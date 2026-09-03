TV & Media 03.09.2026

«Καλύτερα δε γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει και κάνει τα Σαββατοκύριακα καλύτερα

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Η Ναταλία Γερμανού και η αγαπημένη της παρέα επιστρέφουν στον Alpha για μια νέα σεζόν γεμάτη πρόσωπα, συζητήσεις και έντονες στιγμές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού επιστρέφει στον Alpha.
  • Η εκπομπή υπόσχεται να κάνει τα Σαββατοκύριακα πιο ενδιαφέροντα με συζητήσεις και νέα.
  • Συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και ανθρώπινες ιστορίες, καλύπτοντας ποικίλη θεματολογία.
  • Η χημεία της παρουσιάστριας με την ομάδα της παραμένει βασικό στοιχείο επιτυχίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το Σαββατοκύριακό σου έχει συνδεθεί με χαλαρές στιγμές στον καναπέ, καλή παρέα και τηλεοπτικές συζητήσεις που έχουν κάτι να σου πουν, τότε το «Καλύτερα δε γίνεται» επιστρέφει για να γίνει ξανά μέρος της καθημερινότητάς σου. Η Ναταλία Γερμανού και η παρέα της επιστρέφουν στον Alpha, δίνοντας και πάλι στα Σαββατοκύριακά σου τον γνώριμο ρυθμό που αγαπήθηκε από το κοινό. Με χαμόγελο, ενδιαφέρουσες συζητήσεις, νέα, πρόσωπα από την επικαιρότητα και όλα εκείνα τα θέματα που αξίζει να μοιράζεσαι, η εκπομπή ετοιμάζεται για ακόμη μία τηλεοπτική σεζόν, με την υπόσχεση πως «Καλύτερα δε γίνεται» και αυτή τη φορά.

natalia_germanou_moudiki_viral_tragoudia
https://www.instagram.com/natalia_germanou/

Η επιστροφή της εκπομπής στον Alpha έρχεται να ανανεώσει το τηλεοπτικό τοπίο του Σαββατοκύριακου, κρατώντας όμως εκείνη την οικεία ατμόσφαιρα που έχει κάνει το «Καλύτερα δε γίνεται» να ξεχωρίσει. Η Ναταλία Γερμανού παραμένει στο επίκεντρο, έχοντας δίπλα της την ομάδα της, για ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, ψυχαγωγία και ανθρώπινες ιστορίες με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

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Το «Καλύτερα δε γίνεται» έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του θέση στην ελληνική τηλεόραση, ακριβώς επειδή δεν περιορίζεται σε ένα μόνο είδος θεματολογίας. Από την επικαιρότητα και την τηλεοπτική και καλλιτεχνική ζωή μέχρι τις συνεντεύξεις και τις πιο ανάλαφρες συζητήσεις, κάθε Σαββατοκύριακο έχει τον δικό του χαρακτήρα.

Και τώρα, η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει στον Alpha με την ίδια διάθεση να σε κρατήσει συντροφιά, να σε ενημερώσει και, φυσικά, να σου χαρίσει στιγμές που θα σε κάνουν να χαμογελάσεις. Η εκπομπή ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά την τηλεοπτική της «πόρτα», υποδεχόμενη γνωστά πρόσωπα και συζητώντας όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα.

natalia_germanou
https://www.instagram.com/natalia_germanou/

Η χημεία της παρουσιάστριας με την ομάδα της αποτελεί ένα από τα στοιχεία που έχουν συνδεθεί με την επιτυχία της εκπομπής. Η παρέα του «Καλύτερα δε γίνεται» επιστρέφει, λοιπόν, για να δώσει ξανά στα Σαββατοκύριακά σου τη γνώριμη τηλεοπτική συνήθεια που έχει αγαπηθεί.

natalia_germanou_mousiki_tragoudia
https://www.instagram.com/natalia_germanou/

Με τη Ναταλία Γερμανού στην παρουσίαση, η εκπομπή επιστρέφει στον Alpha έχοντας όλα τα συστατικά που την έχουν κάνει να ξεχωρίζει. Συζητήσεις με ενδιαφέρον, πρόσωπα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, νέα από τον χώρο της τηλεόρασης και της showbiz, αλλά και θέματα που μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για μια διαφορετική κουβέντα.

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Καλύτερα Δε Γίνεται Ναταλία Γερμανού ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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