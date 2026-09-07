Κατερίνα Καινούργιου – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πότε κάνουν πρεμιέρα «Super Κατερίνα» και «Happy Day»»

Με μια ματιά Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το «Happy Day» και η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» κάνουν πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου.

Το «Happy Day» ξεκινά στις 07:45, ενώ η «Super Κατερίνα» στις 10:00, καλύπτοντας την πρωινή ζώνη του Alpha.

Η εκπομπή «Happy Day» μπαίνει στην 14η σεζόν της, με έμφαση στην επικαιρότητα και την ψυχαγωγία.

Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει για 6η χρονιά, εστιάζοντας σε ειδήσεις, παρασκήνιο και θέματα της showbiz. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα τηλεοπτική σεζόν αρχίζει να παίρνει μορφή και ο Alpha έχει ήδη δώσει το πρώτο σημαντικό ραντεβού του φθινοπώρου. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, δύο από τα πιο γνώριμα πρόσωπα της πρωινής ζώνης επιστρέφουν στις οθόνες σου, καθώς η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζονται να ανοίξουν ξανά τα τηλεοπτικά τους πλατό. Το «Happy Day» και η «Super Κατερίνα» κάνουν πρεμιέρα την ίδια ημέρα, με τις δύο παρουσιάστριες να ανανεώνουν το καθημερινό τους ραντεβού με το κοινό και τον Alpha να μπαίνει δυναμικά στη νέα σεζόν.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα σε υποδεχτεί πρώτη στις 07:45 το πρωί, ενώ στις 10:00 η Κατερίνα Καινούργιου θα πάρει τη σκυτάλη με τη «Super Κατερίνα», δημιουργώντας ένα συνεχόμενο πρωινό πρόγραμμα γεμάτο επικαιρότητα, ψυχαγωγία, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο. Και κάπως έτσι, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, το γνώριμο τηλεοπτικό σκηνικό επιστρέφει, με δύο εκπομπές που έχουν πλέον τη δική τους σταθερή θέση στην καθημερινότητά σου.

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«Happy Day»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επιστρέφει για 14η σεζόν

Πρώτη στη μάχη της τηλεθέασης θα μπει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία επιστρέφει στο πλατό του «Happy Day» στις 07:45 το πρωί. Η παρουσιάστρια θα βρεθεί για ακόμη μία χρονιά στην πρώτη γραμμή της πρωινής ζώνης, καθώς η εκπομπή διανύει πλέον την 14η σεζόν της. Για εσένα που έχεις συνδέσει το πρωινό σου με το «Happy Day», η νέα σεζόν έρχεται με όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν καθιερώσει την εκπομπή στην καθημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα. Η επικαιρότητα, η ψυχαγωγία, οι ζωντανές συνδέσεις, οι αποκλειστικές συνεντεύξεις και η θεματολογία που απασχολεί το κοινό θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την ομάδα της να ανοίγουν καθημερινά την τηλεοπτική αυλαία.





«Super Κατερίνα»: Η Κατερίνα Καινούργιου παίρνει τη σκυτάλη

Λίγο αργότερα, στις 10:00, θα πάρει τη σκυτάλη η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα». Η παρουσιάστρια επιστρέφει στον Alpha για την 6η χρονιά της εκπομπής, έχοντας μπροστά της ακόμη μία σεζόν γεμάτη ειδήσεις, πρόσωπα, τηλεοπτικό παρασκήνιο και θέματα που αναμένεται να συζητηθούν. Η «Super Κατερίνα» έχει διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια τη δική της ταυτότητα στην πρωινή ζώνη και η νέα τηλεοπτική σεζόν φαίνεται πως θα κινηθεί ξανά γύρω από την ενημέρωση, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τον σχολιασμό της επικαιρότητας και τους καλεσμένους που βρίσκονται στο προσκήνιο. Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις από τον χώρο της showbiz, της τηλεόρασης και της επικαιρότητας, είναι δεδομένο ότι η εκπομπή θα επιχειρήσει να βρίσκεται καθημερινά εκεί όπου βρίσκεται και το ενδιαφέρον.





Η κοινή ημερομηνία πρεμιέρας των δύο εκπομπών έχει, φυσικά, το δικό της ενδιαφέρον. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ο Alpha θα ενεργοποιήσει ξανά ένα σημαντικό κομμάτι του πρωινού του προγράμματος, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Κατερίνα Καινούργιου να επιστρέφουν διαδοχικά στις οθόνες.

Το «Happy Day» στις 07:45 και η «Super Κατερίνα» στις 10:00 δημιουργούν ένα πρωινό τηλεοπτικό δίδυμο που θα επιχειρήσει να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού από τις πρώτες ώρες της ημέρας. Από την ενημέρωση και την επικαιρότητα μέχρι την ψυχαγωγία, τις συνεντεύξεις, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ και το τηλεοπτικό παρασκήνιο, η θεματολογία των δύο εκπομπών καλύπτει ένα μεγάλο μέρος όσων θέλεις να γνωρίζεις πριν ξεκινήσει η υπόλοιπη ημέρα σου.

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