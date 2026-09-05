TV & Media 05.09.2026

Νέα τηλεοπτική σεζόν: Οι σειρές που θα μας απασχολήσουν αυτή τη σεζόν

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Από το «Κάμπινγκ» και το «Ντέρτι» μέχρι τις «Κόρες της Αρετής», δες ποιες σειρές θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα σεζόν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η νέα τηλεοπτική σεζόν εστιάζει στην επιστροφή της μυθοπλασίας με έμφαση στην κωμωδία και το δράμα.
  • Οι οικογενειακές κωμωδίες επιστρέφουν δυναμικά, με ιστορίες βασισμένες στις σχέσεις και την καθημερινότητα.
  • Στο δράμα, κυριαρχούν οι έρωτες, τα μυστικά, οι οικογενειακές συγκρούσεις και οι ανατροπές.
  • Όλα τα μεγάλα κανάλια παρουσιάζουν νέες σειρές, με στόχο να δημιουργήσουν συνήθεια στο τηλεοπτικό κοινό.
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Η νέα τηλεοπτική σεζόν ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα και η μυθοπλασία επιστρέφει δυναμικά με πολλές νέες σειρές, γνώριμα πρόσωπα και ιστορίες που υπόσχονται να μας κρατήσουν συντροφιά από το φθινόπωρο. Το μεγάλο trend της χρονιάς φαίνεται πως είναι η κωμωδία, με αρκετά κανάλια να ποντάρουν σε οικογενειακές ιστορίες και χαρακτήρες που μπορούν να χαρίσουν άφθονο γέλιο.

Η νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», παρουσιάζει backstage στιγμιότυπα με τους πρωταγωνιστές σε τρυφερή αγκαλιά.
Backstage στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της νέας σειράς «Ντέρτι».

Την ίδια στιγμή, το δράμα δεν πάει πουθενά! Έρωτες, μυστικά, οικογενειακές συγκρούσεις, απαγορευμένες σχέσεις και… ερωτικά τρίγωνα βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, ενώ η νέα σεζόν φέρνει και αρκετές ενδιαφέρουσες επιστροφές ηθοποιών σε διαφορετικούς ρόλους.

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Από τον ALPHA και το MEGA μέχρι τον ΑΝΤ1, το STAR, τον ΣΚΑΪ και την ΕΡΤ, τα κανάλια έχουν ήδη διαμορφώσει τον τηλεοπτικό τους χάρτη και οι επιλογές είναι πολλές. Πάμε να δούμε ποιες σειρές ξεχωρίζουν και τι θα μας απασχολήσει περισσότερο τους επόμενους μήνες!

Στιγμιότυπο από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της σειράς «Για Σένα» με τους ηθοποιούς και τον σκηνοθέτη.
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της νέας τηλεοπτικής σειράς «Για Σένα».

Η κωμωδία επιστρέφει δυναμικά

Οι οικογενειακές κωμωδίες φαίνεται πως έχουν ξαναβρεί τη θέση τους στην prime time. Μετά την επιτυχία που σημείωσαν το «Το Σόι σου» και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ», η νέα σεζόν συνεχίζει στο ίδιο mood, με ιστορίες που βασίζονται στις οικογενειακές σχέσεις, τις καθημερινές γκάφες και τους χαρακτήρες που εύκολα αναγνωρίζουμε γύρω μας.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο «Το Σόι σου» με τον σκύλο του, έτοιμοι για νέο meme material.
Στιγμιότυπο meme από την τηλεοπτική σειρά «Το Σόι σου».

Ο ALPHA συνεχίζει με το «Το Σόι σου», ενώ επιστρέφουν και οι «Φόνοι στο καμπαναριό». Στο MEGA, το «Κάμπινγκ» έρχεται με ένα δυνατό καστ και μια ιστορία που συνδυάζει χιούμορ και συναίσθημα, ενώ στο κανάλι προστίθεται και η «Νταντά της γειτονιάς».

Ηθοποιοί και παιδιά από τη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» κόβουν τούρτα στα γυρίσματα
Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Το STAR κρατά στο πρόγραμμά του τα «Φαντάσματα» για δεύτερη σεζόν, ενώ το «IQ 160» συνεχίζει επίσης. Ο ΑΝΤ1, από την πλευρά του, επιστρέφει με τους «Σούπερ ήρωες», δίνοντας μεγαλύτερο βάρος αυτή τη φορά στις δραματικές παραγωγές.

Έρωτες, μυστικά και… δράμα

Αν υπάρχει ένα συστατικό που δεν λείπει ποτέ από την ελληνική μυθοπλασία, αυτό είναι φυσικά ο έρωτας. Η νέα σεζόν φέρνει αρκετές ιστορίες όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται, παλιά μυστικά αποκαλύπτονται και οι ήρωες καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις.

Τρεις άνδρες αγκαλιασμένοι σε σκηνή από τη σειρά Μπαμπά σ' αγαπώ
Σκηνή από τη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» με τρεις πρωταγωνιστές.

Ο ΣΚΑΪ κάνει δυναμικό comeback στη μυθοπλασία με τις «Μπλε ώρες» και τον «Αλέξανδρο και Κλεοπάτρα», ενώ ο ALPHA παρουσιάζει τις «Κόρες της Αρετής», το «Για σένα» και τη «Μία γυναίκα».

Προωθητική αφίσα για τη σειρά «Οι Κόρες της Αρετής» με το καστ σε επιβλητική σκάλα.
Αφίσα της τηλεοπτικής σειράς «Οι Κόρες της Αρετής».

Στο MEGA θα δούμε τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» και τη «Σύγκρουση», ενώ ο ΑΝΤ1 ποντάρει στο «Ντέρτι», το «Κρίνο και αγκάθι» και τις «Σπιλιάδες». Από την άλλη, η ΕΡΤ εμπλουτίζει το πρόγραμμά της με σειρές όπως το «TV Land», οι «Κουτσουπιές» και το «Αύριο».

Ποιο είναι το μεγάλο trend;

Αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο από τον φετινό τηλεοπτικό χάρτη, είναι πως τα κανάλια θέλουν ιστορίες που μπορούν να δημιουργήσουν συνήθεια στο κοινό. Η κωμωδία επιστρέφει πιο δυνατή, ενώ τα δραματικά σίριαλ συνεχίζουν να επενδύουν σε σχέσεις, οικογένεια, έρωτα και μεγάλες ανατροπές.

Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι» παρουσιάζει backstage στιγμιότυπα με τους πρωταγωνιστές της να συνομιλούν σε παραθαλάσσιο τοπίο.
Στιγμιότυπο από τα παρασκήνια της σειράς «Ντέρτι».

Με νέα πρόσωπα, δυνατά καστ και αρκετές σειρές που έχουν ήδη δημιουργήσει προσδοκίες, η τηλεοπτική σεζόν 2026-27 φαίνεται πως θα έχει… αρκετό binge-watching. Το μόνο που μένει είναι να δούμε ποια από όλα αυτά τα νέα stories θα καταφέρουν τελικά να γίνουν τα αγαπημένα μας!

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ελληνική τηλεόραση σειρές
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