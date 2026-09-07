Creative Arts Emmy Awards 2026: Θρίαμβος για το «Widow’s Bay» και την Apple TV – Όλα όσα έγιναν

Με 8 βραβεία για το «Widow’s Bay» και απόλυτη κυριαρχία της Apple TV, ολοκληρώθηκαν οι 2 φαντασμαγορικές βραδιές των Creative Arts Emmy Awards

Με μια ματιά Το «Widow’s Bay» κέρδισε οκτώ βραβεία στα Creative Arts Emmy Awards, αναδεικνυόμενο σε κορυφαία παραγωγή.

Η Apple TV ήταν η πλατφόρμα με τα περισσότερα βραβεία, συγκεντρώνοντας 19 συνολικά.

Το «DTF St. Louis» ακολούθησε με έξι βραβεία, ενώ το «Spider-Noir» απέσπασε πέντε διακρίσεις.

Στιγμές όπως η μεταθανάτια βράβευση του Rob Reiner για το «The Bear» ξεχώρισαν στην τελετή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη, κεντρική απονομή των 78ων Primetime Emmy στις 14 Σεπτεμβρίου, η τηλεοπτική βιομηχανία πήρε μια πρώτη, απόλυτα δυναμική γεύση από τους φετινούς πρωταγωνιστές. Οι δύο φαντασμαγορικές βραδιές των Creative Arts Emmy Awards στο Peacock Theater του Λος Άντζελες ολοκληρώθηκαν με τεράστιο ενδιαφέρον, απονέμοντας συνολικά 102 βραβεία σε τεχνικές, δημιουργικές, ερμηνευτικές και documentary κατηγορίες.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρέθηκε το «Widow’s Bay», το οποίο άφησε πίσω του τον ανταγωνισμό κερδίζοντας συνολικά οκτώ βραβεία. Η σειρά του Apple TV κυριάρχησε στη δεύτερη βραδιά, αποσπώντας, μεταξύ άλλων, το βραβείο καλύτερης γυναίκας guest ηθοποιού σε κωμική σειρά για την εξαιρετική Betty Gilpin, καθώς και σημαντικές διακρίσεις σε φωτογραφία, μουσική, μοντάζ ήχου, μίξη ήχου, σχεδιασμό παραγωγής και κάστινγκ.

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Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «DTF St. Louis» με έξι βραβεία (ξεχωρίζοντας οι νίκες του Ντέιβιντ Χάρμπουρ και της Λίντα Καρντελίνι), ενώ το πολυσυζητημένο «Spider-Noir» συγκέντρωσε πέντε διακρίσεις, αποδεικνύοντας τη δυναμική του παρά την ακύρωσή του. Πολύ δυνατή παρουσία είχαν επίσης τα «The Pitt», «The Muppet Show» και «Pluribus» με τέσσερα βραβεία το καθένα.

Σάρωσε η Apple TV στις πλατφόρμες

Σε επίπεδο δικτύων και streaming υπηρεσιών, η Apple TV αναδείχθηκε απόλυτη βασίλισσα της βραδιάς κόβοντας πρώτη το νήμα με 19 βραβεία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το HBO Max με 16 και το Netflix με 13 διακρίσεις. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πρωτιέρα έπαιξε το εντυπωσιακό «Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny», το οποίο σάρωσε κατά την πρώτη βραδιά αποσπώντας 7 Emmy.

Συγκινητικές στιγμές και μεγάλες εκπλήξεις

Ανάμεσα στις πιο φορτισμένες στιγμές της φετινής διοργάνωσης ήταν η μεταθανάτια βράβευση του Rob Reiner, ο οποίος κέρδισε το Emmy guest ηθοποιού σε κωμική σειρά για τη συμμετοχή του στο «The Bear», περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του.

Στην κατηγορία των ντοκιμαντέρ, το πολυαναμενόμενο «Mr. Scorsese» αναδείχθηκε καλύτερη σειρά ντοκιμαντέρ, ενώ το «My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay» κέρδισε τις εντυπώσεις με δύο σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένης της σκηνοθεσίας.

Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην κυριακάτικη κεντρική τελετή των Primetime Emmy στις 14 Σεπτεμβρίου, όπου θα κριθούν τα κορυφαία βραβεία για τις καλύτερες δραματικές, κωμικές και περιορισμένες σειρές της χρονιάς.

