«Ήταν λάθος μου που συγχώρησα»: Η Σμαράγδα Καρύδη μιλά ανοιχτά για την απιστία

Με μια ματιά Η Σμαράγδα Καρύδη έχει συγχωρήσει απιστία στο παρελθόν, αλλά σήμερα θεωρεί αυτή την επιλογή λάθος.

Η ηθοποιός δεν θεωρεί την απιστία απόδειξη προσωπικής ανεπάρκειας του απατημένου συντρόφου.

Η Καρύδη πιστεύει ότι η απιστία είναι μια προσωπική επιλογή του δράστη και όχι ευθύνη του θύματος.

Ο έρωτας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή της, επηρεάζοντας ακόμη και επαγγελματικές αποφάσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε ανοιχτά για την απιστία, τον έρωτα και τις επιλογές που έχει κάνει στις προσωπικές της σχέσεις, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση σε ένα θέμα που για πολλούς ανθρώπους μοιάζει να έχει μόνο μία απάντηση. Αν έχεις βρεθεί ποτέ στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσεις την απιστία μέσα σε μια σχέση, ξέρεις πως το πρώτο συναίσθημα είναι συχνά η προδοσία, η αμφιβολία και η σκέψη ότι ίσως κάτι δεν έκανες εσύ αρκετά καλά. Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως δεν βλέπει τα πράγματα ακριβώς έτσι. Όπως παραδέχτηκε, έχει συγχωρήσει στο παρελθόν έναν σύντροφό της που την απάτησε, όμως σήμερα θεωρεί πως η συγκεκριμένη απόφαση ήταν λάθος.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» και μίλησε χωρίς ιδιαίτερες περιστροφές για τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την απιστία. Η τοποθέτησή της έχει ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή αναφέρεται σε μια προσωπική εμπειρία, αλλά κυρίως επειδή αρνείται να αντιμετωπίσει την απιστία ως απόδειξη ότι ο απατημένος σύντροφος δεν ήταν αρκετός.

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Η Σμαράγδα Καρύδη έχει συγχωρήσει απιστία, αλλά σήμερα το θεωρεί λάθος

Μιλώντας για το ενδεχόμενο να υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση, η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει επιλέξει να συγχωρήσει την απιστία. Σήμερα, όμως, βλέπει εκείνη την επιλογή διαφορετικά. «Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου», είπε χαρακτηριστικά, βάζοντας στο επίκεντρο την έννοια της αποκλειστικότητας που συνοδεύει μια σχέση πίστης. Για την ίδια, όταν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων ότι βρίσκονται σε μια αποκλειστική σχέση, η απιστία αποκτά διαφορετικό βάρος. Παρ’ όλα αυτά, δεν θεωρεί ότι η πράξη του ενός πρέπει απαραίτητα να μεταφράζεται ως προσωπική αποτυχία του άλλου. Και αυτή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της τοποθέτησής της.





«Δεν το παίρνω προσωπικά, ότι δεν είμαι εγώ επαρκής και καλή γι’ αυτόν»

Αν υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει στα όσα είπε η Σμαράγδα Καρύδη για την απιστία, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχωρίζει την πράξη του συντρόφου από την προσωπική αξία του ανθρώπου που βρίσκεται απέναντί του. «Δεν θα πω ότι έχεις κοροϊδέψει τον άλλον, είναι κάτι δικό σου, προσωπικό. Δεν έχει να κάνει με τον άλλον, αλλά με εσένα», ανέφερε. Με αυτή τη λογική, αν βρεθείς στη θέση του ανθρώπου που έχει απατηθεί, δεν χρειάζεται να αναρωτηθείς αν δεν ήσουν αρκετά όμορφος, αρκετά καλός, αρκετά τρυφερός ή αρκετά ενδιαφέρων για τον σύντροφό σου. Η ίδια το είπε ακόμη πιο ξεκάθαρα: «Εγώ δεν θα έπαιρνα προσωπικά αυτό που λένε “με κερατώνει”. Έχει μία ανάγκη δική του, και δυστυχώς πρέπει να δω ότι δεν είμαι εγώ η ανάγκη του, αλλά δεν το παίρνω προσωπικά, ότι δεν είμαι εγώ επαρκής και καλή γι’ αυτόν». Πρόκειται για μια οπτική που μεταφέρει το βάρος της συζήτησης από την αυτοαμφισβήτηση στην προσωπική ευθύνη εκείνου που επιλέγει να απιστήσει. Γιατί, τελικά, η απιστία δεν αποτελεί απαραίτητα μέτρο της αξίας του ανθρώπου που την υφίσταται.

