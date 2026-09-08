Celeb News 08.09.2026

Η Selena Gomez αποκαλύπτει την επιθυμία της να γίνει μητέρα «κάποια μέρα»

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Η Selena Gomez εκφράζει ξανά την ανυπομονησία της να γίνει μαμά, μιλώντας για τη νέα της ζωή με τον Benny Blanco
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez επιθυμεί να γίνει μητέρα στο μέλλον.
  • Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της Benny Blanco μιλούν ανοιχτά για την επιθυμία τους για παιδιά.
  • Η Gomez αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κυοφορία λόγω προβλημάτων υγείας.
  • Η υιοθεσία και η παρένθετη μητρότητα είναι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζει.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez δεν κρύβει την ανυπομονησία της να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή και να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Η 34χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία είναι παντρεμένη με τον μουσικό παραγωγό Benny Blanco, μοιράστηκε πρόσφατα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια γλυκιά φωτογραφία στην οποία κρατάει στην αγκαλιά της ένα νεογέννητο, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά τα όνειρά της για τη μητρότητα με τη λακωνική λεζάντα «κάποια μέρα».

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Το ζευγάρι, που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Montecito της Καλιφόρνιας, μιλάει συχνά ανοιχτά για την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά. Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο podcast του Jay Shetty, η Selena Gomez τόνισε πόσο πολύ αγαπά τα παιδιά και πόσο ανυπομονεί να ζήσει αυτή την εμπειρία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί, φυσικά, αλλά λατρεύω τα παιδιά. Λατρεύω να τα κάνω να γελούν… Οπότε απολύτως, όταν έρθει εκείνη η μέρα, ανυπομονώ».

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Από την πλευρά του, ο Benny Blanco εξήγησε πως η σύζυγός του έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στους μικρούς της φίλους, καθώς μόλις βλέπει παιδιά κοντά της, μπορεί να καθίσει και να συζητά μαζί τους για ώρες, διατηρώντας μια μοναδική σύνδεση από τα παιδικά της χρόνια στη showbiz.

selena_gomez_benny_blanco
https://www.instagram.com/selenagomez/

Παρά την τεράστια επιθυμία της να γίνει μητέρα, η δημοφιλή καλλιτέχνιδα έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες και τα ιατρικά ζητήματα που αντιμετωπίζει. Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Selena Gomez είχε αποκαλύψει με ειλικρίνεια ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει η ίδια τα παιδιά της λόγω προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη μάχη της με τον λύκο και άλλες παθήσεις, μια πραγματικότητα που χρειάστηκε χρόνος για να αποδεχτεί και να πενθήσει.

selena_gomez_kalokairi
https://www.instagram.com/selenagomez/

Ωστόσο, η ίδια κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, βλέποντας την υιοθεσία και την παρένθετη μητρότητα ως υπέροχες εναλλακτικές λύσεις που χαρίζουν ελπίδα σε εκατομμύρια γυναίκες. «Είμαι ευγνώμων που υπάρχουν αυτές οι διέξοδοι. Είμαι από τους ανθρώπους που πεθαίνουν να γίνουν μαμάδες», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως δεν την πειράζει καθόλου το πώς θα έρθει το παιδί στη ζωή της, αρκπς να είναι δικό της.

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Selena Gomez ΠΑΙΔΙ
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