Η Ελλάδα μέσα από τον φακό του Hollywood: Οι ταινίες που γεμίζουν βαλίτσες

Με μια ματιά Η κινηματογραφική προβολή ελληνικών τοπίων, όπως στην Αμοργό («Απέραντο Γαλάζιο») και Σκόπελο («Mamma Mia!»), ενισχύει τον τουρισμό.

Διεθνείς παραγωγές στην Ελλάδα, όπως η «Οδύσσεια» του Νόλαν, έχουν ήδη κινητοποιήσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ στην οικονομία.

Η κινηματογραφική μνήμη έχει διάρκεια και μπορεί να μετατραπεί σε τουριστική εμπειρία, όπως φαίνεται στη Σκόπελο με υπαίθριες προβολές.

Η Ελλάδα στοχεύει να μετατρέψει τη δημοσιότητα από ταινίες σε μόνιμο τουριστικό όφελος μέσω σχεδιασμού και δημιουργίας αφηγήσεων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί μια ταινία να τελειώνει σε δύο ώρες, οι ηθοποιοί να επιστρέφουν στις χώρες τους, τα συνεργεία να μαζεύουν τις κάμερες και τα σκηνικά να αποσυναρμολογούνται. Η εικόνα, όμως, που έχει δημιουργηθεί στην οθόνη μπορεί να μείνει εκεί για χρόνια. Και ακόμη περισσότερο, μπορεί να ταξιδέψει πολύ μακρύτερα από την ίδια την ταινία. Να εμφανιστεί σε ταξιδιωτικές αναζητήσεις, σε αναρτήσεις στα social media, σε λίστες με «ονειρεμένους» προορισμούς και, τελικά, να οδηγήσει κάποιον στο να κλείσει εισιτήριο και ξενοδοχείο για έναν τόπο που μέχρι χθες γνώριζε μόνο μέσα από μια κινηματογραφική σκηνή.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Από την Αμοργό του «Απέραντου Γαλάζιου» μέχρι τη Σκόπελο του «Mamma Mia!» και από την Κεφαλονιά του «Μαντολίνου του Λοχαγού Κορέλι» μέχρι τους Παξούς που έγιναν γνωστοί σε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό μέσα από το «Maestro», η εικόνα της χώρας έχει αποδειχθεί πολύτιμο τουριστικό κεφάλαιο. Και τώρα, με την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, το ελληνικό τοπίο επιστρέφει στο προσκήνιο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας, δίνοντας νέα διάσταση σε μια σχέση που δεν περιορίζεται πλέον στη γοητεία της μεγάλης οθόνης.

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Αν αγαπάς τα ταξίδια και έχεις βρεθεί ποτέ σε έναν τόπο επειδή τον είδες σε μια ταινία ή σειρά, τότε έχεις ήδη γνωρίσει από πρώτο χέρι αυτό που διεθνώς ονομάζεται film tourism, screen tourism ή set-jetting. Η κινηματογραφική εικόνα μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ιδιαίτερα ισχυρός «ξεναγός» – όχι επειδή σου λέει ευθέως να επισκεφθείς έναν προορισμό, αλλά επειδή σου δημιουργεί την επιθυμία να βρεθείς μέσα στο ίδιο σκηνικό. Και πλέον αυτή η επίδραση δεν αποτελεί μόνο μια ωραία τουριστική ιστορία. Μετριέται.

Σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη κινηθεί στην ελληνική οικονομία

Αν θέλεις να καταλάβεις γιατί το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει πλέον τις διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές ως επενδυτικό εργαλείο, αρκεί να κοιτάξεις τα μεγέθη. Από το 2019, έχουν εγκριθεί μέσω του cash rebate 188 διεθνείς παραγωγές και μειοψηφικές συμπαραγωγές. Για αυτές τις παραγωγές, το ΕΚΚΟΜΕΔ έχει καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει περίπου 270 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες παραγωγές, όμως, έχουν πραγματοποιήσει ή αναμένεται να πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα άμεσες ιδιωτικές δαπάνες που πλησιάζουν τα 480 εκατ. ευρώ.

Από την Αμοργό του «Απέραντου Γαλάζιου» στη Σκόπελο του «Mamma Mia!»

Αν υπάρχει ένα πράγμα που έχει αποδείξει η Ελλάδα, είναι ότι ξέρει να γίνεται αξέχαστο κινηματογραφικό σκηνικό. Το «Απέραντο Γαλάζιο» έκανε την Αμοργό εικόνα που συνδέθηκε διεθνώς με το βαθύ μπλε του Αιγαίου, τους απόκρημνους βράχους και μια σχεδόν μυθική αίσθηση ελευθερίας. Χρόνια αργότερα, το «Mamma Mia!» έδωσε στη Σκόπελο έναν διαφορετικό ρόλο. Το νησί μετατράπηκε σε κινηματογραφικό προορισμό και, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την προβολή της ταινίας, η σχέση αυτή εξακολουθεί να είναι ζωντανή. Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του film tourism: δεν χρειάζεται η ταινία να προβάλλεται σήμερα για να συνεχίζει να λειτουργεί ως διαφήμιση. Η κινηματογραφική μνήμη έχει διάρκεια.