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Ο έρωτας είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή της

Η συζήτηση δεν έμεινε μόνο στην απιστία. Η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε και στη θέση που είχε διαχρονικά ο έρωτας στη ζωή της, παραδεχόμενη πως υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες ένα δυνατό συναίσθημα μπορούσε να αλλάξει τις προτεραιότητές της. «Ο έρωτας είχε πολύ σημαντική θέση στη ζωή μου πάντα. Θα έλεγα ότι πολλές φορές είχε πρωταγωνιστικό ρόλο», εξομολογήθηκε.

Όπως ανέφερε, έχουν υπάρξει φορές που έκανε πίσω σε άλλα πράγματα, ακόμη και σε επαγγελματικές ευκαιρίες, επειδή προτεραιότητά της ήταν να βρίσκεται με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Και εδώ, όμως, η ηθοποιός κρατά μια πιο ώριμη απόσταση από το παρελθόν της. Όταν είσαι ερωτευμένος, μια επιλογή μπορεί να μοιάζει απολύτως σωστή. Όταν, όμως, περάσει ο καιρός και το συναίσθημα φύγει, είναι εύκολο να κοιτάξεις πίσω και να αναρωτηθείς αν άξιζε πραγματικά η θυσία. Η ίδια δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία μετανιώνοντας απαραίτητα για όσα έζησε. «Τότε άξιζε, τώρα εκ των υστέρων όταν φεύγει όλο αυτό και άσκοπο να σκέφτεσαι ότι ίσως δεν άξιζε», σημείωσε.





«Θα άφηνα και μία δουλειά για έναν έρωτα»

Η Σμαράγδα Καρύδη ήταν μάλιστα απόλυτη όταν ρωτήθηκε για το πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει για έναν μεγάλο έρωτα. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Θα άφηνα και μία δουλειά για έναν έρωτα». Μια φράση που, αν τη δεις έξω από το πλαίσιο της συνέντευξης, μπορεί να ακούγεται υπερβολική. Στην πραγματικότητα, όμως, περιγράφει με αρκετή ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο η ίδια έχει βιώσει κατά καιρούς τον έρωτα – ως ένα συναίσθημα τόσο δυνατό, ώστε να μπορεί να επηρεάσει ακόμη και σημαντικές αποφάσεις.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εξομολόγησής της. Δεν προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ως άνθρωπο που πάντα πήρε τις σωστές αποφάσεις. Αντίθετα, αναγνωρίζει ότι υπήρξαν επιλογές τις οποίες σήμερα θα έβλεπε διαφορετικά, χωρίς όμως να ακυρώνει τον άνθρωπο που ήταν τότε. Η απιστία, η συγχώρεση, ο έρωτας και οι θυσίες που μπορεί να κάνεις για μια σχέση δεν έχουν πάντα εύκολες απαντήσεις. Η Σμαράγδα Καρύδη, πάντως, φαίνεται πως σήμερα επιλέγει να τα κοιτάζει με μεγαλύτερη καθαρότητα και λιγότερη διάθεση να κατηγορήσει τον εαυτό της. Γιατί, όπως προκύπτει και από τα λόγια της, άλλο είναι να αναγνωρίζεις ότι μια επιλογή σου ήταν λάθος και άλλο να πιστεύεις ότι εσύ είσαι το λάθος. Και αυτή η διαφορά, ειδικά όταν μιλάμε για απιστία και έρωτα, μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις μια σχέση που έχει τελειώσει.

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