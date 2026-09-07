Σχέσεις 07.09.2026

Frankensteining: Το απόλυτο red flag στις σχέσεις που αγνοείς επιδεικτικά!

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Αν προσπαθείς απεγνωσμένα να πλάσεις τον σύντροφό σου σαν πλαστελίνη για να τον φέρεις στα γούστα σου, τότε μόλις έπεσες στην πιο τοξική παγίδα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το "frankensteining" είναι η προσπάθεια μεταμόρφωσης του συντρόφου στον ιδανικό, βάσει προσωπικών προτύπων.
  • Συχνά, αυτή η συμπεριφορά γίνεται ασυνείδητα και είναι επιβλαβής για τη σχέση.
  • Πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν την επιθυμία ελέγχου ή την επιλογή συντρόφου με βάση την "προοπτική" και όχι την πραγματικότητα.
  • Η αποδοχή της αυτονομίας του συντρόφου και η αποφυγή προσπάθειας αλλαγής του είναι κλειδί για υγιείς σχέσεις.
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Αν είσαι εξοικειωμένος με τη διαχρονική ιστορία του Frankenstein, γνωρίζεις πιθανώς πώς δημιουργήθηκε το διάσημο πλάσμα. Ο Dr. Frankenstein, ο φανταστικός επιστήμονας του κλασικού μυθιστορήματος, συνθέτει το γνωστό τέρας χρησιμοποιώντας διάφορα μέρη από διαφορετικές πηγές. Σήμερα, οι ειδικοί σε θέματα σχέσεων έχουν εντοπίσει μια παρόμοια, αν και ευτυχώς λιγότερο μακάβρια, συμπεριφορά που εμφανίζεται συχνά στις σύγχρονες ερωτικές σχέσεις και είναι γνωστή ως «frankensteining». Πρόκειται για ένα μοτίβο στο οποίο προσπαθείς να μεταμορφώσεις τον σύντροφό σου στον «ιδανικό», βασιζόμενος αποκλειστικά στα δικά σου προσωπικά πρότυπα και τις επιθυμίες σου.

Άντρας και γυναίκα κάθονται σε εξωτερικό χώρο καφέ με τον άντρα να κοιτάζει το smartphone του
Πηγή: Unsplash

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας και θεραπευτές σχέσεων, αυτή η συμπεριφορά αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα στον χώρο του dating. Στην πράξη, το περιλαμβάνει την προσπάθεια να πλάσεις ή να αλλάξεις την εμφάνιση, τα ενδιαφέροντα και τις καθημερινές συνήθειες του άλλου, προκειμένου να ταιριάζει καλύτερα στην εικόνα που έχεις πλάσει στο μυαλό σου για το τέλειο ταίρι.

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Μήπως κάνεις κι εσύ «Frankensteining» στη σχέση σου;

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλοί άνθρωποι εφαρμόζουν αυτή την τακτική χωρίς καν να το συνειδητοποιούν, αγνοώντας πόσο επιβλαβής μπορεί να αποδειχθεί τόσο για το άλλο τους μισό όσο και για τη δυναμική της σχέσης συνολικά. Ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι πέφτεις στην παγίδα αυτή είναι όταν πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται φράσεις όπως: «Αν απλώς άλλαζε αυτό το χαρακτηριστικό, όλα θα ήταν τέλεια».

Ένα ζευγάρι σε παραλία, με τη γυναίκα να αγγίζει το χέρι του άντρα, ενώ οι φράσεις που προδίδουν έναν ναρκισσιστή αναλύονται στο άρθρο.
Pexels

Αν, για παράδειγμα, αγοράζεις συνεχώς στον σύντροφό σου ρούχα που δεν έχουν καμία σχέση με το προσωπικό του στιλ προκειμένου να τον ντύσεις όπως εσύ θες, αν του ζητάς επίμονα να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών του για να ταιριάζει στα γούστα σου, ή αν τον πιέζεις να συμμετέχει σε χόμπι που εσύ λατρεύεις αλλά εκείνος βαριέται ή απεχθάνεται, τότε ασκείς ακριβώς αυτή την τοξική πίεση.

Γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να «ανακατασκευάσουν» τον σύντροφό τους;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι πίσω από αυτή τη συμπεριφορά, και δεν πηγάζουν όλοι απαραίτητα από κακές προθέσεις. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι βγαίνεις με κάποιον που έχει κολλήσει σε μια επαγγελματική κατάσταση που τον δυσαρεστεί. Μπορεί να προσπαθήσεις να τον πείσεις να παραιτηθεί και να ακολουθήσει κάτι που τον γεμίζει πραγματικά. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει ως μια θετική μορφή ενθάρρυνσης, αλλά αν η προσέγγιση βασίζεται στην ανάγκη ελέγχου και όχι στη γνήσια φροντίδα, μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε frankensteining.

Άντρας και γυναίκα με λευκά ρούχα κάνουν ακροβατική πόζα γιόγκα σε φυσικό τοπίο με βουνά.
Pexels

Επιπλέον, αρκετοί πέφτουν σε αυτή την παγίδα επειδή καταλήγουν να βγαίνουν με την «προοπτική» κάποιου ατόμου και όχι με τον ατελή άνθρωπο που έχουν απέναντί τους. Καθώς η αρχική φάση του ενθουσιασμού και της μαγείας υποχωρεί, αρχίζεις να παρατηρείς λεπτομέρειες που δεν σε ενθουσιάζουν. Έτσι, αντί να αποδεχτείς την ασυμβατότητα ή να προχωρήσεις σε έναν χωρισμό ρισκάροντας να ξεκινήσεις από την αρχή, σου φαίνεται πιο εύκολο να προσπαθήσεις να «σκαλίσεις» τον σύντροφό σου ώστε να ταιριάξει στα μέτρα σου.

Πώς να αποφύγεις την παγίδα και να σώσεις τη σχέση σου

Είναι αναμφισβήτητα πολύ πιο υγιές και ειλικρινές να χωρίζεις με έναν μη συμβατό σύντροφο παρά να προσπαθείς να τον «σφυρηλατήσεις» εκ νέου ή να τον αλλάξεις βίαια. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγεις το «frankensteining» είναι να επιτρέψεις στον άνθρωπό σου να διατηρήσει την αυτονομία του.

Ερωτευμένο ζευγάρι σε τρυφερή στιγμή που δείχνει την αγάπη και το δέσιμο στη σχέση του.
unsplash.com

Πρέπει να αποδεχτείς ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να διαφέρει από εσένα ή από τα ιδανικά πρότυπα που έχεις στο μυαλό σου. Στην πραγματικότητα, το να προσπαθείς να αλλάξεις κάποιον σωματικά, πνευματικά ή συναισθηματικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μορφή έμμεσου ελέγχου. Και όπως δείχνει η ιστορία, όταν προσπαθείς να συναρμολογήσεις τον τέλειο σύντροφο από κομμάτια που δεν ταιριάζουν, το μόνο που καταφέρνεις είναι να δημιουργήσεις ένα τέρας.

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dating Frankenstein Frankensteining σχέσεις
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