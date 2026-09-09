Η Julia Roberts επιστρέφει θριαμβευτικά στο Broadway μετά από 20 χρόνια

Η Julia Roberts και ο Paul Rudd ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στη σκηνή του Broadway, 20 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία

Με μια ματιά Η Julia Roberts επιστρέφει στο Broadway μετά από 20 χρόνια, πρωταγωνιστώντας στο έργο "Small Mouth Sounds".

Θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Paul Rudd, με τον οποίο είχε συνεργαστεί ξανά θεατρικά το 2006.

Το έργο, της Bess Wohl, διαδραματίζεται σε καταφύγιο διαλογισμού και βασίζεται στη σιωπή και τη γλώσσα του σώματος.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου 2027 στο θέατρο Ethel Barrymore της Νέας Υόρκης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έπειτα από μια απουσία 2 ολόκληρων δεκαετιών, η πολυαγαπημένη και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ετοιμάζει τη μεγάλη της επιστροφή στα θεατρικά δρώμενα της Νέας Υόρκης, αναλαμβάνοντας έναν απαιτητικό και ιδιαίτερο πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Julia Roberts ετοιμάζεται να ανέβει ξανά στη σκηνή του Broadway, συναντώντας μάλιστα καλλιτεχνικά τον Paul Rudd, περίπου είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους αξέχαστη κοινή θεατρική εμπειρία που είχε αφήσει εποχή.

Οι δυο τους είχαν βρεθεί για πρώτη φορά επί σκηνής το μακρινό 2006, όταν η Julia Roberts πραγματοποιούσε το ντεμπούτο της στη Νέα Υόρκη μέσα από την παράσταση «Three Days of Rain». Τότε, στο πλευρό της βρισκόταν ξανά ο Paul Rudd, αλλά και ένας νεότερος τότε Bradley Cooper, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο. Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, η δυναμική επανένωση των δύο πρωταγωνιστών αποτελεί το απόλυτο πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς, τραβώντας πάνω τους όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

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Αυτή τη φορά, οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη μεγάλη μεταφορά του πολυσυζητημένου έργου «Small Mouth Sounds» στο Broadway, πλαισιωμένοι από ένα εκρηκτικό All-Star καστ που περιλαμβάνει ονόματα πρώτης γραμμής, όπως η Sarah Paulson, ο Martin Freeman, η Greta Lee και ο Isaac Powell. Το εν λόγω θεατρικό έργο, που υπογράφει η βραβευμένη με Πούλιτζερ και Tony δραματουργός Bess Wohl, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά εκτός Broadway το 2015, κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές για τη μοναδική του δομή.

Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από 6 εντελώς αγνώστους μεταξύ τους ανθρώπους, οι οποίοι καταφθάνουν σε ένα απομονωμένο καταφύγιο διαλογισμού στα βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αποφασισμένοι να αφήσουν πίσω τα προβλήματά τους, να αναζητήσουν την εσωτερική τους γαλήνη και να αλλάξουν σελίδα στη ζωή τους. Ωστόσο, τα πράγματα παίρνουν γρήγορα μια εντελώς απρόσμενη τροπή, καθώς βαθιά προσωπικά τραύματα βγαίνουν στην επιφάνεια, οι χαρακτήρες συγκρούονται και οι κρυφές επιθυμίες παίρνουν τον έλεγχο. Το πιο συναρπαστικό στοιχείο του έργου είναι ότι εκτυλίσσεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με ελάχιστους διαλόγους, βασιζόμενο στη σιωπή και τη γλώσσα του σώματος, μια ιδέα που η Bess Wohl εμπνεύστηκε από προσωπική της εμπειρία σε ανάλογο σεμινάριο στο Ινστιτούτο Omega.

Οι πολυαναμενόμενες παραστάσεις αναμένεται να κάνουν ποδαρικό την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2027 στο ιστορικό θέατρο Ethel Barrymore της Νέας Υόρκης, ενώ η λαμπερή επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου. Τη σκηνοθεσία της πολυαναμετρημένης αυτής παραγωγής έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Tony σκηνοθέτης Joe Mantello, ο οποίος διανύει μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο, υπογράφοντας παράλληλα και το ανέβασμα της παράστασης «Downstate».

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