Οι Νικητές της Δεύτερης Βραδιάς

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία: «Remarkably Bright Creatures» – Netflix

Guest ηθοποιός σε κωμική σειρά: Μπέτι Γκίλπιν (ως Σάρα Γουέστκοτ Γουόρεν) – «Widow’s Bay»

Guest ηθοποιός σε κωμική σειρά: Ρομπ Ράινερ (ως Άλμπερτ) – «The Bear»

Σενάριο σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή τηλεοπτική ταινία: Στίβεν Κόνραντ – «DTF St. Louis»

Σκηνοθεσία σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή τηλεοπτική ταινία: Στίβεν Κόνραντ – «DTF St. Louis»

Β΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή τηλεοπτική ταινία: Λίντα Καρντελίνι (ως Κάρολ Λοβ-Σμέρνιτς) – «DTF St. Louis»

Μουσική σύνθεση για μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας, ταινία ή ειδικό πρόγραμμα: Σον Κάλερι και Σάρα Μπαρόνε – «The Beast In Me»

Μουσική σύνθεση για σειρά: Ντέιβιντ Φλέμινγκ – «Widow’s Bay»

Πρωτότυπη μουσική τίτλων: Ντέιβ Πόρτερ – «Pluribus»

Πρωτότυπη μουσική και στίχοι: Γκάβιν Μπρίβικ και Άντριου Μπερντ – «The Pitt» (για το τραγούδι «Need Someone»)

Μουσική επιμέλεια: Τόκο Ναγκάτα – «Widow’s Bay»

Φωτογραφία σε ημίωρη σειρά: Κρίστιαν Σπρένγκερ – «Widow’s Bay»

Φωτογραφία σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή ταινία: Τζέιμς Γουίτακερ – «DTF St. Louis»

Φωτογραφία σε ωριαία σειρά: Ντάραν Τίρναν – «Spider-Noir»

Β΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή τηλεοπτική ταινία: Ντέιβιντ Χάρμπουρ (ως Φλόιντ Σμέρνιτς) – «DTF St. Louis»

Ειδικά οπτικά εφέ σε σεζόν ή ταινία: «Stranger Things»

Ειδικά οπτικά εφέ σε μεμονωμένο επεισόδιο: «Spider-Noir» – «Nightmare On A Gurney»

Σχεδιασμός τίτλων: «Spider-Noir»

Μίξη ήχου σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή ταινία: «Beef»

Μίξη ήχου σε ημίωρη κωμική ή δραματική σειρά και animation: «Widow’s Bay»

Μίξη ήχου σε ωριαία κωμική ή δραματική σειρά: «Pluribus»

Μοντάζ ήχου σε ωριαία κωμική ή δραματική σειρά: «Spider-Noir»

Μοντάζ ήχου σε ημίωρη κωμική ή δραματική σειρά και animation: «Widow’s Bay»

Μοντάζ ήχου σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας, ταινία ή ειδικό πρόγραμμα: «Beef»

Φωνητική ερμηνεία χαρακτήρα: Τζούλι Άντριους (ως Lady Whistledown) – «Bridgerton»

Πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων: «South Park» – «Sermon On The ’Mount»

Μοντάζ σε κωμική σειρά πολλαπλών καμερών: Ράσελ Γκρίφιν – «Leanne»

Μοντάζ σε κωμική σειρά μίας κάμερας: Τζον Φίλποτ – «Hacks»

Μοντάζ σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή ταινία: Κέβιν Ντ. Ρος και Μαξ Κέπκε – «DTF St. Louis»

Μοντάζ δραματικής σειράς: Τζόι Λιου – «Pluribus»

Συντονισμός κασκαντέρ σε κωμικό πρόγραμμα: «Spider-Noir»

Ερμηνεία κασκαντέρ: «A Knight Of The Seven Kingdoms»

Συντονισμός κασκαντέρ σε δραματικό πρόγραμμα: «The Boys»

Χορογραφία σε πρόγραμμα μυθοπλασίας: Μπρουκ Λίπτον – «Palm Royale»

Guest ηθοποιός σε δραματική σειρά: Έρνεστ Χάρντεν Τζούνιορ (ως Λούι Κλόβερφιλντ) – «The Pitt»

Μακιγιάζ εποχής ή φαντασίας/επιστημονικής φαντασίας: «Palm Royale»

Σύγχρονο μακιγιάζ: «Margo’s Got Money Problems»

Προσθετικό μακιγιάζ: «The Pitt»

Σχεδιασμός παραγωγής για πρόγραμμα εποχής ή φαντασίας: «Fallout»

Σχεδιασμός παραγωγής για ημίωρο αφηγηματικό πρόγραμμα: «Widow’s Bay»

Σχεδιασμός παραγωγής για σύγχρονο αφηγηματικό πρόγραμμα μίας ώρας ή περισσότερο: «Pluribus»

Σύγχρονα κοστούμια σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή ταινία: «Beef»

Σύγχρονα κοστούμια σε σειρά: «Margo’s Got Money Problems»

Κοστούμια εποχής: «Palm Royale»

Κοστούμια φαντασίας/επιστημονικής φαντασίας: «Fallout»

Guest ηθοποιός σε δραματική σειρά: Σέιλιν Γούντλι (ως Άνι) – «Paradise»

Κομμώσεις εποχής ή φαντασίας/επιστημονικής φαντασίας: «Bridgerton»

Σύγχρονες κομμώσεις: «Margo’s Got Money Problems»

