Cinema 09.09.2026

Λι Τσανγκ-ντονγκ: Το μεγάλο αφιέρωμα στις «Νύχτες Πρεμιέρας» για τον σπουδαίο Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη

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Οι 32ες «Νύχτες Πρεμιέρας» παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πλήρες αφιέρωμα στον πολυβραβευμένο Νοτιοκορεάτη δημιουργό
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το 32ο Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας τιμά τον Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Λι Τσανγκ-ντονγκ με πλήρες αφιέρωμα.
  • Θα προβληθεί η πανελλήνια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Possible Love», φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα.
  • Το έργο του Λι Τσανγκ-ντονγκ εξερευνά τις ανισότητες, την επιθυμία και την αναζήτηση αλήθειας.
  • Οι ταινίες του, αν και λίγες, είναι βαθιές, προκαλούν σκέψη και αφήνουν μακροχρόνια εντύπωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Γιορτάζοντας τη μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή της χρονιάς, εκείνη του Λι Τσανγκ-ντονγκ στη σκηνοθεσία, τo 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που πραγματοποιείται powered by ΕΚΚΟΜΕD (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας) με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων) παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πλήρες αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους και πιο ακριβοθώρητους δημιουργούς του σύγχρονου σινεμά.

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Εκτός από τις προηγούμενες και διεθνώς καταξιωμένες ταινίες του πολυβραβευμένου Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας εξασφάλισε και την πανελλήνια πρεμιέρα της τελευταίας του, υψηλά προσδοκώμενης δημιουργίας: το «Possible Love» αποτελεί αυτή τη στιγμή το κατά γενική ομολογία φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας, ανακοινώθηκε προ ημερών ως η επίσημη πρόταση της Νότιας Κορέας για τα προσεχή Όσκαρ και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να το δουν σε μεγάλη οθόνη για μια και μοναδική φορά στην Ελλάδα, πριν την κανονική του προβολή, από την πλατφόρμα του Netflix.

Possible Love
Possible Love
Possible Love
Possible Love

Λογοτέχνης πριν γίνει κινηματογραφιστής, ο Λι Τσανγκ-ντονγκ έχει σκηνοθετήσει μόλις επτά ταινίες μεγάλου μήκους σε ένα διάστημα τριών δεκαετιών. Κι όμως, η παγκόσμια εκτίμηση για το σινεμά του και η φήμη που τον ακολουθεί παραμένουν αξιοθαύμαστες, ίσως επειδή μέσα σε αυτή την ολιγάριθμη μα τόσο πολύτιμη φιλμογραφία έχει χωρέσει μια οξυδερκή (και συχνά συγκλονιστική) ανατομία των πολλαπλών ανισοτήτων που διέπουν τον σύγχρονο κόσμο: τις σκοτεινές πτυχές της επιθυμίας, τη σύγκρουση της πραγματικότητας με την ψευδαίσθηση, τις διαρκείς ταξικές εντάσεις στο εσωτερικό των μοντέρνων κοινωνιών και, πάνω απ’ όλα, την επίμονη αναζήτηση της αλήθειας και λίγης ομορφιάς μέσα στην πιο σκληρή όψη της ανθρώπινης ύπαρξης.

Green Fish
Green Fish

Αυτό το παράδοξο, η ομορφιά που γεννιέται δίπλα στην οδύνη, διατρέχει ολόκληρο το έργο του Λι Τσανγκ-ντονγκ. Από το «Peppermint Candy» μέχρι τη «Μυστική Λιακάδα», την αριστουργηματική «Ποίηση» και τον καλλιτεχνικό θρίαμβο που κατόρθωσε χάρη στο «Παιχνίδι με τη Φωτιά», που είχε προβληθεί σε πανελλήνια πρώτη προβολή στις 24ες Νύχτες Πρεμιέρας, οι ταινίες του δεν προσφέρονται για εύκολες απαντήσεις ούτε εξαντλούνται στη διάρκεια μιας προβολής. Είναι εμπειρίες που γλιστρούν αθόρυβα στο μυαλό του κοινού και αναπτύσσονται προοδευτικά, αποκαλύπτουν τις πραγματικές διαστάσεις τους, φιλοσοφικές και συναισθηματικές, ώρες ή και μέρες μετά την προβολή τους.

Για τους λόγους αυτούς, και κυρίως γιατί η επιστροφή του Λι Τσανγκ-ντονγκ στο σινεμά έπειτα από πολυετή απουσία αποτελεί ένα από τα αδιαφιλονίκητα κινηματογραφικά γεγονότα του 2026, οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας νιώθουν ξεχωριστή χαρά που θα παρουσιάσουν το σύνολο της κινηματογραφικής διαδρομής ενός δημιουργού σπάνιας πυκνότητας και δύναμης, από εκείνους που υπενθυμίζουν τι μπορεί ακόμη να σημαίνει ατόφιο καλλιτεχνικό σινεμά.

Secret Sunshine
Secret Sunshine
Secret Sunshine
Secret Sunshine

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΨΑΡΙ | GREEN FISH | CHOROK MULGOGI (1997, 115’)
PEPPERMINT CANDY | BAKHASATANG (1999, 129’)
ΟΑΣΗ | OASIS | OASISEU (2002, 133’)
ΜΥΣΤΙΚΗ ΛΙΑΚΑΔΑ | SECRET SUNSHINE | MIRYANG (2007, 145’)
ΠΟΙΗΣΗ | POETRY | SI (2010, 139’)
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ | BURNING | BEONING (2018, 148’)
POSSIBLE LOVE | GANEUNGHAN SARANG (2026, 164’)

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, powered by ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων).

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ της 32ης διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18:00 στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

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Λι Τσανγκ-ντονγκ Νύχτες Πρεμιέρας
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