Celeb News 08.09.2026

Justin Bieber: Η τρυφερή οικογενειακή ανάρτηση με τη Hailey και τον μικρό Jack Blues

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Ο Justin Bieber μοιράζεται μια σειρά από γλυκές φωτογραφίες με τη σύζυγό του Hailey Bieber και τον δίχρονο γιο τους, Jack Blues
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Justin Bieber δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες με τη Hailey και τον γιο τους Jack Blues.
  • Η Hailey φόρεσε καπέλο με την επιτυχία του Justin "Yukon".
  • Ο Jack Blues γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά του με pancakes και τραγούδι του πατέρα του.
  • Ο Justin μοιράστηκε στιγμές με τον γιο του στο γήπεδο γκολφ και στο χόκεϊ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Justin Bieber μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram μια σειρά από τρυφερές οικογενειακές φωτογραφίες, δίνοντας μια γλυκιά γεύση από την καθημερινότητά του με τη σύζυγό του, Hailey Bieber, και τον δίχρονο γιο τους, Jack Blues. Η δημοσίευση ξεκινά με μια αυθόρμητη selfie του Justin και της Hailey, στην οποία η ιδρύτρια της Rhode φοράει ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ με κεντημένη τη λέξη «Yukon», αποτίοντας φόρο τιμής στην ομώνυμη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιστή.

justin_bieber_jack_blues
https://www.instagram.com/lilbieber/

Στις επόμενες λήψεις, ο 32χρονος καλλιτέχνης αποτυπώνεται σε πιο χαλαρές στιγμές, κρατώντας στην αγκαλιά του τον μικρό Jack την ώρα που απολαμβάνει τον παγωμένο καφέ του, αλλά και να χαλαρώνει αγκαλιά με τον γιο του στον καναπέ, ενώ η σειρά των φωτογραφιών κλείνει με μια πιο ανάλαφρη εικόνα από το γήπεδο γκολφ.

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Τα γενέθλια και οι τρυφερές συνήθειες

Οι τρυφερές αυτές οικογενειακές στιγμές έρχονται λίγο μετά τον εορτασμό των δεύτερων γενεθλίων του μικρού Jack στις 22 Αυγούστου. Η Hailey είχε μοιραστεί με τους φαν της στα Instagram Stories απολαυστικά στιγμιότυπα από το πρωινό των γενεθλίων, όπου ο μικρούλης απόλαυσε pancakes σε σχήμα ποντικιού, στολισμένα με γενναιόδωρες ποσότητες σαντιγί και αναμμένα κεράκια. Η περήφανη μητέρα είχε συνοδεύσει την ανάρτηση με το τραγούδι του συζύγου της «Everything Hallelujah», βάζοντας απλώς έναν αριθμό «2» και μια καρδούλα.

justin_bieber_jack_blues (5)
https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/

Οι αθλητικές στιγμές πατέρα και γιου

Το φετινό καλοκαίρι, μάλιστα, ο Justin έχει μοιραστεί αρκετές φορές στιγμές από τη σύνδεσή του με τον γιο του, μυώντας τον ακόμη και στα αθλητικά του ενδιαφέροντα, όπως το χόκεϊ. Ο γνωστός τραγουδιστής, φανατικός οπαδός των Toronto Maple Leafs, είχε δείξει στον γιο του να φοράει μια μινιατούρα φανέλας της ομάδας, κερδίζοντας μάλιστα τα σχόλια και την αγάπη των παικτών της ομάδας στα social media.

https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/
justin_bieber_jack_blues
https://www.instagram.com/lilbieber/

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Hailey Bieber Jack Blues Justin Bieber
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