Κάστινγκ δραματικής σειράς: «The Pitt»

Κάστινγκ κωμικής σειράς: «Widow’s Bay»

Κάστινγκ μίνι σειράς, σειράς ανθολογίας ή τηλεοπτικής ταινίας: «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette»

Οι Νικητές της Πρώτης Βραδιάς

Ζωντανό variety special: «Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny»

Μαγνητοσκοπημένο variety special: «The Muppet Show»

Σκηνοθεσία variety special: Χάμις Χάμιλτον – «Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny»

Σκηνοθεσία variety σειράς: Ιβόν Ντε Μαρ – «The Late Show With Stephen Colbert»

Τεχνική διεύθυνση και κάμερες σε ειδικό πρόγραμμα: «Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny»

Τεχνική διεύθυνση και κάμερες σε σειρά: «The Late Show With Stephen Colbert»

Σχεδιασμός/διεύθυνση φωτισμού σε σειρά: «The Late Show With Stephen Colbert»

Σχεδιασμός/διεύθυνση φωτισμού σε ειδικό πρόγραμμα: «Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny»

Δομημένο reality πρόγραμμα: «Antiques Roadshow»

Μη δομημένο reality πρόγραμμα: «Love On The Spectrum»

Παρουσιαστής reality ή διαγωνιστικού reality: Άλαν Κάμινγκ – «The Traitors»

Αφήγηση: Οκτάβια Σπένσερ – «Lost Women Of Alaska»

Σκηνοθεσία reality προγράμματος: Μπεν Άρτσαρντ – «The Traitors»

Σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ/μη μυθοπλαστικού προγράμματος: Μαρίσκα Χάργκιτεϊ – «My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay»

Παρουσιαζόμενη σειρά ή ειδικό πρόγραμμα μη μυθοπλασίας: «Tucci In Italy»

Σειρά ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλασίας: «Mr. Scorsese»

Ειδικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλασίας: «My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay»

Μοντάζ δομημένου reality ή διαγωνιστικού προγράμματος: «The Traitors»

Μοντάζ μη δομημένου reality: «Love On The Spectrum»

Ερμηνεία σε μικρού μήκους κωμική ή δραματική σειρά: Ντέζι Λίντικ – «The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains»

Μοντάζ μη μυθοπλαστικού προγράμματος: «Sean Combs: The Reckoning»

Μοντάζ επιμέρους ενότητας variety προγράμματος: «The Late Show With Stephen Colbert»

Μοντάζ variety προγράμματος: «The Muppet Show»

Μοντάζ ήχου σε μη μυθοπλαστικό ή reality πρόγραμμα: «Ocean With David Attenborough»

Μίξη ήχου σε μη μυθοπλαστικό πρόγραμμα: «Billy Joel: And So It Goes»

Μίξη ήχου σε reality πρόγραμμα: «Welcome To Wrexham»

Μίξη ήχου σε variety σειρά ή ειδικό πρόγραμμα: «Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny»

Σενάριο μη μυθοπλαστικού προγράμματος: «The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers The Pulse: Give The Man A Prize»

Σενάριο variety σειράς: «The Late Show With Stephen Colbert»

Σενάριο variety special: «The Muppet Show»

Μακιγιάζ για variety, μη μυθοπλαστικό ή reality πρόγραμμα: «Saturday Night Live» (επεισόδιο με παρουσιαστή τον Bad Bunny)

Κομμώσεις σε variety, μη μυθοπλαστικό ή reality πρόγραμμα: «RuPaul’s Drag Race»

Διαφημιστικό: «I’m Not Remarkable» – Apple

Μικρού μήκους κωμική, δραματική ή variety σειρά: «Colbert Before Air»

Μικρού μήκους μη μυθοπλαστική ή reality σειρά: «Inside The Pitt»

Φωτογραφία σε reality πρόγραμμα: «The Traitors»

Φωτογραφία σε μη μυθοπλαστικό πρόγραμμα: «Ocean With David Attenborough»

Κάστινγκ reality προγράμματος: «Love On The Spectrum»

Πρόγραμμα αναδυόμενων μέσων: «Uncanny Alley: A New Day»

Χορογραφία σε variety ή reality πρόγραμμα: Τσαρμ Λα’Ντόνα και Καρίνα Ορτίζ – «Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny»

Μουσική διεύθυνση: Μιγκέλ Γκάντελμαν – «Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny»

Μουσική σύνθεση για ντοκιμαντέρ, μη μυθοπλαστικό ή reality πρόγραμμα: Τάιλερ Στρίκλαντ – «John Candy: I Like Me»

Σχεδιασμός παραγωγής για variety special: «The Muppet Show»

Σχεδιασμός παραγωγής για variety ή reality σειρά: «The Traitors»

Τηλεπαιχνίδι: «Jeopardy!»

Παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού: Τζίμι Κίμελ – «Who Wants To Be A Millionaire»

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