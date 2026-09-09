Τι συνέβη στα μαλλιά της Κατερίνας Καινούργιου μετά την εγκυμοσύνη – Το νέο της look

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αλλαγή στα μαλλιά της μετά την εγκυμοσύνη και ετοιμάζεται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με ανανεωμένο look

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου παρατήρησε αραίωση στα μαλλιά της μετά την εγκυμοσύνη.

Μοιράστηκε την εμπειρία της με τους followers της στο Instagram.

Επισκέφτηκε την κομμώτριά της για να δώσει όγκο στα μαλλιά της.

Έκανε αλλαγή με tapes για να αποκτήσει πιο πλούσια εικόνα στα μαλλιά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την επιστροφή της από ένα ονειρεμένο ταξίδι στο Παρίσι, όπου πέρασε όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές με τον σύζυγό της και την κόρη τους, η Κατερίνα Καινούργιου έχει ήδη επιστρέψει στους ρυθμούς της καθημερινότητας και προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η παρουσιάστρια διανύει μια ιδιαίτερη περίοδο στη ζωή της, καθώς πρόσφατα έγινε μαμά και απολαμβάνει πλέον την καθημερινότητά της έχοντας στο επίκεντρο την οικογένειά της. Παράλληλα, όπως φαίνεται, θέλει να κάνει και ένα μικρό restart στην εμφάνισή της, επιλέγοντας μια αλλαγή που θα της χαρίσει περισσότερη αυτοπεποίθηση μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Η νέα μητρότητα, ωστόσο, έφερε μαζί της και ορισμένες αλλαγές στο σώμα και την εμφάνισή της, κάτι που η ίδια δεν δίστασε να μοιραστεί ανοιχτά με τους followers της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως μετά την εγκυμοσύνη παρατήρησε αισθητή αραίωση στα μαλλιά της, μια αλλαγή που μπορεί να αντιμετωπίσουν αρκετές γυναίκες μετά τον ερχομό του παιδιού τους.

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Η εξομολόγηση για την απώλεια μαλλιών

Η Κατερίνα Καινούργιου, γνωστή για την ειλικρίνειά της απέναντι στο κοινό της, θέλησε να μοιραστεί τη συγκεκριμένη εμπειρία χωρίς να προσπαθήσει να την κρύψει. «Δεν ξέρω για εσάς φίλες μου, αλλά μετά την εγκυμοσύνη τα μαλλιά μου έχουν αραιώσει αρκετά», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για την αλλαγή που παρατήρησε στην πυκνότητα των μαλλιών της μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η αλλαγή στα μαλλιά για τη νέα σεζόν

Με τη νέα τηλεοπτική σεζόν να πλησιάζει και έχοντας πλέον επιστρέψει στην καθημερινή της ρουτίνα, η παρουσιάστρια αποφάσισε να κάνει μια μικρή ανανέωση στην εμφάνισή της. Έτσι, επισκέφτηκε την κομμώτριά της, η οποία είναι παράλληλα και κουμπαρούλα της, προκειμένου να δώσει ξανά όγκο και πυκνότητα στα μαλλιά της. «Μόλις ήρθα στην κουμπαρούλα μου για να τα γεμίσουμε με tapes και να μπούμε στη new season με άλλο μαλλί. Stay tuned», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πως είναι έτοιμη για το νέο τηλεοπτικό της ξεκίνημα.

Με την προσθήκη tapes, τα μαλλιά της απέκτησαν πιο γεμάτη και πλούσια εικόνα, ενώ η ίδια φαίνεται πως θέλει να υποδεχτεί τη νέα σεζόν ανανεωμένη και με ακόμη περισσότερη διάθεση. Άλλωστε, μετά από μια τόσο σημαντική αλλαγή στη ζωή της, όπως είναι η μητρότητα, φαίνεται πως ακόμη και μια μικρή αλλαγή στην εμφάνιση μπορεί να λειτουργήσει ως μια όμορφη αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα.

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