Cinema 08.09.2026

Όσκαρ 2027: Η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη ταξιδεύει στο Hollywood

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Η ελληνική ταινία «Σπασμένη Φλέβα» είναι η επιλογή της Ελλάδας για τα Όσκαρ 2027 στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2027.
  • Η ταινία θα διαγωνιστεί στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους (International Feature Film).
  • Το έργο του Οικονομίδη χαρακτηρίζεται από σκληρό, ρεαλιστικό ύφος και απεικονίζει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
  • Η επιλογή αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ελληνική κινηματογραφία και την προβολή της διεθνώς.
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Η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη δεν σταματά να γράφει τη δική της κινηματογραφική ιστορία. Η ταινία, που ξεχώρισε για το σκληρό και ρεαλιστικό της ύφος, κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον τόσο των κριτικών όσο και του κοινού και τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, έχοντας μπροστά της έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς στον κόσμο.

Κοντινό πλάνο άνδρα με γκρίζα γένια από την ταινία Σπασμένη Φλέβα.
Στιγμιότυπο από την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη.

Το ελληνικό αστικό δράμα, με τους ήρωές του να έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις, σκοτεινές πλευρές και προσωπικά αδιέξοδα, συνεχίζει δυναμικά την πορεία του. Ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με μια ιστορία που κοιτάζει κατάματα τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, χωρίς να προσπαθεί να την κάνει πιο όμορφη ή εύπεπτη.

Διάβασε επίσης: 5 Facts που θα σε εντυπωσιάσουν για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη

Και τώρα, η «Σπασμένη Φλέβα» ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα, καθώς επιλέχθηκε ως η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2027, στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους (International Feature Film). Η επιλογή αυτή βάζει την ελληνική παραγωγή ακόμη πιο δυνατά στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην 99η τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας.

Σκηνή από την ταινία Σπασμένη Φλέβα με έναν άνδρα και μια γυναίκα.
Στιγμιότυπο από τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα».

Η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη κινείται στο γνώριμο, ωμό κινηματογραφικό σύμπαν του σκηνοθέτη. Στο επίκεντρο βρίσκονται άνθρωποι που μοιάζουν παγιδευμένοι στις επιλογές τους και στις συνθήκες γύρω τους, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό σκηνικό γεμάτο ένταση, συγκρούσεις και συναισθηματικά ξεσπάσματα.

Η «Σπασμένη Φλέβα» δεν επιχειρεί να παρουσιάσει μια εξιδανικευμένη εικόνα της χώρας. Αντίθετα, μέσα από τους χαρακτήρες και τις προσωπικές τους διαδρομές, φωτίζει μια πλευρά της ελληνικής κοινωνίας που είναι δύσκολη, σκληρή και πολλές φορές οδυνηρή.

Σκηνή από την ταινία Σπασμένη Φλέβα με έναν άνδρα και μια γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο.
Στιγμιότυπο από την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη.

Αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα στοιχεία που έχουν κάνει την ταινία να ξεχωρίσει. Οι ήρωες δεν παρουσιάζονται ως τέλειοι ήρωες μιας κινηματογραφικής ιστορίας, αλλά ως άνθρωποι με αδυναμίες, λάθη, εμμονές και τραύματα, μέσα σε ένα περιβάλλον που τους πιέζει διαρκώς.

Η Ελλάδα στα Όσκαρ 2027

Με την επιλογή της «Σπασμένης Φλέβας», η Ελλάδα θα διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα στις διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές που θα εξεταστούν για την κατηγορία International Feature Film των Όσκαρ 2027.

Στιγμιότυπο από τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα».
Στιγμιότυπο από τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα».

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική κινηματογραφία, καθώς η ταινία του Οικονομίδη αποκτά πλέον τη δυνατότητα να συστηθεί ακόμη περισσότερο στο διεθνές κοινό. Η πορεία μέχρι τις τελικές υποψηφιότητες, βέβαια, είναι μεγάλη, όμως η επιλογή της ως ελληνικής συμμετοχής αποτελεί από μόνη της μια σημαντική στιγμή.

Στιγμιότυπο από τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα».
Στιγμιότυπο από τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα».

Η ταινία έχει ήδη αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό σινεμά και τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Η «Σπασμένη Φλέβα» κοιτάζει προς το Hollywood, με την Ελλάδα να περιμένει να δει μέχρι πού θα φτάσει το ταξίδι της στα Όσκαρ 2027.

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Βασίλης Μπισμπίκης Γιάννης Οικονομίδης Όσκαρ 2027 Σπασμένη Φλέβα
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