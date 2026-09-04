Σίσσυ Χρηστίδου: «Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό» – Πότε κάνει πρεμιέρα

Με μια ματιά Η Σίσσυ Χρηστίδου μεταφέρει την εκπομπή "Χαμογέλα και Πάλι" από το Σαββατοκύριακο στην καθημερινή ζώνη του Mega.

Η παρουσιάστρια, αρχικά αρνητική σε καθημερινό πρόγραμμα, άλλαξε γνώμη λόγω της πορείας της εκπομπής και του κοινού.

Η νέα καθημερινή εκπομπή κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 στο Mega.

Η βασική ομάδα της εκπομπής, μαζί με την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, παραμένει ίδια, προσαρμόζοντας τον ρυθμό στις απαιτήσεις της καθημερινής ζώνης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αλλάζουν όλα για τη Σίσσυ Χρηστίδου από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς το «Χαμογέλα και Πάλι» αφήνει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου και περνά στην καθημερινή ζώνη του Mega. Η παρουσιάστρια, μάλιστα, είχε δηλώσει πως δεν σκόπευε να επιστρέψει σε καθημερινό πρόγραμμα, όμως τελικά η πορεία της εκπομπής και η σχέση που έχει δημιουργήσει με το κοινό φαίνεται πως την έκαναν να αλλάξει γνώμη. Η μεγάλη αλλαγή είναι πλέον επίσημη και η ίδια θέλησε να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποκαλύπτοντας παράλληλα πόσο σημαντική είναι για εκείνη αυτή η νέα αρχή.

Το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, η Σίσσυ Χρηστίδου υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο για την καθημερινή εκδοχή του «Χαμογέλα και Πάλι», έχοντας στο πλευρό της τον Νίκο Κοκλώνη. Λίγο αργότερα, δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη συγκεκριμένη στιγμή στο Instagram και έδωσε στους followers της μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται.

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«Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό. Anyway… εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό “Χαμογέλα και Πάλι” στο Mega. Όλα χάρη σε εσάς παιδιά, όλα χάρη σε εσάς. Ευγνώμων. Νέα εποχή για το Χαμογέλα και Πάλι. Κάθε πρωί μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η νέα εποχή της εκπομπής ξεκινά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:40, όταν η Σίσσυ Χρηστίδου θα καλημερίζει πλέον καθημερινά τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Mega. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή τόσο για την ίδια όσο και για το «Χαμογέλα και Πάλι», το οποίο μέχρι σήμερα είχε καθιερωθεί ως ένα από τα τηλεοπτικά ραντεβού του Σαββατοκύριακου.

Η μετάβαση στο καθημερινό πρόγραμμα δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι αλλάζει και η παρέα που έχει αγαπηθεί από το κοινό. Στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου παραμένουν ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου. Η γνώριμη ομάδα θα συνεχίσει να δίνει τον δικό της τόνο στην εκπομπή, με συζητήσεις, σχόλια για την επικαιρότητα, χιούμορ και φυσικές στιγμές μεταξύ των συνεργατών. Στο «Χαμογέλα και Πάλι» συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η οποία θα αναλάβει για ακόμη μία σεζόν το κομμάτι της μαγειρικής, παρουσιάζοντας συνταγές και χρήσιμες προτάσεις για την κουζίνα.

Αυτό που αλλάζει περισσότερο είναι ο ρυθμός. Η εκπομπή καλείται πλέον να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της καθημερινής πρωινής ζώνης, διατηρώντας παράλληλα τον συνδυασμό ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που έχει διαμορφώσει την ταυτότητά της. Η Σίσσυ Χρηστίδου παραμένει στο επίκεντρο, έχοντας δίπλα της μια ομάδα που γνωρίζει καλά και με την οποία έχει ήδη αναπτύξει τη δική της τηλεοπτική χημεία.

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