως τον Ιούλιο του 2027. Από την άλλη πλευρά, ο Bruno Mars συνεχίζει με τεράστια επιτυχία τη δική του παγκόσμια περιοδεία The Romantic Tour, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 115 στάδια παγκοσμίως, μετά την κυκλοφορία του τέταρτου σόλο άλμπουμ του, The Romantic, που ανέβηκε στην κορυφή του Billboard 200.

Διάβασε επίσης: