GNTM is back! Βάλε reminder γιατί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε την πρεμιέρα

Με μια ματιά Το GNTM επιστρέφει στο Star με πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, ώρα 21:00.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα είναι παρουσιάστρια και κριτής, με ενισχυμένο ρόλο.

Νέα κριτής είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ επιστρέφουν οι Άγγελος Μπράτης και Λάκης Γαβαλάς.

Ο νέος κύκλος αναζητά μοντέλα με προσωπικότητα, χαρακτήρα και ξεχωριστό attitude. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το GNTM επιστρέφει στο Star και πλέον έχουμε και επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας! Το fashion reality που έχει συνδεθεί με auditions, catwalks, φωτογραφίσεις, ανατροπές και φυσικά πολύ… drama κάνει comeback με έναν ολοκαίνουργιο κύκλο. Η μεγάλη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με το Star να βάζει ξανά τη μόδα σε πρώτο πλάνο.

Αυτή τη σεζόν, το GNTM έρχεται με αρκετές αλλαγές, τόσο στα πρόσωπα που θα βρίσκονται μπροστά από τις κάμερες όσο και στη φιλοσοφία του διαγωνισμού. Στο επίκεντρο παραμένει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο, αφού θα βρίσκεται ταυτόχρονα στη θέση της παρουσιάστριας και της κριτή. Και φυσικά, δεν θα είναι μόνη, καθώς δίπλα της δημιουργείται μια νέα ομάδα με γνώριμα αλλά και ολοκαίνουργια πρόσωπα.

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Η ίδια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φρόντισε να βάλει τους followers της σε mood GNTM, αποκαλύπτοντας μέσα από τα social media την ημερομηνία της πρεμιέρας. «Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα χτυπήσει το τηλέφωνο σου. Σήκωσε το. Θα είμαστε εγώ και η φανταστική παρέα μου στο @gntmgr», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της νέας σεζόν.

Η φετινή κριτική επιτροπή συνδυάζει γνώριμες παρουσίες με μία νέα προσθήκη που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στο GNTM, όπως και ο Λάκης Γαβαλάς, ενώ στην παρέα μπαίνει για πρώτη φορά η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται να προσθέσει τη δική της οπτική στον διαγωνισμό, αξιολογώντας όχι μόνο την εμφάνιση των υποψήφιων μοντέλων αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεχωρίσουν μέσα από την προσωπικότητα και την παρουσία τους. Η είσοδός της αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου κύκλου και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα «δέσει» με την υπόλοιπη ομάδα.

Σταθερή αξία παραμένει και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director. Εκείνη θα βρίσκεται πίσω από τα concepts, τις φωτογραφίσεις και τις απαιτητικές δοκιμασίες που θα κληθούν να φέρουν εις πέρας οι διαγωνιζόμενοι.

Τι αλλάζει στον νέο κύκλο

Το φετινό GNTM φαίνεται πως θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα από το κλασικό μοντέλο του fashion reality. Η αναζήτηση δεν θα αφορά απλώς ένα εντυπωσιακό πρόσωπο ή τις σωστές αναλογίες, αλλά ανθρώπους που διαθέτουν προσωπικότητα, χαρακτήρα, πειθαρχία και ξεχωριστό attitude.

Οι auditions έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως και τα γυρίσματα του νέου κύκλου, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε δώσει μέσα από το Instagram αρκετές backstage εικόνες από την προετοιμασία της νέας σεζόν. Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η μεγάλη πρεμιέρα για να γνωρίσουμε τους νέους διαγωνιζόμενους και να δούμε ποιοι θα καταφέρουν να αντέξουν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, όταν το GNTM θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του και θα ξεκινήσει την αναζήτηση του επόμενου προσώπου που θα ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας.

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