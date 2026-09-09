Carly Rae Jepsen: Από πού εμπνεύστηκε το όνομα του γιου της, Ilya

Η Carly Rae Jepsen αποκάλυψε τη σχέση της με το Heated Rivalry και το όνομα του γιου της που μοιάζει με εκείνο χαρακτήρα της σειράς

Με μια ματιά Η Carly Rae Jepsen είχε συζητήσει να γράψει τραγούδι για τη σειρά "Heated Rivalry" αλλά η συνεργασία δεν προχώρησε λόγω budget.

Η τραγουδίστρια ενθουσιάζεται με την ιδέα να συμμετέχει στο soundtrack της δεύτερης σεζόν του "Heated Rivalry".

Η Carly Rae Jepsen αποκάλυψε ότι ο γιος της ονομάζεται Ilya, όπως ένας χαρακτήρας της σειράς.

Η Carly Rae Jepsen ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ "Day and Night" στις 18 Σεπτεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Carly Rae Jepsen φαίνεται πως έχει μια πολύ πιο ιδιαίτερη σχέση με το Heated Rivalry απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Η pop star αποκάλυψε σε νέα συνέντευξή της ότι είχε συζητήσει να γράψει τραγούδι για την πρώτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς, όμως τελικά η συνεργασία δεν προχώρησε λόγω budget.

Τώρα, όμως, που το «Heated Rivalry» επιστρέφει με δεύτερη σεζόν, η τραγουδίστρια δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για το ενδεχόμενο να συμμετέχει στο soundtrack. Μάλιστα, χαρακτήρισε την ιδέα να γράψει ένα original τραγούδι για τη νέα σεζόν «όνειρο», αν και μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί κάποια νέα πρόταση από τον δημιουργό της σειράς, Jacob Tierney.

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Και κάπου εδώ έρχεται η πιο απρόσμενη αποκάλυψη. Η Carly Rae Jepsen αποκάλυψε ότι ο γιος της, τον οποίο απέκτησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά με τον σύζυγό της Cole M.G.N., ονομάζεται Ilya, ακριβώς όπως ο χαρακτήρας του Connor Storrie στο Heated Rivalry. Η ίδια άφησε επίτηδες ανοιχτό το αν το όνομα συνδέεται με τη σειρά, λέγοντας με χιούμορ πως «ίσως, όχι ίσως εξαιτίας της σειράς».

Η Carly έχει ήδη δηλώσει πόσο πολύ της άρεσε η σειρά, οπότε η ιδέα να βάλει τη δική της μουσική στο Heated Rivalry δεν είναι και τόσο τυχαία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, είχε υπάρξει συζήτηση για ένα τραγούδι στην πρώτη σεζόν, αλλά τελικά η παραγωγή δεν μπορούσε να υποστηρίξει οικονομικά τη συνεργασία.

Ο Jacob Tierney είχε επίσης αναφέρει στο παρελθόν ότι θα ήθελε ένα original τραγούδι από την Carly Rae Jepsen στη σειρά. Με τη δεύτερη σεζόν να βρίσκεται πλέον στα σχέδια, φαίνεται πως η τραγουδίστρια θα ήταν περισσότερο από θετική στο να επιστρέψει η πρόταση.

Και αν τελικά συμβεί, το soundtrack της σειράς θα αποκτήσει σίγουρα ένα ακόμα ενδιαφέρον pop twist.

Το «Day and Night» έρχεται σύντομα

Μέχρι να μάθουμε αν η Carly θα γράψει τελικά το τραγούδι που θέλουν οι fans του Heated Rivalry, η ίδια ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ. Το «Day and Night» αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου και θα αποτελείται από δύο διαφορετικές μουσικές πλευρές.

Το «Day» κινείται περισσότερο σε psychedelic pop ήχους, ενώ το «Night» θα έχει πιο έντονο synth-pop και electropop χαρακτήρα. Έτσι, η Carly συνεχίζει να πειραματίζεται μουσικά και να αποδεικνύει ότι η καριέρα της έχει προχωρήσει πολύ πέρα από το τεράστιο hit «Call Me Maybe».

Όσο για το Heated Rivalry; Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν το όνομα Ilya ήταν πράγματι μια μικρή έμπνευση από τη σειρά ή απλώς μια πολύ μεγάλη σύμπτωση.

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