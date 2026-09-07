Οριστική απαγόρευση για τα AI τραγούδια στα επίσημα μουσικά charts της Αυστραλίας

Με μια ματιά Η ARIA απαγορεύει τραγούδια που παράγονται εξ ολοκλήρου από AI από τα επίσημα μουσικά charts της Αυστραλίας.

Η απόφαση προέκυψε μετά από διαμάχη για ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε με AI και κατέκτησε υψηλές θέσεις.

Η AI επιτρέπεται ως υποστηρικτικό εργαλείο, αλλά η σύνθεση και η ερμηνεία πρέπει να είναι ανθρώπινη.

Οι καλλιτέχνες πρέπει να δηλώνουν τη χρήση AI, αλλιώς αντιμετωπίζουν κυρώσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τεχνολογία αλλάζει τα δεδομένα σε κάθε τομέα της καθημερινότητας, και η μουσική βιομηχανία δεν αποτελεί εξαίρεση. Η αυξανόμενη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη σύνθεση και παραγωγή τραγουδιών έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις παγκοσμίως, φέρνοντας αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς καλλιτέχνες και τις δισκογραφικές εταιρείες με τα νέα ψηφιακά δεδομένα.

Η απάντηση σε αυτή τη νέα πραγματικότητα έρχεται πλέον θεσμικά από τη μουσική βιομηχανία της Αυστραλίας, η οποία λαμβάνει δραστικά μέτρα για να προστατεύσει την αξία της ανθρώπινης δημιουργίας και να κρατήσει τα charts αδιάφθορα.

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Η Ένωση Δισκογραφικών Εταιρειών της Αυστραλίας (ARIA) ανακοίνωσε μια ιστορική απόφαση, σύμφωνα με την οποία τα τραγούδια που παράγονται εξ ολοκλήρου από την τεχνητή νοημοσύνη απαγορεύονται ρητά από τα επίσημα μουσικά charts της χώρας. Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση συνέπεια των έντονων αντιδράσεων και της διαμάχης που προκλήθηκε γύρω από μια πολυσυζητημένη διασκευή του κλασικού κομματιού «Like a Prayer» της Madonna από Αυστραλό DJ. Το συγκεκριμένο κομμάτι κατέκτησε τις υψηλές θέσεις των τοπικών κατατάξεων και σημείωσε εκατομμύρια streams, προτού αποκαλυφθεί η εκτεταμένη χρήση generative AI στη δημιουργία του, χωρίς μάλιστα αρχική ενημέρωση.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που υιοθέτησε η ARIA, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποκλείεται εντελώς από τη μουσική διαδικασία, αρκεί να λειτουργεί αποκλειστικά ως υποστηρικτικό εργαλείο. Προκειμένου μια κυκλοφορία να είναι επιλέξιμη για τα επίσημα charts, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι αποτελεί σε συντριπτικό βαθμό ανθρώπινο δημιούργημα, όπου η σύνθεση και η ερμηνεία των βασικών φωνητικών και οργάνων ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Παράλληλα, οι καλλιτέχνες υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν επίσημα τυχόν χρήση τεχνολογιών AI κατά την υποβολή των έργων τους, ενώ σε περίπτωση παραπλάνησης προβλέπονται ακόμη και αναδρομικές κυρώσεις και αφαίρεση διακρίσεων.

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