Η Antigoni μάς δείχνει μια άλλη πλευρά της Κύπρου μέσα από το «OUD»

Με μια ματιά Το νέο music video της Antigoni για το τραγούδι «OUD» γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κύπρο.

Το βίντεο συνδυάζει σύγχρονη pop αισθητική με κυπριακή ταυτότητα και πολιτισμικές αναφορές.

Σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στον Άγιο Σωζόμενο, ένα εγκαταλελειμμένο χωριό κοντά στη Λευκωσία.

Η Antigoni αναδεικνύει την Κύπρο, τις ρίζες της και την ατμόσφαιρα του τόπου μέσα από το video. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Antigoni επιστρέφει με νέο music video και αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να καταλάβεις τι θέλει να βάλει στο επίκεντρο. Η Κύπρος, οι ρίζες της, τα ιδιαίτερα τοπία της και η ατμόσφαιρα ενός τόπου που κουβαλά τη δική του ιστορία γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της νέας εικόνας του «OUD». Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε στις 11 Ιουνίου 2026 από τη Minos – EMI, αποκτά πλέον το δικό του music video, γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, με την Antigoni να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας οπτικής ιστορίας γεμάτης φως, κίνηση, χορό και πολιτισμικές αναφορές.

Αν έχεις ήδη ακούσει το «OUD», τώρα μπορείς να το δεις και μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, καθώς η σύγχρονη pop αισθητική του συναντά την κυπριακή ταυτότητα και ένα σκηνικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Από τις καλοκαιρινές εικόνες και τη μεσογειακή ατμόσφαιρα μέχρι τα ερείπια του Αγίου Σωζόμενου, η Antigoni δημιουργεί ένα video που δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδευτικό του τραγουδιού, αλλά μοιάζει να ανοίγει ένα ολόκληρο κεφάλαιο γύρω από αυτό.

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Αυτός είναι ο special guest της μεγάλης συναυλίας

Το «OUD» αποκτά έτσι μια δεύτερη διάσταση, καθώς η μουσική και η εικόνα φαίνεται να συνομιλούν μεταξύ τους. Η Antigoni επιλέγει να παρουσιάσει το τραγούδι μέσα από διαφορετικές τοποθεσίες της Κύπρου, αναδεικνύοντας στοιχεία που συνδέονται με την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού. Το έντονο φως, η θάλασσα, τα τοπία και η αίσθηση του καλοκαιριού δημιουργούν ένα σκηνικό που ταιριάζει στον ρυθμικό χαρακτήρα του τραγουδιού, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν εικόνες που δίνουν στο video έναν πιο ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Ανάμεσα στα locations που ξεχωρίζουν είναι ο Άγιος Σωζόμενος, ένα εγκαταλελειμμένο χωριό κοντά στη Λευκωσία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων. Οι ερειπωμένες κατασκευές και το ιδιαίτερο τοπίο της περιοχής δημιουργούν μια εντυπωσιακή αντίθεση με τη νεανική ενέργεια της Antigoni και τον σύγχρονο pop ήχο του «OUD». Εκεί ακριβώς βρίσκεται και ένα από τα στοιχεία που κάνουν το music video να ξεχωρίζει, καθώς ένα τραγούδι με σύγχρονη αισθητική συναντά έναν χώρο που μοιάζει να έχει σταματήσει στον χρόνο.

Η επιλογή του Αγίου Σωζόμενου αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που η ίδια η Antigoni έχει περιγράψει το συγκεκριμένο μέρος ως «ωμό, διαχρονικό και γεμάτο ψυχή». Για εκείνη, το ιδιαίτερο αυτό τοπίο αποτέλεσε ένα από τα πιο ξεχωριστά σκηνικά που θα μπορούσε να έχει το «OUD», και η εικόνα του video φαίνεται να αξιοποιεί ακριβώς αυτή την αντίθεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Άλλωστε, ο ίδιος ο τίτλος του τραγουδιού παραπέμπει στο ομώνυμο παραδοσιακό έγχορδο όργανο της Μέσης Ανατολής, ενώ μουσικά το «OUD» κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη pop και τις ανατολίτικες επιρροές. Αυτή η συνάντηση διαφορετικών στοιχείων περνά πλέον και στην εικόνα, με την Κύπρο να λειτουργεί ως το ιδανικό σημείο όπου η μεσογειακή ατμόσφαιρα συναντά αναφορές που παραπέμπουν ευρύτερα στον αραβικό και ανατολίτικο πολιτισμό.

Και φυσικά, η Antigoni δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το επίκεντρο του video. Η έντονη σκηνική παρουσία της, η κίνηση και ο χορός ακολουθούν τον ρυθμό του «OUD» και χαρίζουν στις εικόνες μια πιο ανάλαφρη, καλοκαιρινή ενέργεια. Η ίδια κινείται ανάμεσα στα διαφορετικά σκηνικά και γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο σύγχρονο pop στοιχείο και την πιο παραδοσιακή πλευρά της Κύπρου.

Διάβασε επίσης: Ο Χρήστος Μάστορας πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε Βασίλη Παπακωνσταντίνου