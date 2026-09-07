«Σπιλιάδες»: Δες τη νέα σειρά εποχής του ANT1 που θα σε ταξιδέψει στη Σύρο του 1962

Γνώρισε τις «Σπιλιάδες», τη νέα σειρά εποχής του ANT1, που είναι βασισμένη στο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου

Με μια ματιά Η νέα σειρά εποχής του ANT1, «Σπιλιάδες», διαδραματίζεται στη Σύρο του 1962.

Η πρωταγωνίστρια Νίκη χάνει τα πάντα σε μια τραγωδία και ξεκινά νέα ζωή με άλλη ταυτότητα.

Η ιστορία, βασισμένη σε βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου, εξερευνά μυστικά, φιλία και προδοσία.

Η σειρά συνδυάζει ατμόσφαιρα εποχής με οικογενειακό και ερωτικό δράμα, με δυνατό καστ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένας ξαφνικός άνεμος μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στις «Σπιλιάδες», τη νέα δραματική σειρά εποχής του ANT1 που μας ταξιδεύει στη Σύρο του 1962 και αφηγείται μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, απώλειες, έρωτα και καλά κρυμμένα μυστικά.

Η Νίκη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τραγωδία που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της. Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα που οι δυνατοί σπιλιάδες χτυπούν τη θάλασσα, χάνεται μέσα στη δίνη του ανέμου και μαζί με όσα γνωρίζει μέχρι τότε χάνει την οικογένεια, την περιουσία αλλά και την ίδια της την ταυτότητα.

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Όμως η ζωή της δεν τελειώνει εκεί. Ένας άντρας που θα βρεθεί στον δρόμο της τής προσφέρει την ευκαιρία να ξεκινήσει από την αρχή, με νέα ταυτότητα, νέα οικογένεια και μια διαφορετική ζωή. Το παρελθόν, όμως, δεν μένει για πάντα θαμμένο. Και όσο οι δύο ζωές της Νίκης αρχίζουν να πλησιάζουν η μία την άλλη, η αποκάλυψη της αλήθειας μοιάζει πλέον αναπόφευκτη.

Μια γυναίκα, δύο ζωές και ένα μεγάλο μυστικό

Η ιστορία των «Σπιλιάδων» βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου, η οποία υπογράφει και το σενάριο της τηλεοπτικής σειράς. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που αναγκάζεται να αφήσει πίσω ολόκληρο τον κόσμο της και να χτίσει από την αρχή τη ζωή της, χωρίς όμως να μπορεί να ξεφύγει πραγματικά από όσα συνέβησαν.

Την ίδια στιγμή, η καλύτερή της φίλη φαίνεται πως προσπαθεί να πάρει στα χέρια της την παλιά ζωή της Νίκης. Έτσι, οι δρόμοι των δύο γυναικών μπλέκονται σε μια ιστορία όπου η φιλία, η προδοσία, η αγάπη και η ανάγκη για επιβίωση αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα συμβεί όταν η Νίκη θυμηθεί ποια πραγματικά είναι. Θα επιλέξει τη ζωή που δημιούργησε από την αρχή ή θα επιστρέψει σε εκείνη που έχασε; Και ποιοι από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της θα κληθούν να πληρώσουν το τίμημα όταν η αλήθεια βγει στην επιφάνεια;

Ένα δυνατό καστ σε μια ιστορία εποχής

Στις «Σπιλιάδες» πρωταγωνιστούν οι Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου και Γιάννης Καράμπαμπας, ενώ συμμετέχουν ακόμη οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Ιωάννα Τριανταφυλλίδη, Μέγκυ Σούλι, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ελεάνα Καυκαλά, Μαρία Γεωργιάδου και Θεανώ Κλάδη, μεταξύ άλλων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η Pedio Productions. Με φόντο τη Σύρο της δεκαετίας του ’60, η σειρά υπόσχεται να συνδυάσει την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής με ένα δυνατό οικογενειακό και ερωτικό δράμα.

Γιατί στις «Σπιλιάδες» τίποτα δεν μένει πραγματικά πίσω. Όπως ακριβώς ένας δυνατός άνεμος μπορεί να αλλάξει ξαφνικά την πορεία ενός ταξιδιού, έτσι και η αλήθεια μπορεί να ανατρέψει μέσα σε μια στιγμή ολόκληρες ζωές.

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