Ξέχασε τις 8 ώρες: Η παραδοσιακή κινεζική μέθοδος που θα αλλάξει τον ύπνο σου

Σήμερα, ό,τι περισσότερο μας λείπει δεν είναι οι «μαγικές» οκτώ ώρες ύπνου, αλλά ο πραγματικά βαθύς ύπνος, εκείνος που σε κάνει να ξυπνάς γεμάτος ενέργεια και καθαρό μυαλό. Κι όπως φαίνεται, η λύση ίσως να είναι πιο απλή απ’ όσο πιστεύουμε. Στο διαδίκτυο γίνεται λόγος για μια παραδοσιακή κινεζική τεχνική, τόσο εύκολη που μπορείς να τη δοκιμάσεις ήδη απόψε.

Ο TikToker Agustin παρουσίασε τις συμβουλές του Master Mu Yuchun, ενός Κινέζου δασκάλου πολεμικών τεχνών από το Πεκίνο, που έχει αφιερωθεί στη μελέτη της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, του βελονισμού και του θεραπευτικού μασάζ. Όπως λέει ο Agustin: «Αυτός είναι ο Master Mu Yuchun και, σύμφωνα με τον ίδιο, κοιμόμαστε λάθος όλη μας τη ζωή». Κι εκεί ξεκινά μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στον πιο βασικό μηχανισμό του σώματός μας: τον ύπνο.

Για όσους κοιμούνται στο πλάι

Οι περισσότεροι κοιμόμαστε είτε στο πλάι είτε ανάσκελα. Αν ανήκεις στους πλαγιοκοιμώμενους, ο Mu Yuchun έχει μια απλή συμβουλή: βάλε ένα μαξιλάρι κάτω από τον καρπό σου. Αυτή η μικρή ανύψωση βοηθά τη ροή του αίματος και μειώνει την ένταση στα χέρια. Αντί να πιέζεις το στήθος με το άλλο χέρι, αγκάλιασε ένα μαξιλάρι – έτσι αφήνεις το διάφραγμα και τους πνεύμονες να ανοίξουν χωρίς περιορισμούς στην αναπνοή. Όπως εξηγεί ο Agustin, πολλοί ίσως κάνουν ήδη κάτι παρόμοιο, αλλά τώρα υπάρχει και επιστημονική λογική πίσω από αυτή τη συνήθεια.

Για όσους κοιμούνται ανάσκελα

Αν κοιμάσαι ανάσκελα, το μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι μπορεί συχνά να προκαλεί πίεση στον αυχένα. Η ιδέα του Mu Yuchun είναι διαφορετική: βάλε το μαξιλάρι κάτω από τα πόδια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πίεση στη μέση, βελτιώνεται η κυκλοφορία στο κάτω μέρος του σώματος και μπορείς να ρυθμίσεις το μαξιλάρι ώστε να στηρίζει σωστά τον αυχένα, μειώνοντας την ένταση στη σπονδυλική στήλη και ανοίγοντας τους αεραγωγούς. Υπάρχουν ειδικά μαξιλάρια για αυτό το σκοπό, αλλά το πιο σημαντικό είναι να είσαι συνειδητός στη στάση σου κατά τον ύπνο.

Η ποιότητα μετράει περισσότερο από την ποσότητα

Μόλις βρεις την ιδανική στάση, έρχεται η δεύτερη μεγάλη ανατροπή: μάλλον δεν χρειάζεται να κυνηγάς απαραίτητα τις οκτώ ώρες ύπνου. Τελικά, το σημαντικότερο δεν είναι η διάρκεια αλλά η ποιότητα. Ένας καλός, βαθύς ύπνος μπορεί να σε ανανεώσει, ανεξάρτητα από το αν ξυπνάς στις 6 το πρωί ή συμπληρώνεις ακριβώς οκτώ ώρες. Και ίσως, με αυτή την απλή τεχνική από την Κίνα, το «ξύπνημα σαν άνθρωπος» να μην είναι πλέον όνειρο, αλλά πραγματικότητα.

