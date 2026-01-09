5 Facts που θα σε εντυπωσιάσουν για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη

Η «Σπασμένη Φλέβα» δεν είναι απλώς μια ταινία, αλλά μια εμπειρία που μένει στο μυαλό και στην καρδιά

Η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη έχει ήδη κερδίσει κοινό και κριτικούς, συνδυάζοντας αστικό δράμα, έντονες ανθρώπινες συγκρούσεις και τραγικούς ήρωες.

Πίσω από κάθε σκηνή κρύβεται μια ιστορία που αγγίζει την ψυχή, ενώ οι χαρακτήρες παλεύουν με τα λάθη, τις συνέπειες και το πεπρωμένο τους. Ας δούμε λοιπόν πέντε facts που κάνουν αυτή την ταινία μοναδική.

Διάβασε επίσης: Ο Dr House έρχεται να… σκάψει στην Ελλάδα στη νέα σειρά Dig

Facts για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη

Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Κατέλαβε την δεύτερη θέση στο Box Office για το 2025 στην κατηγορία ArtHouse και Commercial ArtHouse ανεξαρτήτως προέλευσης. Είναι η 3η εμπορικότερη ελληνική ταινία που κυκλοφόρησε το 2025. Εισήλθε στο top10 των εμπορικότερων ταινιών ανεξαρτήτως προέλευσης και είδους με ημερομηνία εξόδου το 2025. Η ταινία συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στις αίθουσες με ευρεία απήχηση στο ελληνικό κοινό.

Η υπόθεση

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

Σκηνοθετικό Σημείωμα: Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτού του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου…

Η «Σπασμένη Φλέβα» δεν είναι απλώς μια ταινία, αλλά μια εμπειρία που μένει στο μυαλό και στην καρδιά. Με ένταση, συναίσθημα και σκηνοθετική δεινότητα, η ταινία μας θυμίζει γιατί το ελληνικό σινεμά μπορεί να είναι ταυτόχρονα εμπορικό και βαθιά καλλιτεχνικό.