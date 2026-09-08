Elon Musk: Το teaser του νέου ντοκιμαντέρ είναι… ό,τι πιο controversial θα δεις σήμερα

Ο Elon Musk γίνεται θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ και το πρώτο teaser είναι γεμάτο rockets, drama και controversial απόψεις

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το ντοκιμαντέρ "Musk" του Alex Gibney.

Η ταινία εξετάζει τις αντιφατικές απόψεις για τον Elon Musk, από "εφευρέτη" έως "χαοτικό".

Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας τεσσάρων ωρών, θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Περιλαμβάνει νέο τραγούδι του David Byrne και αναμένεται να εξετάσει την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του Musk. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Elon Musk γίνεται πρωταγωνιστής ενός νέου ντοκιμαντέρ και το πρώτο teaser μόλις κυκλοφόρησε. Το «Musk», σε σκηνοθεσία του Alex Gibney, κάνει πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου στο Venice International Film Festival και υπόσχεται μια διαφορετική ματιά στον άνθρωπο πίσω από την Tesla και τη SpaceX.

Σε μόλις 48 δευτερόλεπτα, το teaser παρουσιάζει τις δύο εντελώς διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν για τον Musk. Από τη μία, ακούγονται χαρακτηρισμοί όπως «ο μεγαλύτερος εν ζωή εφευρέτης», «ο πραγματικός Iron Man» και ένας από τους σπουδαιότερους builders όλων των εποχών.

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Και μετά… το mood αλλάζει. Ο Musk χαρακτηρίζεται ως χαοτικός, απρόβλεπτος, σκληρός και εγωιστής, ενώ ακούγεται ακόμη και η λέξη «φασίστας». Το teaser ολοκληρώνεται με τη φράση «Ο Elon είναι πυρηνικό όπλο», την ώρα που ένα διαστημόπλοιο πέφτει και τυλίγεται στις φλόγες.

Ο Alex Gibney είχε ανακοινώσει ότι δουλεύει την ταινία από το 2023, ενώ ο ίδιος ο Musk είχε προβλέψει ότι θα πρόκειται για ένα «hit piece». Ο σκηνοθέτης τού είχε απαντήσει δημόσια: «Πώς θα το ήξερες;» Με διάρκεια σχεδόν τέσσερις ώρες, το «Musk» αναμένεται να εξετάσει την καριέρα, την επιρροή και την ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του δισεκατομμυριούχου.

Bonus: Η ταινία θα έχει και νέο τραγούδι του David Byrne των Talking Heads, με τίτλο «Let Me Sell You a Dream».

Θες να δεις ποια πλευρά του Elon Musk θα επικρατήσει; Το teaser είναι ήδη εδώ και μπορείς να το κρίνεις μόνος σου.

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