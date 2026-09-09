Netflix Top 5: Αυτές είναι οι ταινίες που βλέπουν όλοι τώρα

Με μια ματιά Στην κορυφή του Netflix βρίσκεται το αστυνομικό θρίλερ «The Whisper Man» για την εξαφάνιση παιδιού.

Το ψυχολογικό μυστήριο «The Secret Woman» εξερευνά την αναζήτηση ταυτότητας μιας γυναίκας.

Το «Grand Theft Auto VI: An Extended Look» παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι.

Η πεντάδα συμπληρώνεται από την περιπέτεια «Despicable Me 4» και το θρίλερ «Facing El Chapo». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις ανοίξει το Netflix αυτές τις ημέρες και δεν ξέρεις τι να επιλέξεις, το Top 5 της πλατφόρμας σου δίνει μια αρκετά καλή εικόνα για τις ταινίες που έχουν τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού. Από ένα αστυνομικό θρίλερ με μια εξαφάνιση παιδιού μέχρι ένα σκοτεινό μυστήριο γύρω από την ταυτότητα μιας γυναίκας, αλλά και μια οικογενειακή περιπέτεια με τον Gru, οι επιλογές είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το «The Whisper Man», ενώ ακολουθεί το «The Secret Woman», δύο τίτλοι που κινούνται σε πιο σκοτεινό και μυστηριώδες κλίμα. Αν πάλι θέλεις κάτι πιο ανάλαφρο, το «Despicable Me 4» παραμένει στις δημοφιλέστερες επιλογές, ενώ το «Facing El Chapo» και το «Grand Theft Auto VI: An Extended Look» συμπληρώνουν την πεντάδα. Αν λοιπόν ψάχνεις τι βλέπει αυτή τη στιγμή ο περισσότερος κόσμος στο Netflix, ξεκίνα από εδώ.

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1. «The Whisper Man»

Στην κορυφή του Netflix Top 5 βρίσκεται το «The Whisper Man», ένα αστυνομικό θρίλερ που συνδυάζει την εξαφάνιση ενός παιδιού με μια σκοτεινή υπόθεση από το παρελθόν. Όταν ο οκτάχρονος γιος του απάγεται, ένας χήρος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του αποξενωμένου πατέρα του, ενός συνταξιούχου πρώην ντετέκτιβ. Οι δύο άνδρες ξεκινούν να αναζητούν το παιδί, όμως πολύ γρήγορα καταλαβαίνουν ότι η υπόθεση δεν είναι τόσο απλή όσο αρχικά πίστευαν. Η εξαφάνιση συνδέεται με μια υπόθεση που παρέμενε θαμμένη για δεκαετίες και με έναν καταδικασμένο κατά συρροή δολοφόνο, γνωστό ως «The Whisper Man». Η σχέση ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο βρίσκεται παράλληλα στο επίκεντρο, δίνοντας στην ιστορία μια πιο προσωπική διάσταση.

2. «The Secret Woman»

Στη 2η θέση βρίσκεται το «The Secret Woman», ένα ψυχολογικό μυστήριο που ξεκινά από μια φαινομενικά ήρεμη ζωή και καταλήγει να ανατρέψει όλα όσα γνωρίζει η πρωταγωνίστρια για τον εαυτό της. Η Louise ζει απομονωμένη σε ένα νησί μαζί με τον σύντροφό της, Joachim. Η καθημερινότητά της αλλάζει όμως μέσα σε μία στιγμή, όταν ένας άγνωστος άνδρας εμφανίζεται και της αποκαλύπτει ότι στην πραγματικότητα είναι η Helene Söderberg, μια γυναίκα από τη Δανία που εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος τρία χρόνια νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, η Louise καλείται να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο ερωτηματικό γύρω από την ταυτότητά της και να αναζητήσει την αλήθεια πίσω από μια εξαφάνιση που μέχρι τότε έμοιαζε ανεξήγητη.

3. «Grand Theft Auto VI: An Extended Look»

Η 3η θέση ανήκει σε μια παραγωγή που ξεφεύγει από την κλασική έννοια της κινηματογραφικής ταινίας. Το «Grand Theft Auto VI: An Extended Look» προσφέρει μια εκτενή παρουσίαση του επόμενου κεφαλαίου της δημοφιλούς σειράς videogames. Μέσα από πλάνα που έχουν καταγραφεί αποκλειστικά στο PlayStation 5, μπορείς να πάρεις μια πιο αναλυτική εικόνα από τον κόσμο του πολυαναμενόμενου παιχνιδιού. Η παρουσία του τόσο ψηλά στις δημοφιλέστερες επιλογές του Netflix δείχνει ότι το ενδιαφέρον για το «Grand Theft Auto VI» παραμένει τεράστιο.

4. «Facing El Chapo»

Στην 4η θέση συναντάς το «Facing El Chapo», μια ιστορία εγκλήματος που σε μεταφέρει στο Μεξικό του 2016. Μια φαινομενικά συνηθισμένη νυχτερινή περιπολία δύο αστυνομικών παίρνει απρόβλεπτη τροπή, όταν οι ίδιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν από τους πιο διαβόητους αρχηγούς καρτέλ στον κόσμο. Η παραγωγή βασίζεται σε ένα πραγματικό περιστατικό και συνδυάζει ένταση, αστυνομική δράση και εγκληματικό υπόβαθρο, αποτελώντας μια επιλογή που μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον σου αν προτιμάς ιστορίες εμπνευσμένες από πραγματικά γεγονότα.

5. «Despicable Me 4»

Την πεντάδα κλείνει το «Despicable Me 4», με τον Gru να επιστρέφει μαζί με τη Lucy και τις κόρες τους, Margo, Edith και Agnes. Αυτή τη φορά, όμως, η οικογένεια έχει ένα νέο μέλος, τον Gru Jr., ο οποίος φαίνεται αποφασισμένος να κάνει τη ζωή του πατέρα του αρκετά πιο δύσκολη. Παράλληλα, ο Gru βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν νέο αντίπαλο, τον Maxime Le Mal, και τη σύντροφό του, Valentina. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη και η οικογένεια αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της και να κρυφτεί.

Αυτές είναι οι 5 ταινίες που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή στο Netflix, με το «The Whisper Man» να κατακτά την κορυφή και το «The Secret Woman» να ακολουθεί. Αν λοιπόν είσαι από εκείνους που ανοίγουν την πλατφόρμα και χάνονται μέσα στις αμέτρητες επιλογές, η συγκεκριμένη πεντάδα σου δίνει ένα αρκετά καλό σημείο για να ξεκινήσεις την επόμενη κινηματογραφική βραδιά σου.

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