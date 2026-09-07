«Κάμπινγκ»: Δες το trailer που μάς βάζει στην πιο ανατρεπτική κωμική σειρά του MEGA

Η νέα κωμική σειρά «Κάμπινγκ» έρχεται σύντομα στο MEGA και το πρώτο trailer μάς έβαλε στο κλίμα της πιο ανατρεπτικής κωμωδίας της σεζόν

Με μια ματιά Το MEGA παρουσιάζει το trailer της νέας κωμικής σειράς «Κάμπινγκ».

Η σειρά αφορά έναν λογιστή που κρύβεται σε ένα κάμπινγκ με τα παιδιά του, έχοντας παράνομο χρήμα.

Το trailer υπόσχεται έξυπνες ατάκες, γρήγορη εξέλιξη, μυστήριο και ανατροπές.

Η σειρά βασίζεται σε κυπριακή παραγωγή και διαθέτει πολυπρόσωπο πρωταγωνιστικό καστ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του «Κάμπινγκ» ξεκίνησε! Μετά τα teaser που μας σύστησαν τους βασικούς χαρακτήρες, το πρώτο μεγάλο trailer προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρώτη εικόνα της κωμικής σειράς που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Σε ένα δίλεπτο βίντεο με ασταμάτητο ρυθμό, το ασυνήθιστο κάμπινγκ ανοίγει τις πύλες του και αποκαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο ιδιαίτερους χαρακτήρες, απρόβλεπτες καταστάσεις και καλά κρυμμένα μυστικά. Όλα ξεκινούν την ημέρα που ένας απελπισμένος λογιστής πολυεθνικής εταιρείας, αρπάζει μια βαλίτσα με παράνομο χρήμα και βρίσκει καταφύγιο για τον ίδιο και τα δύο του παιδιά στον «Άλλο Κόσμο».

Διάβασε επίσης: Τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες του «Κάμπινγκ»; Μπες στα παρασκήνια της νέας σειράς του MEGA

Η νέα παραγωγή του MEGA ξεχωρίζει ήδη από το trailer για τον καταιγισμό έξυπνης ατάκας, σε συνδυασμό με ένα καλοδουλεμένο σενάριο, με γρήγορη εξέλιξη, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές. Αν στην παραπάνω εξίσωση προσθέσει κανείς το πολυπρόσωπο, πρωταγωνιστικό καστ που ζωντανεύει τους ήρωες, γίνεται σαφές γιατί το «Κάμπινγκ» έχει καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα.

Πού βρήκε τόσα χρήματα ο Ιορδάνης και πώς θα υποδεχθεί ο Σοφοκλής τον νέο ένοικο; Ποιο μυστικό απειλεί με φυλάκιση τη Γιώτα και τον αξιολάτρευτο γιο της, Λουκά; Τι ακριβώς κάνει η Μαριάννα τα βράδια και γιατί η Στέλλα και ο Τάσος είναι τόσο αναστατωμένοι; Τι δουλειά έχει η ξαδέρφη της διάσημης αστρολόγου, Νίτσα Πατέρα, στο κάμπινγκ και πόσο καλός είναι στα μαστορέματα ο σύζυγός της, Κοσμάς;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω και σε ακόμη περισσότερα ερωτήματα, στην πρεμιέρα της κωμικής σειράς «Κάμπινγκ» που έρχεται σύντομα, στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

Διάβασε επίσης: