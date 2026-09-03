9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα συζητηθούν – Η μία έρχεται κατευθείαν από τις Κάννες

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει 9 διαφορετικές ταινίες στις αίθουσες, με μία να ξεχωρίζει έχοντας ήδη αποσπάσει βραβείο στις Κάννες

Με μια ματιά Η ταινία «Πατρίδα» του Paweł Pawlikowski, βραβευμένη στις Κάννες, είναι η κύρια πρεμιέρα της εβδομάδας.

Νέες κυκλοφορίες περιλαμβάνουν ιταλικό δράμα, κωμωδία, περιπέτεια επιβίωσης και horror εκδοχή του Πινόκιο.

Επανεκδόσεις κλασικών ταινιών όπως το «Key Largo» και έργων του ιρανικού/ινδικού σινεμά είναι διαθέσιμες.

Οι πρεμιέρες καλύπτουν ποικίλα είδη, από ευρωπαϊκό σινεμά μέχρι animation, για διαφορετικά γούστα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου φέρνει αρκετές νέες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες, από το βραβευμένο στις Κάννες «Πατρίδα» μέχρι κωμωδίες, περιπέτειες, horror και animation. Παράλληλα, οι επανεκδόσεις δίνουν χώρο σε σημαντικά έργα του παγκόσμιου σινεμά, όπως το «Key Largo» και το «Bashu, ο Μικρός Ξένος». Αν λοιπόν ψάχνεις τι αξίζει να δεις στο σινεμά από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, οι επιλογές είναι αρκετές και καλύπτουν διαφορετικά γούστα.

1. «Πατρίδα» του Paweł Pawlikowski

Η μεγάλη πρεμιέρα της εβδομάδας είναι η «Πατρίδα», που χάρισε στον Paweł Pawlikowski το Βραβείο Σκηνοθεσίας στις Κάννες. Η ταινία ακολουθεί τον συγγραφέα Thomas Mann και την κόρη του, σε ένα ταξίδι στη διχασμένη Γερμανία του Ψυχρού Πολέμου, όπου η Ιστορία συναντά μια σύνθετη σχέση πατέρα και κόρης.

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2. «Έτσι Είναι η Ζωή»

Ο Riccardo Milani μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία ενός ηλικιωμένου βοσκού στη Σαρδηνία, ο οποίος αντιστέκεται στην κατασκευή ενός πολυτελούς θέρετρου στο χωριό του. Ένα ιταλικό δράμα βασισμένο σε αληθινή ιστορία, με χιούμορ και κοινωνικό προβληματισμό.

3. «Spa Weekend»

Οι Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau και Anna Faris πρωταγωνιστούν σε μια κωμωδία που ακολουθεί τρεις φίλες σε ένα πολυτελές spa. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση χαλάρωσης εξελίσσεται σε μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουν όσα έχουν αφήσει στην άκρη.

4. «Πτώση 2: Deadpoint»

Η «Πτώση» επιστρέφει με νέα δοκιμασία επιβίωσης. Αυτή τη φορά, δύο γυναίκες επιχειρούν να ανέβουν στο Όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, όμως το δύσκολο έδαφος και οι ακραίες συνθήκες μετατρέπουν την περιπέτεια σε έναν αγώνα χωρίς περιθώρια λάθους.

5. «Πινόκιο: Ξεκούρδιστος»

Ο γνωστός Πινόκιο αποκτά μια πολύ πιο σκοτεινή μορφή σε αυτή την horror εκδοχή της ιστορίας. Η επιθυμία του να γίνει πραγματικό αγόρι μετατρέπεται σε εμμονή και οδηγεί σε έναν εφιαλτικό κόσμο τρόμου.

6. «Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι»

Η PAW Patrol επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και αυτή τη φορά βρίσκεται σε ένα μυστηριώδες νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Τα κουτάβια πρέπει να αντιμετωπίσουν μια επικίνδυνη αποστολή όταν ένα ηφαίστειο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα.

7. «Bashu, ο Μικρός Ξένος»

Το «Bashu, ο Μικρός Ξένος» του Bahram Beyzaie αφηγείται την ιστορία ενός μικρού αγοριού που προσπαθεί να βρει τη θέση του σε έναν άγνωστο κόσμο, σε μια σημαντική ταινία του ιρανικού κινηματογράφου.

8. «Key Largo»

Το «Key Largo» του John Huston, starring Humphrey Bogart and Lauren Bacall, επιστρέφει στις αίθουσες και παραμένει ένα από τα κλασικά φιλμ νουάρ του παγκόσμιου κινηματογράφου.

9. «Ο Δειλός»

Ο «Δειλός» του Satyajit Ray επιστρέφει επίσης στις κινηματογραφικές αίθουσες, με ένα μελαγχολικό δράμα για έναν άνδρα που συναντά ξανά την πρώην αγαπημένη του και έρχεται αντιμέτωπος με τις επιλογές του παρελθόντος.

Αν λοιπόν ψάχνεις τι θα δεις στο σινεμά την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η νέα εβδομάδα έχει από βραβευμένο ευρωπαϊκό σινεμά και κλασικές επανεκδόσεις μέχρι κωμωδίες, horror, περιπέτειες και animation.

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