Sterling Point: Όλα όσα περιμένουμε να δούμε στη 2η σεζόν

Το συναρπαστικό φινάλε του πρώτου κύκλου άφησε τα πάντα ανοιχτά και αυτές είναι οι επικρατέστερες θεωρίες

Με μια ματιά Η Annie επέλεξε να μείνει στο νησί, ενώ η Ramona έφυγε για τη Νέα Υόρκη.

Η 2η σεζόν θα εξερευνήσει τη σχέση της Annie με τον Ellis και την Oona με τη Ramona.

Θα αποκαλυφθούν περισσότερα μυστικά από το παρελθόν των ενηλίκων χαρακτήρων.

Το μέλλον του νησιού παραμένει αβέβαιο, με πιέσεις για πώληση και ανάπτυξη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το binge-watching του «Sterling Point» σε άφησε κι εσένα με κομμένη την ανάσα και εκατοντάδες ερωτηματικά, μην ανησυχείς, δεν είσαι ο μόνος. Το φινάλε του 1ου κύκλου άφησε τα πράγματα σε κρίσιμη καμπή. Η Annie επέλεξε να μείνει στο νησί, η Ramona έφυγε για τη Νέα Υόρκη, ενώ ο Connor δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που αλλάζει τα δεδομένα. Ευτυχώς, η 2η σεζόν είναι ήδη γεγονός, κάτι που σημαίνει ότι οι ανοιχτοί λογαριασμοί θα κλείσουν.

Καθώς το μυαλό μας τρέχει ήδη με αμέτρητα σενάρια για το τι μέλλει γενέσθαι, συγκεντρώσαμε τις πιο δυνατές θεωρίες και προβλέψεις. Από τις ερωτικές εξελίξεις και τα κρυμμένα μυστικά των ενηλίκων μέχρι το αβέβαιο μέλλον του ίδιου του νησιού, ιδού τι περιμένουμε να δούμε στα επόμενα επεισόδια.

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Ο έρωτας της Annie και του Ellis

Στην πρώτη σεζόν, η Annie είχε να διαχειριστεί μια θύελλα αλλαγών, οπότε η σχέση της με τον Ellis δεν πρόφτασε να εξελιχθεί πλήρως. Ωστόσο, η απόφασή της να μείνει στο νησί τους φέρνει πιο κοντά από ποτέ. Η 2η σεζόν θα μπορούσε επιτέλους να δοκιμάσει πώς είναι να χτίζεις μια σχέση μακριά από το αρχικό καλοκαιρινό δράμα, αν και σε ένα μέρος όπως το «Sterling Point» τίποτα δεν παραμένει απλό για πολύ.

Το μέλλον της Ramona και της Oona

Η αποχώρηση της Ramona για τη Νέα Υόρκη προκειμένου να γνωρίσει τον βιολογικό της πατέρα έβαλε «pause» στη σχέση της με την Oona. Μια επανένωση στη νέα σεζόν θα μπορούσε να δοκιμάσει τις αντοχές τους, τώρα που η Ramona καλείται να ισορροπήσει τη νέα της οικογενειακή πραγματικότητα με όσα άφησε πίσω της στο νησί.

Τα κρυμμένα μυστικά των γονιών

Η δημιουργός Megan Park έχει αφήσει να εννοηθεί ότι τα παρελθόντα των ενηλίκων κρύβουν πολλές ακόμη αποκαλύψεις. Από το παρελθόν της μητέρας της Oona μέχρι τη σχέση της Ramona με τον Steven, αλλά και το τι απέγινε η βιολογική μητέρα της Annie και του Connor, η επόμενη σεζόν έχει άφθονο υλικό για να συμπληρώσει τα κενά.

Το αβέβαιο μέλλον

Μπορεί η Annie και ο Connor να κληρονόμησαν την ιδιοκτησία, αλλά η μοίρα της δεν έχει κλειδώσει. Με προθεσμία 1 έτους πριν πάρουν την τελική τους απόφαση, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι πιέσεις για πώληση και τα σχέδια ανάπτυξης θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους, την ώρα που η Annie προσπαθεί να καταλάβει αν το νησί είναι πράγματι το σπίτι της.

Η επιστροφή του Rory

Μπορεί να ακούγεται σαν απλή ελπίδα των φαν, αλλά είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι τελείωσε οριστικά ο κύκλος του Rory. Μια νέα καλοκαιρινή σεζόν στο νησί ίσως τον φέρει ξανά στον δρόμο της Annie, είτε ως μια νέα ρομαντική ευκαιρία είτε φέρνοντας απλώς τα πάνω-κάτω στην παρέα.

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