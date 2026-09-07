«Πρωίαν σε είδον»: Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επέστρεψαν για 5η σεζόν στην ΕΡΤ

Με μια ματιά Το «Πρωίαν σε είδον» με Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά επέστρεψε για 5η σεζόν στην ΕΡΤ.

Η πρεμιέρα έγινε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με ανανεωμένο πλατό και χιουμοριστικό κλίμα.

Οι παρουσιαστές σχολίασαν τις αλλαγές της νέας σεζόν και η Τζένη Μελιτά φόρεσε κόκκινο για γούρι.

Το δίδυμο ευχήθηκε στους τηλεθεατές μια όμορφη τηλεοπτική σεζόν, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πρωινό τηλεοπτικό ραντεβού του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά επέστρεψε! Οι δύο παρουσιαστές έκαναν πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην ΕΡΤ, ανοίγοντας και επίσημα την πέμπτη σεζόν του «Πρωίαν σε είδον». Με ανανεωμένο πλατό, καλή διάθεση και αρκετό χιούμορ, το δίδυμο είπε ξανά «καλημέρα» στο τηλεοπτικό κοινό.

Η έναρξη έγινε μέσα σε ένα ιδιαίτερα χαλαρό και χαρούμενο κλίμα, καθώς οι συνεργάτες της εκπομπής υποδέχθηκαν τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά με χειροκροτήματα. Οι δύο παρουσιαστές πήραν αμέσως τις θέσεις τους και ξεκίνησαν την εκπομπή σχολιάζοντας τις αλλαγές που φέρνει η νέα τηλεοπτική σεζόν. Ανάμεσά τους και το καινούργιο σκηνικό, που δίνει έναν φρέσκο αέρα στο «Πρωίαν σε είδον».

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Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, μάλιστα, δεν άφησε ασχολίαστη ούτε την εμφάνιση της συνεργάτιδάς του. Παρατήρησε πως η Τζένη Μελιτά επέλεξε ξανά το κόκκινο χρώμα, το οποίο φαίνεται να έχει γίνει το προσωπικό της γούρι για την πρεμιέρα. «Καλημέρα σας. Μου αρέσει που κρατάς το γούρι σου… Το κόκκινο χρώμα… Πέμπτη σεζόν και ξεκινάς με κόκκινα», σχολίασε χαρακτηριστικά, δίνοντας από την αρχή το χιουμοριστικό κλίμα.

Η Τζένη Μελιτά, από την πλευρά της, είχε τη δική της ατάκα για την επιστροφή τους. «Σας λείψαμε;» ρώτησε τους τηλεθεατές, εξηγώντας πως ήθελε το κόκκινο να τους φέρει γούρι και αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το πλατό έχει αλλάξει. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείψει και μια αναφορά στο καλοκαίρι, με την παρουσιάστρια να σχολιάζει με χιούμορ το τραγούδι που ακούστηκε παντού στα beach bars, παραδεχόμενη πως η ίδια δεν κατάφερε να πάει σε κανένα.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος πήρε ξανά τον λόγο για να ευχηθεί στους τηλεθεατές μια όμορφη τηλεοπτική σεζόν. Έτσι, με χαμόγελα, πειράγματα και την κλασική χημεία τους, οι δύο παρουσιαστές έδωσαν το πρώτο τους «ραντεβού» για τη νέα σεζόν, ξεκινώντας ένα ακόμη κεφάλαιο του «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ.





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