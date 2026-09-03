Matthew Perry: Η νέα σειρά του Netflix για τη ζωή του θα σε κάνει να δεις τον Chandler Bing με άλλα μάτια

Με μια ματιά Νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, «The One About Matthew Perry», θα εξερευνήσει τη ζωή του ηθοποιού.

Η σειρά, τριών επεισοδίων, θα εστιάσει στον Matthew Perry ως άνθρωπο, πέρα από τον ρόλο του Chandler Bing.

Θα παρουσιάσει την καριέρα του, τις προσωπικές δυσκολίες και τη μάχη του με τον εθισμό.

Η αδελφή του και στενοί φίλοι θα μοιραστούν προσωπικές αναμνήσεις για τον Perry. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί που καταφέρνουν να συνδεθούν τόσο έντονα με έναν τηλεοπτικό χαρακτήρα, ώστε το κοινό να δυσκολεύεται να τους ξεχωρίσει από αυτόν. Ο Matthew Perry ήταν αναμφισβήτητα ένας από αυτούς. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν ο Chandler Bing, ο σαρκαστικός, αμήχανος και αξιαγάπητος φίλος από τα «Friends» που μπορούσε να μετατρέψει ακόμη και μια δύσκολη στιγμή σε αφορμή για γέλιο. Πίσω όμως από το χαμόγελο, τις ατάκες και την τεράστια τηλεοπτική επιτυχία υπήρχε ένας άνθρωπος με μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία. Τώρα, σχεδόν 3 χρόνια μετά τον θάνατό του, το Netflix επιστρέφει στη ζωή του Matthew Perry με μια νέα, τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ που φιλοδοξεί να δείξει όσα δεν μπορούσε να δει το κοινό μέσα από την οθόνη. Και αν έχεις μεγαλώσει με τα «Friends», η ιστορία αυτή πιθανότατα θα σε αγγίξει διαφορετικά, γιατί αυτή τη φορά ο Chandler μένει για λίγο στην άκρη και στο επίκεντρο βρίσκεται ο ίδιος ο Matthew Perry – ο άνθρωπος πίσω από τον ρόλο.

«The One About Matthew Perry» – Η νέα μεγάλη παραγωγή του Netflix

Η νέα σειρά του Netflix τιτλοφορείται «The One About Matthew Perry» και αποτελείται από 3 επεισόδια, τα οποία θα επιχειρήσουν να καταγράψουν την πορεία του ηθοποιού από τα πρώτα του βήματα μέχρι την καθιέρωσή του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τηλεόρασης. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, με το Netflix να παρουσιάζει τη σειρά ως το πρώτο «σε βάθος και οριστικό» ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την κληρονομιά του Matthew Perry μετά τον θάνατό του το 2023.

Το ενδιαφέρον, φυσικά, δεν βρίσκεται μόνο στην καριέρα του. Η παραγωγή θέλει να κοιτάξει πίσω από την εικόνα του διάσημου ηθοποιού και να παρουσιάσει έναν Matthew Perry που το κοινό δεν είχε την ευκαιρία να γνωρίσει πραγματικά. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη σειρά να ξεχωρίζει.

Διάβασε επίσης: Θα το αγόραζες; 285 προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot βγαίνουν σε δημοπρασία

Από τον Chandler Bing στον Matthew Perry που δεν γνώριζες

Για χρόνια, ο Matthew Perry ήταν συνώνυμος του Chandler Bing. Ο ρόλος στα «Friends» τον έκανε παγκόσμιο σταρ και σημάδεψε ολόκληρη την καριέρα του. Όμως η ζωή του δεν περιορίστηκε ποτέ στη σειρά που τον έκανε διάσημο. Το «The One About Matthew Perry» θα ακολουθήσει την πορεία του ως ανερχόμενου κωμικού ηθοποιού, την εκτόξευσή του μέσα από τα «Friends», αλλά και όσα συνέβησαν μετά, όταν πλέον η ζωή του βρισκόταν διαρκώς κάτω από το μικροσκόπιο της δημοσιότητας.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος της αφήγησης θα αφορά τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μακριά από τις κάμερες και την πολυετή μάχη του με τον εθισμό. Αυτό είναι, άλλωστε, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας παραγωγής. Δεν επιχειρεί απλώς να θυμίσει στον θεατή τον αγαπημένο του Chandler. Θέλει να του δείξει τον άνθρωπο που υπήρχε πίσω από τον χαρακτήρα.

Η αδελφή του Matthew Perry μιλά για τον άνθρωπο πίσω από τη διασημότητα

Στη σειρά θα συμμετάσχει η αδελφή του Matthew Perry, Mia Perry Bowick, αλλά και στενοί φίλοι που τον γνώριζαν για πολλά χρόνια. Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην ιστορία, καθώς δεν πρόκειται για ανθρώπους που γνώρισαν τον Perry μόνο μέσα από τη δημόσια εικόνα του, αλλά για πρόσωπα που έζησαν μαζί του τις πιο προσωπικές και δύσκολες στιγμές.

Η Mia Perry Bowick εξήγησε ότι χρειάστηκε χρόνος μέχρι να αισθανθεί έτοιμη να μιλήσει για τις αναμνήσεις της και για το τι σήμαινε να αγαπάς τον Matthew μέσα σε όλη την πολυπλοκότητα της ζωής του. Όπως ανέφερε, στόχος της είναι να παρουσιαστεί ο αδελφός της ως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος – όχι μόνο ως ο Chandler και όχι μόνο ως ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε τον εθισμό.

Η ίδια τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με όμορφη καρδιά και γενναιόδωρο πνεύμα, ο οποίος ακόμη και στις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του μπορούσε να κάνει τους άλλους να γελούν και να αισθάνονται αγαπημένοι. Και ίσως αυτή να είναι η πιο δυνατή πλευρά της σειράς: η προσπάθεια να μη μείνει ο Matthew Perry εγκλωβισμένος ούτε στον πιο διάσημο ρόλο του ούτε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Διάβασε επίσης: Η συγκινητική ανάρτηση της Victoria Beckham για τα γενέθλια του γιου της

Θα εμφανιστούν οι πρωταγωνιστές των «Friends»;

Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το Netflix δεν έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής αν κάποιοι από τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές των «Friends» θα εμφανιστούν στο «The One About Matthew Perry». Η πιθανότητα μιας τέτοιας συμμετοχής είναι αρκετή από μόνη της για να δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον στους θαυμαστές της σειράς, καθώς η σχέση του Perry με το καστ των «Friends» αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής και της καριέρας του. Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν θα δεις στην οθόνη κάποιον από τους Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ή David Schwimmer. Έτσι, το συγκεκριμένο κομμάτι της σειράς παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά μέχρι την πρεμιέρα.

Δεν είναι ακόμη μία ιστορία για τον Chandler

Το «The One About Matthew Perry» έχει έναν δύσκολο στόχο. Να μιλήσει για έναν άνθρωπο που έγινε παγκόσμια γνωστός ως ένας χαρακτήρας που αγαπήθηκε όσο λίγοι, χωρίς όμως να επιτρέψει σε αυτόν τον χαρακτήρα να επισκιάσει την πραγματική του ζωή. Ο Matthew Perry υπήρξε ηθοποιός, κωμικός, συγγραφέας και δημόσιο πρόσωπο, αλλά ταυτόχρονα ήταν αδελφός, φίλος και ένας άνθρωπος που πάλεψε για χρόνια με προσωπικές δυσκολίες. Η νέα σειρά του Netflix φαίνεται πως θέλει να κρατήσει όλες αυτές τις πλευρές μαζί.

Η πρεμιέρα του «The One About Matthew Perry» έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου στο Netflix, με τα τρία επεισόδια να επιχειρούν να φωτίσουν την καριέρα, τις σχέσεις, τις προσωπικές μάχες και την κληρονομιά ενός ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην τηλεοπτική ιστορία. Για όσους μεγάλωσαν βλέποντας «Friends», η ημερομηνία αυτή έχει έναν επιπλέον συμβολισμό. Γιατί, αυτή τη φορά, δεν πρόκειται να συναντήσεις απλώς τον Chandler που θυμάσαι. Πρόκειται να γνωρίσεις ξανά τον Matthew Perry.

Διάβασε επίσης: