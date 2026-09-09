Η Καίτη Γαρμπή «ακυρώνει» το viral 80s φίλτρo με επική φωτογραφία

Με μια ματιά Η Καίτη Γαρμπή απάντησε στο viral trend των 80s φίλτρων με αυθεντική φωτογραφία.

Δημοσίευσε ρετρό φωτογραφία της από τα 80s, χωρίς να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη.

Η φωτογραφία δείχνει έντονο μακιγιάζ, χαρακτηριστικές αφέλειες και στυλ της δεκαετίας.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε την ατάκα «No 80s filter needed» και τη μουσική της επιτυχία «Γυαλιά Καρφιά». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί τις τελευταίες ημέρες από ένα νέο, ιδιαίτερα δημοφιλές trend, με δεκάδες διάσημους καλλιτέχνες να δοκιμάζουν τα ειδικά φίλτρα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκαλύψουν στους followers τους πώς ακριβώς θα έδειχναν αν ζούσαν στη θρυλική δεκαετία του ’80. Ωστόσο, η Καίτη Γαρμπή απέδειξε περίτρανα πως όχι μόνο δεν χρειάζεται την παραμικρή βοήθεια από την τεχνολογία και τα ψηφιακά τρικ, αλλά διαθέτει και το απόλυτο «βιογραφικό» για να υποστηρίξει τη μόδα μιας ολόκληρης εποχής.

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Η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια αποφάσισε να προσπεράσει τα σύγχρονα φίλτρα και να μπει στο παιχνίδι με τον πιο αυθεντικό και απολαυστικό τρόπο, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σπάνια, ρετρό φωτογραφία από τα παλιά. Στο εντυπωσιακό αυτό στιγμιότυπο, η ίδια ποζάρει με τολμηρό, έντονο μακιγιάζ που παραπέμπει άμεσα στα beauty trends εκείνων των χρόνων, σκούρα μαλλιά στολισμένα με τις χαρακτηριστικές αφέλειες που άφησαν εποχή, και ένα μοναδικό, ατμοσφαιρικό στυλ που φέρνει απευθείας στο μυαλό τις χρυσές στιγμές της ελληνικής ποπ σκηνής.

Με το αστείρευτο χιούμορ και την αυτοσαρκαστική διάθεση που τη διακρίνουν, η τραγουδίστρια πρόσθεσε πάνω στη φωτογραφία την ατάκα «No 80s filter needed», βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους και υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι έζησε τα 80s στα καλύτερά τους. Μάλιστα, για να δώσει την απόλυτη νοσταλγική νότα στο throwback της, έντυσε μουσικά την ανάρτησή της με την αγαπημένη της επιτυχία «Γυαλιά Καρφιά», αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως ξέρει ακριβώς πώς να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και να κλέβει την παράσταση στα social media.

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