Στη Σκόπελο, μάλιστα, αυτή η μνήμη έχει μετατραπεί σε τουριστική εμπειρία. Έχει δημιουργηθεί υπαίθριος κινηματογράφος, όπου επισκέπτες από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Φινλανδία και η Ταϊλάνδη μπορούν να παρακολουθήσουν το «Mamma Mia!» στον τόπο όπου γυρίστηκε. Υπάρχουν, επίσης, ταξιδιώτες που εντάσσουν τη Σκόπελο στο πρόγραμμά τους μαζί με την Αθήνα και την Ακρόπολη, ακόμη και για μια σύντομη διήμερη παραμονή, ακριβώς επειδή θέλουν να ζήσουν αυτή την κινηματογραφική εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι η ταινία δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως μια όμορφη ανάμνηση.

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Γίνεται προϊόν. Γίνεται διαδρομή. Γίνεται private tour. Γίνεται μετακίνηση με ταξί. Γίνεται κρουαζιέρα. Γίνεται λόγος για να παρατείνεις τη διαμονή σου ή ακόμη και να επιλέξεις έναν συγκεκριμένο προορισμό αντί για κάποιον άλλο. Στις Σποράδες, η επιρροή του «Mamma Mia!» έχει επεκταθεί και στη Σκιάθο, όπου οι ημερήσιες κρουαζιέρες μπορούν να ενσωματώνουν την εμπειρία που δημιούργησε το κινηματογραφικό φαινόμενο. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια ταινία μπορεί να δημιουργήσει οικονομική αξία πολύ πέρα από το αρχικό γύρισμα.

Η «Οδύσσεια» του Nolan βάζει την Πελοπόννησο σε πρώτο πλάνο

Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η παραγωγή έφερε τα τοπία της Πελοποννήσου στο επίκεντρο της διεθνούς κινηματογραφικής δημοσιότητας και έδειξε ότι η περιοχή μπορεί να αποτελέσει σκηνικό για μια από τις πιο φιλόδοξες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Για την Πελοπόννησο, το ζητούμενο πλέον είναι κάτι περισσότερο από την προβολή. Είναι το τι θα γίνει μετά.

Όπως αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελόγγονας, η Περιφέρεια επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα μέσα από το VisitPeloponnese, αναδεικνύοντας τις τοποθεσίες των γυρισμάτων και συνεργαζόμενη με σημαντικά διεθνή μέσα για την προβολή της περιοχής. Παράλληλα, σχεδιάζεται μια θεματική διαδρομή για την «Ομηρική» Πελοπόννησο.

Το μεγάλο στοίχημα είναι να μη μείνει η δημοσιότητα σε μια όμορφη φωτογραφία

Εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ελλάδα. Το φυσικό τοπίο υπάρχει. Η διεθνής αναγνωρισιμότητα υπάρχει. Οι μεγάλες παραγωγές έρχονται. Αλλά για να μετατραπεί μια κινηματογραφική επιτυχία σε μόνιμο τουριστικό και οικονομικό όφελος χρειάζεται σχεδιασμός. Χρειάζεται να ξέρεις ποια σημεία θέλεις να αναδείξεις, πώς θα τα συνδέσεις με υπάρχουσες τουριστικές διαδρομές, ποιες υπηρεσίες μπορούν να δημιουργηθούν γύρω από αυτά και πώς θα διατηρήσεις το ενδιαφέρον ζωντανό και μετά την πρώτη δημοσιότητα. Η Σκόπελος δείχνει έναν δρόμο. Η Πελοπόννησος επιχειρεί τώρα να ανοίξει έναν δικό της.

Από τον «κινηματογραφικό προορισμό» στον προορισμό που έχει ιστορία

Το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο αυτής της νέας εποχής είναι ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να «πουλήσεις» έναν ελληνικό προορισμό. Για δεκαετίες, η Ελλάδα προβαλλόταν μέσα από τις κλασικές εικόνες: ήλιος, θάλασσα, λευκά σπίτια, αρχαιότητες. Σήμερα, μπορεί να προστεθεί κάτι ακόμη πιο ισχυρό. Η αφήγηση. Ένας τόπος που πρωταγωνίστησε σε μια διεθνή ταινία αποκτά ιστορία. Και η ιστορία είναι αυτό που μπορεί να κάνει έναν προορισμό να ξεχωρίσει μέσα στον τεράστιο όγκο τουριστικής πληροφορίας που υπάρχει πλέον στο διαδίκτυο. Αν έχεις δει μια ταινία, δεν βλέπεις απλώς ένα τοπίο. Βλέπεις τη σκηνή. Θυμάσαι τους χαρακτήρες. Ακούς τη μουσική. Θυμάσαι τι ένιωσες όταν το είδες για πρώτη φορά. Και όταν τελικά φτάνεις εκεί, η πραγματικότητα συναντά τη μυθοπλασία. Αυτό ακριβώς είναι το ισχυρό πλεονέκτημα του κινηματογραφικού τουρισμού.

Από το «Απέραντο Γαλάζιο» στην «Οδύσσεια», η οθόνη γίνεται ένα νέο παράθυρο για την Ελλάδα

Από την Αμοργό του «Απέραντου Γαλάζιου» μέχρι τη Σκόπελο του «Mamma Mia!» και από την Κεφαλονιά του «Μαντολίνου του Λοχαγού Κορέλι» μέχρι τους Παξούς του «Maestro», η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να γίνει κομμάτι της παγκόσμιας κινηματογραφικής μνήμης. Η «Οδύσσεια» του Νόλαν προσθέτει τώρα ένα ακόμη κεφάλαιο. Το μεγάλο στοίχημα, όμως, δεν είναι να εμφανιστεί η Ελλάδα σε περισσότερες ταινίες. Είναι κάθε εμφάνιση να αφήνει πίσω της κάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή εικόνα.

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