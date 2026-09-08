Celeb News 08.09.2026

Kelly Osbourne: Η σοκαριστική αποκάλυψη για την ακραία απώλεια βάρους μετά τον θάνατο του Ozzy

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: Η Kelly Osbourne αποκαλύπτει πώς έχασε υπερβολικό βάρος από το βαθύ πένθος μετά τον θάνατο του Ozzy Osbourne, φτάνοντας σε σημείο να μην αναγνωρίζει τον εαυτό της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kelly Osbourne έχασε υπερβολικό βάρος μετά τον θάνατο του πατέρα της, Ozzy Osbourne, λόγω πένθους.
  • Δεν συνειδητοποίησε την ακραία απώλεια βάρους της μέχρι που είδε φωτογραφία της από τις πρόβες για τα Grammy.
  • Η ομάδα της προσπάθησε να κρύψει την αδυναμία της με ρούχα και περούκα στα Grammy.
  • Η Kelly Osbourne σχεδιάζει ντοκιμαντέρ για την πορεία της στο πένθος, για να βοηθήσει άλλους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kelly Osbourne άνοιξε την καρδιά της σε μια συνέντευξη αποκαλύπτοντας τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά τον θάνατο του πατέρα της, Ozzy Osbourne. Η 41χρονη τηλεπερσόνα παραδέχτηκε ότι, εξαιτίας του βαθιού πένθους, έχασε υπερβολικό βάρος χωρίς να το αντιληφθεί, φτάνοντας σε σημείο να μην αναγνωρίζει την ίδια της την εικόνα στον καθρέφτη. Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Mail on Sunday, η Kelly Osbourne εξήγησε πως δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο αδύνατη είχε γίνει το 2025, μέχρι που είδε μια φωτογραφία της από τις πρόβες για τα Grammy Awards του Φεβρουαρίου του 2026.

kelly_osburne
https://www.instagram.com/kellyosbourne/

«Έμοιαζα με τον Crypt Keeper [χαρακτήρας ταινίας τρόμου]. Ήταν τρομακτικό. Δεν ήξερα ότι έδειχνα έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα κόκαλα της σπονδυλικής της στήλης φαίνονταν ξεκάθαρα. «Δεν μπορούσα να δω αυτό που έβλεπαν οι άλλοι, γιατί βρισκόμουν σε τόσο μεγάλη συναισθηματική οδύνη. Έβλεπα απλώς έναν “σπασμένο” άνθρωπο».

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Τα φετινά Grammy περιελάμβαναν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο αφιέρωμα στον θρυλικό ρόκερ Ozzy Osbourne, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών από ανακοπή καρδιάς και οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, έχοντας στο ιατρικό του ιστορικό στεφανιαία νόσο και τη νόσο Πάρκινσον.

kelly_Osburne_varos
https://www.instagram.com/kellyosbourne/

Η προσπάθεια να κρύψει την αδυναμία της

Γνωρίζοντας την κατάστασή της, η ομάδα της προσπάθησε να βρει ρούχα για το κόκκινο χαλί που θα απέφυγαν να τονίσουν την ακραία απώλεια βάρους της. Παράλληλα, η ίδια επέλεξε να φορέσει περούκα για να καλύψει το πρόσωπό της, ώστε να μη φαίνεται πόσο είχαν λεπτύνει τα ζυγωματικά της.

Όπως εξομολογήθηκε, ένιωθε φόβο και αμφιταλαντεύτηκε για το αν έπρεπε να παραστεί στην τελετή: «Ήθελα να είμαι εκεί για να στηρίξω τη μητέρα μου, Sharon Osbourne, και να τιμήσω την κληρονομιά του πατέρα μου. Όμως, δεν νομίζω ότι έπρεπε να είχα πάει. Δεν ήμουν καλά».

Η διαχείριση του πένθους και ο ρόλος της ως μητέρα

Η Kelly περιέγραψε πως ο πόνος από την απώλεια του πατέρα της ήταν τόσο συντριπτικός, που το αίσθημα της πείνας είχε εξαφανιστεί εντελώς. Παρά τον προσωπικό της Γολγοθά, κατέβαλε τεράστια προσπάθεια να προστατεύσει τον 3χρονο γιο της, Sidney (τον οποίο απέκτησε με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Sid Wilson), από τη θλίψη της. Όποτε το παιδί έμπαινε στο δωμάτιο, μεταμορφωνόταν στη «διασκεδαστική μαμά», φροντίζοντας να μην κλάψει ποτέ μπροστά του.

kelly_osburne
https://www.instagram.com/kellyosbourne/

Κοιτώντας μπροστά, η Kelly Osbourne σχεδιάζει την κυκλοφορία ενός ντοκιμαντέρ τριών μερών που θα καταγράφει τη δική της πορεία μέσα από το πένθος, με στόχο να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που βιώνουν παρόμοιες απώλειες. «Λέω την ιστορία μου γιατί υπάρχουν πολλά που ο κόσμος δεν ξέρει. Ο άνθρωπος που ήμουν πριν πεθάνει ο πατέρας μου είναι νεκρός. Εκείνος ο άνθρωπος δεν υπάρχει πια», κατέληξε.

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Kelly Osbourne ozzy osbourne
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