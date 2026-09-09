Celeb News 09.09.2026

Η Καίτη Γαρμπή «ακυρώνει» το viral 80s φίλτρo με επική φωτογραφία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Καίτη Γαρμπή είπε «όχι» στα ψηφιακά φίλτρα των social media και απάντησε στο νέο trend με μια επική, αυθεντική ρετρό φωτογραφία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Καίτη Γαρμπή απάντησε στο viral trend των 80s φίλτρων με αυθεντική φωτογραφία.
  • Δημοσίευσε ρετρό φωτογραφία της από τα 80s, χωρίς να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη.
  • Η φωτογραφία δείχνει έντονο μακιγιάζ, χαρακτηριστικές αφέλειες και στυλ της δεκαετίας.
  • Η τραγουδίστρια πρόσθεσε την ατάκα «No 80s filter needed» και τη μουσική της επιτυχία «Γυαλιά Καρφιά».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί τις τελευταίες ημέρες από ένα νέο, ιδιαίτερα δημοφιλές trend, με δεκάδες διάσημους καλλιτέχνες να δοκιμάζουν τα ειδικά φίλτρα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκαλύψουν στους followers τους πώς ακριβώς θα έδειχναν αν ζούσαν στη θρυλική δεκαετία του ’80. Ωστόσο, η Καίτη Γαρμπή απέδειξε περίτρανα πως όχι μόνο δεν χρειάζεται την παραμικρή βοήθεια από την τεχνολογία και τα ψηφιακά τρικ, αλλά διαθέτει και το απόλυτο «βιογραφικό» για να υποστηρίξει τη μόδα μιας ολόκληρης εποχής.

https://www.instagram.com/kaitigarbi
https://www.instagram.com/kaitigarbi

Διάβασε επίσης: «Οι λέξεις δεν έβγαιναν»: Η άγνωστη μάχη της Nicole Kidman με τον τραυλισμό

Η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια αποφάσισε να προσπεράσει τα σύγχρονα φίλτρα και να μπει στο παιχνίδι με τον πιο αυθεντικό και απολαυστικό τρόπο, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σπάνια, ρετρό φωτογραφία από τα παλιά. Στο εντυπωσιακό αυτό στιγμιότυπο, η ίδια ποζάρει με τολμηρό, έντονο μακιγιάζ που παραπέμπει άμεσα στα beauty trends εκείνων των χρόνων, σκούρα μαλλιά στολισμένα με τις χαρακτηριστικές αφέλειες που άφησαν εποχή, και ένα μοναδικό, ατμοσφαιρικό στυλ που φέρνει απευθείας στο μυαλό τις χρυσές στιγμές της ελληνικής ποπ σκηνής.

Screenshot 2026-09-09 113951

Με το αστείρευτο χιούμορ και την αυτοσαρκαστική διάθεση που τη διακρίνουν, η τραγουδίστρια πρόσθεσε πάνω στη φωτογραφία την ατάκα «No 80s filter needed», βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους και υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι έζησε τα 80s στα καλύτερά τους. Μάλιστα, για να δώσει την απόλυτη νοσταλγική νότα στο throwback της, έντυσε μουσικά την ανάρτησή της με την αγαπημένη της επιτυχία «Γυαλιά Καρφιά», αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως ξέρει ακριβώς πώς να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και να κλέβει την παράσταση στα social media.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

80s ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει τα κοινά τηλεοπτικά πλάνα του με τη Χριστίνα Μπόμπα μέσω AI

Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει τα κοινά τηλεοπτικά πλάνα του με τη Χριστίνα Μπόμπα μέσω AI

09.09.2026
Επόμενο
Ο Brad Pitt μαλώνει με 16 σκυλιά για έναν espresso και γίνεται viral!

Ο Brad Pitt μαλώνει με 16 σκυλιά για έναν espresso και γίνεται viral!

09.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα καυτά φιλιά του Γιάννη Σπαλιάρα με τη νέα του σύντροφο – Όσα αποκάλυψε για τη σχέση τους
Celeb News

Τα καυτά φιλιά του Γιάννη Σπαλιάρα με τη νέα του σύντροφο – Όσα αποκάλυψε για τη σχέση τους

09.09.2026
«Πλέον το μαμά μού ανήκει δικαιωματικά»: Έγκυος η Dat Lilly
Celeb News

«Πλέον το μαμά μού ανήκει δικαιωματικά»: Έγκυος η Dat Lilly

09.09.2026
Η Penélope Cruz και ο Javier Bardem ενσαρκώνουν τον «απόλυτο έρωτα» στα κανάλια της Βενετίας
Celeb News

Η Penélope Cruz και ο Javier Bardem ενσαρκώνουν τον «απόλυτο έρωτα» στα κανάλια της Βενετίας

09.09.2026
Η Julia Roberts επιστρέφει θριαμβευτικά στο Broadway μετά από 20 χρόνια
Celeb News

Η Julia Roberts επιστρέφει θριαμβευτικά στο Broadway μετά από 20 χρόνια

09.09.2026
Η Jennifer Garner δοκίμασε το Spider-Man pose και το αποτέλεσμα είναι επικό
Celeb News

Η Jennifer Garner δοκίμασε το Spider-Man pose και το αποτέλεσμα είναι επικό

09.09.2026
Ελένη Χατζίδου: Τι είπε για το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής της επιστροφής
Celeb News

Ελένη Χατζίδου: Τι είπε για το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής της επιστροφής

09.09.2026
25 ώρες ταξίδι για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Τι συνέβη στην επιστροφή της από το Τέξας;
Celeb News

25 ώρες ταξίδι για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Τι συνέβη στην επιστροφή της από το Τέξας;

09.09.2026
Τι συνέβη στα μαλλιά της Κατερίνας Καινούργιου μετά την εγκυμοσύνη – Το νέο της look
Celeb News

Τι συνέβη στα μαλλιά της Κατερίνας Καινούργιου μετά την εγκυμοσύνη – Το νέο της look

09.09.2026
«Ήταν λάθος μου που συγχώρησα»: Η Σμαράγδα Καρύδη μιλά ανοιχτά για την απιστία
Celeb News

«Ήταν λάθος μου που συγχώρησα»: Η Σμαράγδα Καρύδη μιλά ανοιχτά για την απιστία

09.09.2026
4 έξυπνα tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου χωρίς κόπο

4 έξυπνα tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου χωρίς κόπο

New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα πλεκτά που θα σε βγάλουν αμέσως σε φθινοπωρινό mood

Οι 5 κορυφαίες τάσεις στα πλεκτά που θα σε βγάλουν αμέσως σε φθινοπωρινό mood

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast