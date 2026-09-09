Το «Remain» κυκλοφόρησε το πρώτο του teaser και δεν είναι αυτό που περίμενες

Με μια ματιά Το «Remain» είναι ταινία των M. Night Shyamalan και Nicholas Sparks, με πρωταγωνιστές Jake Gyllenhaal και Phoebe Dynevor.

Η ταινία ξεκινά ως ρομαντική ιστορία, αλλά εξελίσσεται σε σκοτεινό μυστήριο με μεταφυσικά στοιχεία.

Ο Jake Gyllenhaal υποδύεται αρχιτέκτονα που μετακομίζει σε παραθαλάσσια πόλη για ένα project.

Το «Remain» είναι μια συνεργασία που συνδυάζει romance και supernatural thriller, κυκλοφορώντας και ως βιβλίο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πρώτο teaser του «Remain» είναι εδώ και υπόσχεται μια ταινία που μπλέκει έρωτα, μυστήριο και μεταφυσικά στοιχεία με τον χαρακτηριστικό τρόπο του M. Night Shyamalan. Στη νέα παραγωγή της Warner Bros. Pictures, ο Jake Gyllenhaal και η Phoebe Dynevor πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία που ξεκινά σαν ένα ρομαντικό ειδύλλιο, αλλά γρήγορα παίρνει πολύ πιο σκοτεινή τροπή.

Ο Gyllenhaal υποδύεται έναν αρχιτέκτονα ο οποίος αφήνει πίσω του την προηγούμενη ζωή του και μετακομίζει σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη. Στόχος του είναι να αφοσιωθεί σε ένα τελευταίο επαγγελματικό project, όμως η νέα του αρχή δεν εξελίσσεται ακριβώς όπως θα περίμενε.

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Εκεί γνωρίζει μια μυστηριώδη γυναίκα, την οποία υποδύεται η Phoebe Dynevor, και η γνωριμία τους φαίνεται αρχικά να του αλλάζει τη ζωή προς το καλύτερο. Σύντομα, όμως, οι δυο τους βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα επικίνδυνο μυστήριο που μοιάζει να συνδέεται με κάτι πολύ πιο σκοτεινό από όσο μπορούσαν να φανταστούν.

Ο M. Night Shyamalan συναντά τον Nicholas Sparks

Το «Remain» έχει μια αρκετά ιδιαίτερη αφετηρία, αφού πίσω από την ιστορία βρίσκονται δύο δημιουργοί με εντελώς διαφορετικό κινηματογραφικό DNA. Ο M. Night Shyamalan έχει συνδέσει το όνομά του με ανατροπές και ιστορίες που συχνά αφήνουν το κοινό να αμφιβάλλει για όσα βλέπει, ενώ ο Nicholas Sparks είναι γνωστός για τις δυνατές ρομαντικές ιστορίες του.

Η συνεργασία τους δεν προέκυψε τυχαία. Οι δύο δημιουργοί είχαν γνωριστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ο Shyamalan είχε συμμετάσχει ως σεναριογράφος σε πρώιμη εκδοχή του «The Notebook». Χρόνια αργότερα συναντήθηκαν ξανά και αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ιστορία που θα μπορούσε να λειτουργήσει τόσο ως μυθιστόρημα όσο και ως κινηματογραφική ταινία.

Το αποτέλεσμα ήταν το «Remain», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά και σε μορφή βιβλίου, πριν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Έτσι, η νέα ταινία επιχειρεί να ενώσει δύο διαφορετικά είδη: το romance και το supernatural thriller.

Jake Gyllenhaal και Phoebe Dynevor στο επίκεντρο

Ο Nicholas Sparks έχει μιλήσει με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τους δύο πρωταγωνιστές, ξεχωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν τη σχέση των χαρακτήρων τους. Για τον Jake Gyllenhaal, μάλιστα, σημείωσε πως ήταν εξαιρετικός στην ένταξή του στο project, ενώ χαρακτήρισε την Phoebe Dynevor εξαιρετική επιλογή για τον ρόλο.

Και τώρα, το teaser μάς δίνει την πρώτη πραγματική γεύση από τον κόσμο του «Remain». Η ταινία φαίνεται να ξεκινά με μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε ρομαντική ιστορία, πριν το μυστήριο αρχίσει να παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το «Remain» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου 2027. Με Shyamalan, Sparks, Gyllenhaal και Dynevor στην ίδια ιστορία, το συγκεκριμένο Valentine’s Day movie σίγουρα δεν μοιάζει με το κλασικό ρομαντικό φιλμ.

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